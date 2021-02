Testad produkt: ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ004T

Aktuellt pris: 31 990 kr hos Prisjakt

Två viktiga datornyheter har nyligen lanserats. Den första är en ny generation mobila prestandaprocessorer från AMD, Ryzen 5000-seien. Den andra nyheten är laptop-versionen av Nvidias nya grafikkort, RTX 3000-serien. ROG Zephyrus G15 från Asus har begåvats med riktigt kraftfulla versioner av båda dessa.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är imponerande hur mycket datorkraft som kan rymmas i ett slimmat chassi. Både nya Ryzen-processorn och RTX-grafikkortet får visa vad de går för. Det här är också en, överraskande nog, flexibel dator för annat än spel. Flåsande fläktar och obekvämt varma ytor ligger den i fatet, men det är svårt att undvika med tanke på formatet. Vi får avvakta med toppbetyg tills vi sett om det finns andra tillverkare som löser det bättre. Positivt Extremt kraftfull.

Snygg, kompakt design.

Snygg snabb skärm och utmärkta högtalare.

Även bra för mediejobb och vardagen. Negativt Blir snabbt obekvämt varm.

Högljudd kylning.

Ingen webbkamera.

Datorn börjar inte levereras förrän i början av mars, men går redan nu att förbeställa. Den finns i en handfull olika konfigurationer, med prislapp från strax under 20 000 kronor till över 30 000 kronor, vilket är den modellen vi testar.

Vår testdator är vit och är ett tidigt demoexemplar. Det är en färg som inte kommer att finnas tillgänglig i Sverige. Datorn har dock exakt samma specifikationer, chassi, funktioner och mjukvara som de modeller som kommer att säljas här.

Men den mörka modellen är allt annat än ful. Tiden då en maxad gamingdator innebar en flera centimeter tjock släpbar historia verkar vara förbi, mycket tack vare Nvidias satsning på den kompakta Maxq-designen för grafikkorten i bärbara datorer.

Inte en typisk speldator

Det här är en 15-tumsdator med stramt raka linjer som saknar neonskrikig gaming-estetik. Det enda som antyder att det är en speldator är de rejäla fläktgallren på sidorna. Chassit är byggt i en kombination av hårdplast och lättmetall, väger precis under två kilo och är två centimeter tjockt.

Månstret på skärmbaksidan glänser i regnbågens färger, men inte så intensivt som Asus produktbilder ger sken av.

Ett par rejäla gummifötter på undersidan ger datorn ett bra luftflöde för fläktarna.

På sidorna trängs fläktutblås med en uppsättning snabba usb-portar, nätverksport, hdmi, hörlursport och en mikro sd-kortläsare. Alla fyra usb-portarna, två typ a och två typ c, stödjer 10 gigabits hastigheter. Usb c-portarna stödjer dessutom Displayport. Full thunderbolt-funktion får du inte här. Men det som pci express i Thunderbolt 3 oftast används för är externa grafikkort. Och det lär du inte behöva till den här datorn.

Saknar kamera

Precis som den Zephyrus G-dator vi testade i somras har den här av någon anledning igen webbkamera. Det känns som en konstig sak att ta bort i denna Zoom-era vi nu lever i. Speciellt för en gaming-laptop som många kan tänka sig att streama med. Alla är inte Twitch-proffs och vill böka med separata kameror.

Datorn har en stor musplatta i matt glas och ett högkvalitativt tangentbord med bra slaghöjd och svikt i knapparna och kraftfull bakbelysning. Det är inte överdrivet kompakt, men vi hade gärna sett att en del saker som till exempel piltangenter fick större plats.

Så här menar Asus att man sak göra om man vill ha webbkamera. Häng på en separat, förslagsvis Asus egna. Men vill folk verkligen göra det bara för att få till en videochatt? Alla streamar inte professionellt.

Tangentbordet har inte rgb-belysning och skiljer sig från andra spel-datorer i den här prisklassen, men du kan fortfarande ställa in två olika monokroma ljuseffekter om du vill. På en liten rad ovanför tangentbordet sitter volymkontroller och en snabbknapp som startar Asus centrala inställningsprogram Armoury Crate.

