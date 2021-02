Zyxels lte-router LTE5388 är ett fyrkantigt vitt torn med rundade kanter och hörn, som kan ta diskret plats i en hylla eller i ett fönster. Några lysande dioder på framsidan som indikerar status är det mest påtagliga med den. Vi hittar inga inställningar för att stänga av dioderna, men de mer detaljerade inställningarna i routerns admin-gränssnitt är ganska röriga så det är inte omöjligt att vi missat det.

Betyg 4 av 5 Omdöme Denna kompakta router med inbyggt 4g-modem är inte den lättaste att navigera och sköta. Men får du den väl inställd som du vill ha den så får du en pålitlig och snygg router med övertygande prestanda. Om bara Zyxel kan fila på användarvänligheten i gränssnittet och satsa på bra mobilapp så vore de mycket lättare att rekommendera. Positivt God kapacitet i wifi.

Stabil och snabb lte.

Kompakt och diskret.

Bra bonusfunktionalitet. Negativt Rörigt gränssnitt.

Bara två ethernet-portar.

Inte bästa räckvidden på wifi.

Att konfigurera routern är annars enkelt. Vi pluggar in den och ansluter till ett säkert förkonfigurerat wifi, och kommer sedan direkt ut på nätet. Det antingen att göra med fast bredband eller via inbyggda 4g-modemet som har en simkorts-plats för mikro-sim på undersidan av routern. Åtkomst via fast port behöver dock aktiveras manuellt först.

Mobila bredbandet kan ta någon minut att ansluta och kräver en omstart av routern om du sätter in nytt sim-kort under drift, men det går smidigare med Zyxels router än med de flesta andra vi har testat. Efter att ha valt ett säkert lösenord för admin-gränssnittet är allt klart.

Routern har separata ssid för 2,4 GHz och 5 GHz och ingen funktion för att slå ihop den till ett gemensamt. En annan sak som är lite ovanligt är att du inte får några val när det gäller säkerheten. Enklare protokoll som wep och wps finns inte som alternativ, bara wps2. Det har vi sett även på en del andra routrar på senare tid. Det innebär inte att äldre prylar med bara wps är blockerade, men för nyare enheter ska du inte kunna ansluta med osäkrare alternativ.

Hög klass på lte

4g-modemet är av typen cat 12, vilket innebär hastigheter på upp till 600 Mbit/s ned och 100 Mbit/s upp. Om du någonsin hittar en mobilmast och en operatör som tillåter det, det vill säga. Det blir mest en akademisk fråga med tanke på hur mobilt bredband fungerar i Sverige, där stabila hastigheter runt ungefär 30-50 Mbit/s är vad du kan förvänta dig under dagtid i en tätort.

Men även då får vi jämförelsevis gott resultat med denna router – och det utan externa antenner. Den har också plats för två sådana på baksidan, och du byter då till dessa manuellt med en switch. Extra antenner ingår dock inte, och är nog bara något du kan tänkas behöva om du har svag signal där du bor.

Med fast bredband anslutet får du både snabb uppkoppling och failover-funktion så att mobiluppkopplingen tar vid mer eller mindre direkt om bredbandet skulle försvinna. Det är lite trist att routern bara har två ethernet-portar, vara en då är upptagen.

Snabb men kort wifi

Över wifi får vi övertygande hastighet med generösa 1,7 Gbit/s i total kapacitet på 5 GHz och relativt höga maxhastigheter per klient. Räckvidden på 5 GHz-bandet verkar dock vara lite kortare än genomsnittligt. Du kan utan större problem täcka en liten lägenhet med snabb wifi, men en förlängare eller extra åtkomstpunkt kan bli aktuell i större hem.

LTE5388 har inte något överflöd med funktioner, men ett par av de som finns är den ensam om bland de mobila bredbandsroutrar vi testat. För det första har den inbyggd usb-port där du kan ansluta extern disk och sätta upp delad lagring i nätverket. Du får dock inga mer avancerade funktioner kopplade till det, bara enkel filserver.

För det andra ska routern ha stöd för ip-telefoni med voip, volte, och sip-standard, med en kontakt baktill för att ansluta en telefon. Det har vi dock inte haft möjlighet att testa, och det är kanske inte är en relevant funktion för de flesta användare. Men för den som kan utnyttja det är det en rolig bonus.

Gränssnittet kan förbättras

För övrigt är det inte direkt fullspäckat med funktioner. Du får ett väl fungerande gästnätverk och en föräldrakontrollfunktion som visserligen har alla viktiga funktioner men som är ovanligt omständlig att sätta upp.

Samma sak kan sägas om mycket av routerns gränssnitt. Mobilapp erbjuds inte officiellt. Det nämns inte i snabbstartsguiden, men det finns en app kallad LTE Ally som kan användas för att smidigare sköta just mobilmodemet i routern.

Webbgränssnittet hanterar enstaka saker smidigt och en widget-baserad startsida ger bra statusöverblick, men det är i andra lägen väldigt svårnavigerat och kräver tekniskt kunnande för att hantera. Undantaget är av någon anledning brandväggen, som har ett utmärkt enkelt läge för med grundinställningar för de allra flesta användare, och sedan mer detaljer för den som vill ha det.

Specifikationer

Produktnamn: Zyxel LTE5388-M804

Testad: Februari 2021

Tillverkare: Zyxel

Mobilt bredband: Lte cat 12, upp till 600 Mbit/s ner, 100 Mbit/s upp

Sim-kortläsare: Mikro sim

Wifi-protokoll: Wifi 5

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 300 + 1733 Mbit/s

Anslutningar: Gigabit wan/lan, gigabit lan, tele, usb 2.0

Trådlös säkerhet: Wpa2, wps

Automatisk failover: Ja

Övrigt: Föräldrakontroll, gästnätverk, filserver via usb, ip-telefon

Användargränssnitt: Webb

Fjärradministration: Ja

Storlek inkl. antenner: 10 x 10 x 20,5 cm

Rek. pris: 2 690 kr

Pris: 2 236 kr hos ComputerSalg.

Mätresultat

4g hastighet, upp*: 45 Mbit/s

4g hastighet, ned*: 29 Mbit/s

4g svarstid*: 25 ms

Hastighet, 5 GHz till fiber: 418 Mbit/s

Räckvidd, 5 GHz, 1 innervägg: 17 meter

* Snitthastighet under flera mätningar på ett dygn. Mäthastighet vid enskilda tillfällen kan variera.