Testad tjänst: RUS vpn

Pris: Från 25 kronor hos RUS vpn

RUS vpn, är inte som man skulle kunna tro baserat i Ryssland, utan håller till i Dominikanska republiken. RUS står nämligen för ”Reliable. Unlimited. Secure”. Några direkta invändningar mot den beskrivningen har vi inte, däremot konstaterar vi att RUS vpn inte skiljer sig särskilt mycket från de flesta andra vpn-tjänster vi har testat.

Betyg 3 av 5 Omdöme RUS vpn har varken några direkta styrkor eller svagheter. Det är en stabil tjänst som placerar sig tryggt i mitten bland de vpn-tjänster vi hittills har testat. Inget direkt att klaga på, men samtidigt finns det gott om tjänster som är bättre och mer prisvärda. Positivt Gratis webbläsartillägg.

Åtkomst till SVT Play, svenska Disney+ och amerikanska Netflix. Negativt Ej betalning via PayPal

Få servrar.

Ej åtkomst till TV4 Play eller BBC Iplayer. Läs även: Stort test av vpn-tjänster

Till att börja med är priserna högst ordinära. Månadskostnaden för ett helårsabonnemang ligger på 42 kronor (4,99 dollar), vilket placerar RUS vpn ungefär i mitten kostnadsmässigt bland våra testade vpn-tjänster. Samma sak för kostnaden vid månadsabonnemang (83 kronor/9,99 dollar) eller treårsabonnemang.(25 kronor/2,99 dollar per månad). En nackdel är dock att det inte går att betala via Paypal.

Som för de andra flesta tjänster finns inte heller någon gratis testperiod, men de erbjuder dock (återigen som de flesta andra) en 30 dagars ”pengarna tillbaka-garanti”. Och även om man inte har någon gratisvariant av programmet erbjuder de i alla fall ett webbläsartillägg som är gratis att använda.

Även när det gäller antalet samtidiga användare (fem stycken) och tillgängligheten till en kill switch (det finns) placerar sig RUS vpn precis i mitten i jämförelse med andra tjänster.

Förväntade hastigheter

När det gäller antalet länder (52 stycken) utmärker sig RUS vpn varken positivt eller negativt. Antalet servrar (390+) är dock lite lägre än genomsnittet.

Hastighetsmässigt får de knappt godkänt. Mot svensk server kommer vi upp i 71 Mbit/s, mot brittiska får vi 60 Mbit/s och mot amerikanska 62 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att RUS vpn kommer upp i 28% för svenska servrar, 24% för brittiska och 25% för amerikanska.

När det gäller åtkomst till vanliga strömningstjänster får vi ett blandat resultat, men ett resultat som är detsamma för de flesta vpn-tjänster vi har testat. Vi kommer åt SVT Play, svenska Disney+ amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer eller TV4 Play.

Specifikationer

Tjänst: RUS vpn

Testad: Januari 2021.

Verksamhetsland: Dominikanska republiken.

Kontakt: rusvpn.com

Antal servrar: 390+ servrar i 52 länder.

Sajt på svenska: Ja (Google translate).

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 71 Mbit/s (28%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 60 Mbit/s (24%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 62 Mbit/s (25%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till svenska Disney+: Ja.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 83 kronor (9,99 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 42 kronor (4,99 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Treårsabonnemang för 25 kronor (2,99 dollar) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.