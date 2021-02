Astrill vpn, som har sin verksamhet baserat på Seychellerna, börjar vårt test bra, men visar sig sen snabbt tyvärr vara en av de sämre vpn-tjänster vi har testat.

Betyg 2 av 5 Omdöme Astrill är en av de dyraste vpn-tjänster vi har testat, men förutom snabba hastigheter imponerar den inte. Få servrar, dålig åtkomst till streamingtjänster och ingen ”pengarna tillbaka-garanti” gör att detta är en tjänst att undvika, den gratis testveckan till trots. Positivt En vecka (begränsat) gratis test.

Många betalalternativ.

Snabbt.

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix. Negativt Dyrt.

Inga långtidsabonnemang.

Ingen ”pengarna tillbaka garanti”.

Ej åtkomst till TV4 Play, svenska Disney+ eller BBC Iplayer. Test: Bästa vpn-tjänsterna just nu

Den trevliga starten beror på att de erbjuder en gratis testperiod på en vecka. Visserligen är innehållet något begränsat under denna testperiod och det går exempelvis inte att komma åt någon svensk server, men såväl de flesta amerikanska som brittiska servrarna fungerar utmärkt.

Tyvärr tar det roliga slut när veckan är över och det är dags att skaffa ett abonnemang. För Astrill vpn är av de dyraste vpn-tjänster vi hittills har testat. Vid månadsbetalning kostar det hela 168 kronor (20 dollar), vilket är det dyraste vi har stött på hittills. Väljer du ett årsabonnemang går det att få ned månadskostnaden till 84 kronor (10 dollar), vilket fortfarande är dyrt i förhållande till de flesta andra tjänster vi testat.

Något längre abonnemang för att pressa priset ytterligare finns inte, bara ett sexmånadersabonnemang som kostar 126 kronor (15 dollar) i månaden.

Astrill vpn erbjuder heller ingen ”pengarna tillbaka-garanti”, vilket är mycket ovanligt och ytterligare ett skäl att undvika denna tjänst.

Snabbt men begränsat

Antalet länder som du kan koppla upp dig emot är drygt 50, vilket är godkänt, men antalet servrar (300+) är lågt. Något fel på hastigheterna är det dock inte. Mot svensk server kommer vi upp i 105 Mbit/s, mot brittiska får vi 96 Mbit/s och mot amerikanska 98 Mbit/s, vilket alla är bra resultat.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Astrill vpn kommer upp i 42% för svenska servrar, 38% för brittiska och 39% för amerikanska.

När det gäller åtkomst till vanliga strömningstjänster blir det återigen mindre roligt. Vi kommer åt SVT Play och amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer, svenska Disney+ eller TV4 Play.

Sammantaget finns det få anledningar att välja Astrill vpn. Det finns gott om andra vpn-tjänster som är både billigare och bättre.

Specifikationer

Tjänst: Astrill vpn

Testad: Februari 2021.

Verksamhetsland: Seychellerna.

Kontakt: astrill.com

Antal servrar: 300+ servrar i 50 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 105 Mbit/s (42%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 96 Mbit/s (38%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 98 Mbit/s (39%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 168 kronor (20 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 84 kronor (10 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Sexmånadersabonnemang för 126 kronor (15 dollar) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.