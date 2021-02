Testad produkt: D-Link DWR-953

Pris: 1 487 kronor hos ComputerSalg.

DWR-953 är en enkel men praktiskt utformad router ställd på högkant med en fast monterad fot. De flesta routrar med inbyggt mobilmodem som fokus är byggda så, eftersom de är tänkta att ställa i ett fönster där du får bäst mobilsignal och därmed inte kan ta upp så mycket plats på djupet.

Betyg 2 av 5 Omdöme Det märks att DWR-953 har några år på nacken. För att den ska kunna konkurrera med liknande nyare routrar med samma kapacitet hade det behövts en rejäl firmware-uppdatering som lade till mer funktionalitet. Och ett ytterligare avhyvlat pris. D-Link kan bättre än så här och vi väntar hellre in deras kommande 5g-routrar som troligen dyker upp under året. Positivt Stabil mobiluppkoppling.

Tar upp lite plats.

Bra pris. Negativt Prestanda steget efter.

Nästan inga extra funktioner.

Bara 100 megabit lan.

På baksidan sitter två antenner som du enkelt skruvar fast själv, och en sim-kortsspringa sitter lätt tillgänglig på sidan av enheten. Chassit är i svart plast, matt på baksidan och blank framtill, med en enkel rad dioder i nederkant för sedvanlig statusinformation för router- och wifi-funktioner, samt indikator för mobil signalstyrka.

Att komma igång är enkelt. Vi trycker in sim-kortet och slår igång routern, och på någon minut är vi uppkopplade och kan surfa via ett färdigkonfigurerat wifi med säkert och unikt lösenord. Du bör dock som minst gå in i administrationsgränssnittet och ändra lösenordet till just det, då det inte är särskilt säkert från början.

Det här är en router som hängt med ett bra tag. Den lanserades redan 2016, men det är faktiskt D-Links senaste router i denna klass. Det gör den inte nödvändigtvis dålig, då wifi 5- och lte-tekniken i den inte skiljer sig nämnvärt från nyare routrar. Alternativen i denna prisklass har även de har lte- och wifi 5-stöd som bäst. Och den är billigast i sin klass, om än inte med stor marginal. Det märks dock på ett flertal punkter att den är lite omodern.

Steget efter på det mesta

DWR-953 har ett lättnavigerat webbgränssnitt, men den ser inte ut att ha stöd för administration via mobilapp. D-Links vanliga app för routeradministration känner inte igen den. Det här är en lite äldre router än de flesta konkurrenter. Det gör som sagt ingen skillnad för själva routertekniken, men just med en sådan detalj så märks det.

På baksidan hittar vi fyra lan-portar för nätverk och en wan. Wan-porten kör gigabithastighet, men lan-portarna är begränsade till 100 megabit per sekund. Det gör ingen större skillnad för mobiluppkoppling, då maxhastigheten den vägen nästan alltid är lägre, men med wan-port så kan du använda routern även för vanligt fast bredband, och då hade högre hastigheter över fasta portarna varit bra. Routern har så kallad failover-funktion så att du kan ha mobilt bredband som reserv om ditt fasta nät skulle gå ner, men den verkar vara lite långsam på att byta från det ena till det andra.

Mobiluppkopplingen är av typ lte cat 4, vilket innebär en teoretisk nedladdningshastighet på upp till 150 Mbit/s, men eftersom inga svenska mobiloperatörer levererar så höga 4g-hastigheter lägger vi inte något stor vikt vid exakta prestanda. Vi får stabila hastigheter på runt 35 Mbit/s med de två mobila abonnemang vi använder för testet, och enligt routerns indikatorer med stark signal. Det är långt ifrån det snabbaste vi sett med samma operatör på samma plats, men fortfarande utan problem godkänt.

Halvsnabb wifi

Wifi-nätverket håller även det godkänt klass utan att direkt blåsa oss av stolen. Enskilda hastigheter på upp till runt 300 Mbit/s på 5 GHz och tillräckligt stark signal för att strömma 1080p-video i ett till två rum bort. Det kan dock vara en tanke att investera i en wifi-extender i ett större hus.

En sak att ha i åtanke är att det är ovanligt bökigt att byta sim-kort om du har mer än ett. Det ser ut att krävas en omstart av routern för att ett nytt kort ska detekteras och aktiveras. Det är vanligt bland routrar som denna, men routern tar extra lång tid på sig innan den nya anslutningen är upprättad. Ibland får vi vänta i upp till tio minuter innan det är igång.

Funktionsmässigt bjuder D-Link inte på särskilt mycket. Här finns alla grundläggande nätverks- och wifi-inställningar du behöver, brandvägg och möjlighet till vpn-anslutning och anslutning till dynamisk dns, vilket också möjliggör fjärranslutning för den som vet vad den gör. Under avdelningen brandvägg hittar vi dessutom en möjlighet att konfigurera föräldrakontroll med surfschema per ansluten enhet. Men du behöver mata in deras ip- eller mac-adress manuellt, så det är inte direkt användarvänligt. Du kan även blockera domän och url-er, men inte per användare.

Andra funktioner som gästnätverk, extra säkerhet, mesh-stöd eller fil- och mediaservermöjlighet finns inte. Det här är en router för enkel internetdelning för en handfull användare, och inte så mycket mer. För det ändamålet fungerar den godkänt, även om ett par funktioner och inställningar hade kunnat vara smidigare att hantera. Hade den varit betydligt billigare än konkurrenterna hade vi kunnat ge den ett bättre betyg, men nu saknar den det mesta som nyare routrar har.

Specifikationer

Produktnamn: D-Link DWR-953

Testad: Februari 2021

Tillverkare: D-Link

Mobilt bredband: Lte cat 4, upp till 150 Mbit/s ner, 50 Mbit/s upp

Sim-kortläsare: Standard sim

Wifi-protokoll: Wifi 5

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 300 + 866 Mbit/s

Anslutningar: 1 st gigabit wan, 4 st 100 Mbit lan

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps

Automatisk failover: Ja

Övrigt: Föräldrakontroll, vpn

Användargränssnitt: Webb

Fjärradministration: Ja

Storlek inkl. antenner: 18,7 x 7,9 x 26,7

Rek. pris: 1 490 kr

Mätresultat

4g hastighet, upp*: 31 Mbit/s

4g hastighet, ned*: 30 Mbit/s

4g svarstid*: 28 ms

Hastighet, 5 GHz till fiber: 290 Mbit/s

Räckvidd, 5 GHz, 1 innervägg: 14 meter

* Snitthastighet under flera mätningar på ett dygn. Mäthastighet vid enskilda tillfällen kan variera.