I det får vi kontroll på många aspekter av datorn. Prestanda och kylningskontroll för den kraftfulla hårdvaran, mer detaljerad kontroll på bakbelysningen i tangentbordet, kontroll för skärmen både vad gäller färgåtergivning, uppdateringsfrekvens och svarstid. Brusreducering för ansluten mikrofon och en handfull andra egenskaper. Skärmen kan vara behändig att ställa i enklare läge om du inte ska spela spel och vill förlänga batteritiden.

Prestanda på ny nivå

För att utnyttja datorns fulla prestanda bör den dock vara inpluggad i väggen med medföljande strömadapter. Annars går den inte upp i sitt högsta prestandaläge. Det här är en dator du skaffar för att verkligen hårdköra. Annars är det ingen poäng med den. Processorn i den är kort och gott den kraftfullaste som suttit i en laptop vi har testat. Nya femte generationens Ryzen, även kallade Zen 3, med sin sju nanometers arkitektur och smarta nya funktioner för att fördela kraft mellan kärnorna, övertygar verkligen. I alla fall i denna typ av lite större dator som kan utrustas med rejält med kylning.

Här sitter en Ryzen 9 5900HS med åtta kärnor som har hög basfrekvens och ännu högre boostfrekvens. Det mest kraftfulla vi testat innan dess är Intels åttakärniga Core i9 i generation 10. Den här datorn ger ett lyft på mellan 15 och 25 procent jämfört med den processorns prestanda.

Faktum är att vår dator överpresterar påtagligt i flertrådade mätningar jämfört med andra benchmarks vi sett för processorn hos exempelvis Notebookcheck.com eller i Geekbenchs egna databas. Det verkar finnas stora marginaler för prestandatoppning med effektiv kylning, vi kan konstatera att Asus lyckats bra på den punkten. Även under långa stresstest håller den prestanda i topp, även om fläktarna för jobba hårt.

Armoury Crate är mestadels enkelt att såväl använda som att navigera i. Det ger dig mängder av bra verktyg för prestandaoptimering och personlig anpassning av datorn.

Kraftfull spelgrafik, för en laptop

Snabb processor kompletteras med 32 gigabyte snabba ddr4-minnen, samt en ssd på en terrabyte med snabba läs- och framför allt skrivhastigheter. Och så givetvis grafikkortet, den andra stora nyheten i datorn. Här sitter det absolut mest kraftfulla det går att stoppa i en bärbar dator just nu, ett Geforce RTX 2080 med Maxq-design.

Det är inte riktigt lika kraftfullt som motsvarande kort i en desktopdator, vårt mätresultat matchar på ett ungefär det vi fick när vi testade RTX 3070-kort. Men att få så pass mycket kraft i ett så här kompakt format är trots allt väldigt imponerande.

Vi kan utan problem få 60 bilder per sekund eller bättre med maximerade inställningar i alla spel vi testar på datorns inbyggda skärm, i alla fall om de har stöd för dlss som optimerar renderingen. Kopplar vi upp oss till en 4k-tv får enstaka titlar som Control och Flight Simulator svårt att hålla hundraprocentig hög nivå om vi inte kompromissar lite med inställningarna.

Men på datorns egna skärm är det inga problem och en del rätt optimerade spel kan leverera till skärmens maxfrekvens. Precis som för processorn har Asus gjort ett bra jobb med värmeavledningen, vi märker inte av någon stor nedgång i prestanda efter en längre spelsession.

Varning för värmen

Det innebär dock inte att det är helt problemfritt. Processorn och framförallt grafikkortet genererar mycket värme och allt lyckas inte avledas som varmluft. Efter fem till tio minuter hög belastning är delar tangentbordet så varmt att det är obekvämt att använda. Fläktarna väsnas dessutom väldigt mycket både när de snurrar halvsnabbt och när de går upp i maxläge.

