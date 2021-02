Under torsdagen släppte Facebook sin senaste transparensrapport som bland annat visar att sociala medierjätten dubblat mängden borttaget innehåll relaterat till trakasserier och mobbing. Mängden borttagningar ska toppat på 6,3 miljoner under sista kvartalet 2020, vilket kan jämföras med 2,8 miljoner borttagningar under samma period 2019.

Enligt Facebook beror ökningen på att företaget förbättrat sina automatiska system som analyserar kommentarer på Facebook och Instagram, inte minst för icke-engelskspråkigt innehåll på exempelvis arabiska, spanska och portugisiska. En utökad mänsklig personalstyrka som analyserar och utvärderar innehåll har också hjälpt.

Den senaste transparensrapporten täcker oktober till december 2020 som även inkluderar ett historiskt konfliktfyllt amerikanskt presidentval. Under perioden ska Facebook tagit bort ännu mer trakasserier, organiserade hatkampanjer, hets mot folkgrupp, självmords- och självskadeinnehåll. Instagram såg samtidigt också en ökad borttagning av innehåll relaterat till mobbing och självskada.

I rapporten indikerar Facebook att de framöver kommer satsa mer på att automatisera utvärderingen även av video- och ljudinnehåll på sina plattformar.

