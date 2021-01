En tidig version av Windows 10X (version 20279) har läckt. Till skillnad från tidigare versioner av operativsystemet, som var gjorda för en mobil enhet med dubbla skärmar, är den här versionen tydligt gjord för datorer med en skärm.

Den senaste versionen kan bara köras genom Microsofts virtuella maskin, Hyper-V, vilket innebär att det är svårt att uppskatta hur snabbt operativsystemet är. Mycket tyder annars på att Windows 10X kan komma att bli det nya Windows 10 in S Mode, alltså Microsofts mer prestandavänliga version av Windows 10. Det rapporterar vår systersajt PCWorld, som lyckats få igång den nya versione.

När den läckta versionen startas upp ombeds användaren logga in med ett Microsoft-konto. Sedan kommer frågan om huruvida Windows 10X ska användas för hemmet eller företaget. Operativsystemet berättar därefter vilken data det vill samla in och låter dig ställa in integritetsnställningarna.

Därefter kommer användaren till det huvudsakliga användargränssnittet som är enkelt och avskalat med en utdragbar "låda" som innehåller de olika apparna. Inte helt olikt hur det exempelvis ser ut på en Chromebook.

Bland apparna syns Inställningar, miniräknare, att göra-listor, nyheter, vädret, foton med mera. I den läckta versionen är Edge standardwebbläsaren och det finns ingen app för Onedrive. Apparna på Windows 10X tycks vara begränsade till vad som går att ladda ner genom Microsoft Store. De appar som finns kan köras i antingen full- eller halvskärm men inte i kvartsskärm som på Windows 10.

I dagsläget förväntas Windows 10X släppas förinstallerat på budgetdatorer riktade till studenter och företag.

IDG News