Ställer vi datorn i ett ”tyst” läge i Armory Crate kan vi hindra tungt fläktljud och onödig värmeutveckling. Men då utnyttjas bara en bråkdel av datorkraften och under långa perioder går den helt fläktlöst.

Batteritiden är inte mer än måttlig. Upp till ungefär en arbetsdag av försiktigt surfande med skärmen på 60 Hz och låg ljusstyrka, är vad den klarar av. Eller så lite som en timme om du spelar krävande spel. Det är inte dåligt för den här typen av dator, men värt att komma ihåg om du är van vid mer mobila laptops.

Ett slimmat yttre som rymmer väldigt mycket dator.

Mångsidig skärm med rätt upplösning

Bildskärmen är lite av en nyhet den också. Upplösningen är på 1440p, något som vi länge efterfrågat för spelskärmar, som tidigare tagit steget från 1080p upp till onödigt högupplösta 4k. Ett mellansteg i upplösning gör att bra grafikkort hänger med och kan leverera hög bildfrekvens, samtidigt som du får skarpare bild.

Det är också en riktigt bra skärm för annat än spel. Den har hög kontrast, färgomfång som enligt specifikationerna ska matcha cdi p3-standard, och då också ger fullt srgb-stöd, Pantone-validerad färgkorrekthet och visst stöd för hdr-video. Skärmen är dock inte extremt ljusstark, så det är lite tveksamt hur mycket dynamik det går att pressa ut den.

Du får också riktigt bra ljud från de inbyggda högtalarna, som levererar både rejält med tryck och tyngd med utmärkt balans och klarhet. Med Dolby Atmos-stöd och bra möjligheter att kunna anpassa ljudet och generera den rätta surroundkänslan i spel och filmer kan vi inte annat än ge fullt betyg när det handlar om ljudet.

Bra, men inte ett självklart köp

Det här är en kraftfull best till speldator, men prestanda är lite överambitiös för dess bildskärm. Du kan även behöva koppla in externt tangentbord och mus för att inte skålla fingertopparna under en längre spelsession.

Den mångsidiga skärmen, som kombinerar snabb respons och hög frekvens med 1440p-upplösning och fina färgegenskaper, gör den också till en utmärkt dator för medieskapare. Även där kan komforten bli lidande om du jobbar intensivt längre perioder. Men lägger du över 30 000 kronor på en laptop kan du lägga lite till på att få till en bra dockningslösning för skrivbordet.

Det släpps ett gäng olika modeller av datorn, med samma moderna generation hårdvara, men inte med de mest maxade versionerna av grafikkort och processor. De kan vara värda att spana in som billigare och förhoppningsvis lite svalare alternativ. Vi har inte heller sett vad andra tillverkare gör med den här generationens cpu:er och grafik. Vi väntar med spänning på vad vi ska få se.

Specifikationer

Produktnamn: ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ004T

Testad: Februari 2021

Tillverkare: Asus

Processor: AMD Ryzen 9 5900HS, 3,1-4,5 GHz octa core

Grafik: GeForce RTX 3080 Max-Q, 8 GB

Minne: 32 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd, plats för mikro sd-kort

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 2 560 x 1 440 bildpunkter, 165 Hz

Webbkamera: Nej

Anslutningar: 2st usb 3 gen 2 typ c (1 med displayport), 2st usb 3 gen 2 typ a, lan, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10 Home

Ljudnivå: 0-46 dBa

Batteritid: 2h (hög belastning), 9h 15min (låg belastning)

Storlek: 35,5 x 24,3 x 2 cm

Vikt: 1,99 kg

Rek. pris: 31 990 kr

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 12 132 poäng, 1 450 poäng single core

Cinebench R20, cpu: 5 112 poäng, 570 poäng single core

Geekbench 5, cpu: 8 751 poäng, 1 479 poäng single core

Geekbench 5, grafik: 128 094 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 22 824 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 10 035 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 6 372 poäng

Disk, läsning: upp till 3 601,86 MB/s

Disk, skrivning: upp till 3 001,09 MB/s