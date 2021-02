Intels chefsarkitekt Raja Goduri har postat en bild via Twitter som visar hur Intels kommande integrerade grafikkort Xe HPG körs i en kommande benchmark i 3D Mark.

"Xe HPG mesh shading i det vilda, med UL 3D Mark Mesh Shader-testet som släpps snart" skriver Raja Goduri.

Xe HPG mesh shading in action, with the UL 3DMark Mesh Shader Feature test that is coming out soon pic.twitter.com/fnYeWoM08c