Testad tjänst: Fastest vpn

Pris: Från 21 kronor

Vpn-tjänsten Fastest vpn, belägen på Caymanöarna, bjuder på en ojämn upplevelse. Riktigt positiva egenskaper, som låga priser och höga hastigheter, blandas med teknikstrul som drar ned betyget.

Betyg 3 av 5 Omdöme Fastest vpn är billigt och snabbt när det fungerar, men uppkopplingsproblem drar ned betyget. Antalet servrar och länder imponerar inte heller och vi saknar åtkomst till TV4 Play och BBC Iplayer. Positivt Billigt.

Snabbt.

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix. Negativt Få servrar och länder.

Ej åtkomst till TV4 Play eller BBC Iplayer.

Uppkopplingsproblem. Test: Bästa VPN-tjänsterna

Till en början är det bara positivt. Abonnemangskostnaderna för Fastest vpn är bland de lägsta av alla vpn-tjänster vi har testat. Visserligen ligger kostnaden för ett månadsabonnemang på 83 kronor (10 dollar), men det är å andra sidan ungefär vad de flesta andra vpn-tjänster tar för ett månadsabonnemang. Att de vill binda upp abonnenterna på lägre tid är väldigt uppenbart.

Och för ett årsabonnemang blir månadskostnaden för Fastest vpn låga 21 kronor (2,49 dollar). Ännu billigare blir det om du tecknar ett treårsabonnemang. Då blir månadskostnaden bara 9 kronor (1,11 dollar), den lägsta kostnaden hittills bland de tjänster vi testat.

Någon gratisvariant av Fastest vpn finns tyvärr inte, ej heller någon gratis testperiod. Man erbjuder dock som de flesta andra en ”pengarna tillbaka-garanti”, men bara 15 dagar (standard brukar vara 30 dagar).

Däremot är antalet samtidiga användare rejält tilltaget med 10 stycken.

Instabila uppkopplingar

Antalet servrar och länder är tyvärr inte lika imponerande som priserna. Fastest vpn har bara drygt 350 servrar i 32 länder. Det visar sig också att det är här det stora problemet med Fastest vpn finns.

Ty uppkopplingarna visar sig vara väldigt instabila och krånglande. Ofta lyckas vi inte koppla upp oss alls mot en server, men även när det går kan vi inte surfa som önskat. Istället möts vi ideligen av felmeddelanden om att ” Webbplatsen kan inte nås”. Inte hela tiden, men tillräckligt ofta för att det ska vara irriterande och störande.

Det är synd, för när det väl fungerar är Fastest vpn riktigt snabbt.

Mot svensk server kommer vi upp i 108 Mbit/s, mot brittiska får vi 88 Mbit/s och mot amerikanska 85 Mbit/s, vilket är klart godkänt för alla tre.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Fastest vpn kommer upp i 43% för svenska servrar, 35% för brittiska och 34% för amerikanska.

När det gäller åtkomst till vanliga strömningstjänster får vi också ett blandat resultat. Vi kommer åt SVT Play och amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer eller TV4 Play.

Specifikationer

Tjänst: Fastest vpn

Testad: Januari 2021.

Verksamhetsland: Caymanöarna.

Kontakt: fastestvpn.com

Antal servrar: 350+ servrar i 32 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 10.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 108 Mbit/s (43%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 88 Mbit/s (35%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 85 Mbit/s (34%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 83 kronor (10 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 21 kronor (2,49 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Treårsabonnemang för 9 kronor (1,11 dollar) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.