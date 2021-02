En jättenyhet eller en tillfällig fluga? Åsikterna om appen Clubhouse går isär, men just nu är den en av teknikvärldens största snackisar. Trots att tjänsten är mindre än ett år gammal värderas ägarföretaget till åtta miljarder kronor – och medieuppmärksamheten har varit enorm.

Clubhouse kan beskrivas som en digital variant av klassiska panelsamtal – eller 80-talets Heta linjen. Vem som helst kan lyssna på ett samtal, och kommunikationen sker helt och hållet med rösten. Clubhouse har med andra ord varken stöd för kamera eller textchatt.

Tjuvlyssna på kändisar

Man kan använda Clubhouse på flera olika sätt. I sin enklaste form nöjer du dig med att vara åhörare. Alla samtal är öppna, så du kan leta rätt på något som intresserar dig och bara lyssna, ungefär som på ett panelsamtal.

I början har det framför allt varit medie- och teknikvärlden som har använt tjänsten, vilket förstås har påverkat utbudet. Det finns också många kändisar som använder tjänsten, exempelvis programledaren Oprah Winfrey, entreprenören Elon Musk och rapparen Drake.

Precis som under ett panelsamtal kan du även själv ställa frågor och komma med inlägg. Det här gör du genom att ”räcka upp handen” och vänta på att du får ordet.

Men du behöver inte nöja dig med att vara en deltagare. Vem som helst kan skapa sina egna rum – och bjuda in andra. Om det handlar om släkt och vänner, medlemmar i en förening eller någon annan väljer du själv. Du bestämmer själv välja om samtalen ska vara offentliga eller privata.

Kräver inbjudan

Kritiker menar att det egentligen inte är funktionerna som har skapat hajpen i Clubhouse, utan det faktum att den lanserades som ”invite-only”. Likt en exklusiv klubb släpptes bara vissa utvalda in, och dessa fick bjuda in två av sina vänner. Det här skapade en känsla av utvaldhet.

Som regel är det här dock en metod som brukar användas när en tjänst är ny, så mycket tyder på att Clubhouse snart kommer att släppa in fler. Clubhouse har dessutom lovat att en Android-app är på gång. I skrivande stund finns den nämligen bara för Iphone.

Så funkar Clubhouse

1. Upptäck

Sök efter medlemmar och upptäck intressanta samtal som du kan lyssna på.

2. Bjud in

Bjud in andra människor till Clubhouse.

3. Kalender

Här visas samtal som är planerade att äga rum – och du kan lägga in dem i din kalender.

4. Aviseringar

Meddelanden som du tar emot samlas här.

5. Profil

Skapa en personlig profil – och hantera vilka Clubhouse-medlemmar du följer.

6. Samtal

Här visas pågående samtal som du kan vara intresserad av. Du ser också vem som håller i det. Tryck för att öppna samtalet i ett nytt fönster.

7. Egna samtal

Tryck här för att starta ett eget samtalsrum – och bjuda in vänner.

8. Deltagare

Deltagarna i ett samtal visas i det här fönstret. Den som pratar får en "mikrofonikon".

9. Lämna

Gå ut från samtalet.

10. Tipsa

Tipsa dina vänner om att delta i det aktuella samtalet.

11. Begär ordet

Vill du säga något? Tryck här för att begära ordet.

Frågor och svar om tjänsten

Hur installerar jag Clubhouse?

I skrivande stund finns Clubhouse bara för Iphone, men du kan surfa till join.club för att kolla om den har kommit för Android. Som Iphone-användare är det dock bara att öppna App Store och söka efter Clubhouse‬ från företaget Alpha Exploration. Tryck på Hämta, Installera och öppna sedan appen.‬‬

Hur får jag en invite?

Just nu kan Clubhouse bara användas för personer som har fått en inbjudan. Har du inte fått en sådan kan du trycka på Get your username och ställa dig på kö. Har du däremot fått en inbjudan trycker du på Have an invite text? Sign in. Du får nu fylla i det telefonnummer som du fick själva inbjudan till. När du har gjort det får du bekräfta installationen med en fyrsiffrig kod som skickas via sms.

Hur skapar jag min profil?

Du ska nu skapa en profil och det här kan du göra automatiskt genom att välja Import from Twitter. Du kan också välja Enter my info manually.

Du får nu ange namn, välja önskat användarnamn lägga in en bild på dig själv. Det går även att fylla i vad du är intresserad av. Det här är inget måste göra – du kan välja Skip och göra det senare.

Vad betyder Follow?

Personer som du är intresserad av kan du välja att följa. Under installationen får du upp ett antal förslag, men du kan även lägga till fler senare via din profil.

Hur är det med integriteten?

Precis som andra liknande tjänster begär Clubhouse tillgång till din kontaktlista. Det här behövs för att du ska kunna se vilka av dina kontakter som använder tjänsten. För att skydda integriteten får dock Clubhouse inte tillgång till deras namn.

Att använda Clubhouse är förstås ett problem för den som vill bevara sin personliga integritet – precis som andra sociala medietjänster. Det här är klokt att vara medveten om när du väljer att börja använda den.