Testad produkt: Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G

Pris: 5 890 kr hos Proshop

Det har varit tufft att vara gamer denna vinter. Nya spelkonsoler och grafikkort är fortfarande bristvara, det gäller att hårdbevaka butikerna för att ens kunna lägga en beställning för att därefter räkna med långa leveranstider. Grafikkorttillverkarna har periodvis kommit med nya kort i olika prisklasser. Nu är det dags för det hittills enklaste Från Nvidia, Geforce RTX 3060. VI har fått in och testat ett sådant från Gigabyte med namnet RTX 3060 Gaming OC 12G.

Betyg 4 av 5 Omdöme För en enklare gaming-pc är det här ett riktigt bra kort. Du kan få fina effekter och 60 fps på en full hd-skärm med alla spel vi testat, men går du över den upplösningen får det ibland svårt att hänga med. Gigabytes kort är välbyggt, om än med stora mått. Frågan är bara om bristen på grafikprocessorer gör att priserna inte kan hållas låga nog för att det ska vara värt ett köp? Positivt Optimalt för 1 080p-spelande, dugligt för 1 440p.

Effektiv och dämpad kylning.

Strömsnålt. Negativt Något långt kort.

Begränsad överklockningmarginal.

Osäkerhet kring tillgänglighet och pris. Bästa grafikkorten just nu – från budgetalternativ till värstingmodeller

Det är ett kort med identisk design som det Gigabyte-kort med RTX 3060ti-grafikprocessor vi testade tidigare i vintras. Det här är de enklare och billigare korten i RTX-familjen, som kan byggas riktigt kompakta, med två eller så lite som en fläkt.

I en vanlig miditower-dator med mATX- eller ATX-moderkort bör du inte ha problem med att få plats för kortet, men i kompakt pc kan den avlånga designen bli ett problem. Det är dock väl utnyttjade extra centimeter, då de rymmer en tredje fläkt och en kylfläns som går ut bakom kortets kretskort och pumpar ut överskottsvärme rakt igenom kortet. De tre fläktarna har annars liten diameter, vilket gör att kortat inte sticker ut nämnvärt på höjden.

Gigabytes speciella kylningssystem, som de kallar Windforce, innebär att mittfläkten snurrar åt motsatt håll. Det ska öka effektiviteten och även minsta ljudnivån från vibrationer. Vi får samma positiva upplevelse här som med det snäppet kraftfullare Gigabyte-kortet RTX 3060ti. Effektiv kylning och rimliga ljudnivåer.

Dämpad kylning och lätt att kontrollera

Kylningen är halvpassiv i standardläget, vilket innebär att fläktarna står stilla under låg belastning. Detta går att välja bort i kontrollprogrammet Aorus Engine, men vi ser ingen orsak till att göra det. Fläktarna spinner igång vid behov och adderar då till bakgrundsbruset från datorn, men det blir aldrig störande.

Kortet är lätt att montera med bara en 8-pins strömkontakt. Så länge du har utrymmet.

När vi startar Aorus Engine första gången installeras också RGB Fusion, ett fristående program som kontrollerar diodljus på kortet. Gigabyte RTX 3060 Gaming OC har dock bara ett sådant, en liten Gigabyte-logga på sidan som varken ger särskilt mycket ljusshow, om du gillar sådant, eller stör om du inte bryr dig om effekter. Praktiskt är däremot att det sitter en separat varningslampa vid kortets enda strömkontakt, som lyser om det är problem med otillräcklig strömtillförsel. Det lär dock inte inträffa, det här är ännu mer strömsnålt än RTX 3060ti, som Gigabyte själva rekommenderar en 550 Watts kraftenhet för.

I programmet får vi också temperatur- och prestandaövervakning, möjlighet till manuell överklockning. I vårt test verkar inte en automatisk funktion för säker överklockning fungera. Det kan eventuellt bero på att vi testat kortet innan säljstart och att den uppdatering av programvaran som behövs för ändamålet ännu inte kommit. Det kan också eventuellt vara en konsekvens av att detta kort är fabriksöverklockat redan när vi installerar det.

Högra klockfrekvens

Grafikprocessorn i RTX 3060 har en basklockfrekvens på 1 320 MHz med så kallad boost-frekvens på upp till 1 777 MHz. Här är det senare upptrimmat till 1 837 MHz, vilket bör ge några procent extra i bildfrekvens i en del krävande spel. Det lämnar dock mindre utrymme till eget överklockande. Men det är något vi ändå lämnar därhän för våra prestandamätningar.

Faktum är att RTX 3060 har högre boost-frekvens än både RTX 3060ti och RTX 3070, det har även snäppet högre minnesbandbredd samt levereras med 12 gigabyte inbyggt minne istället för åtta gigabyte. Å andra sidan har det färre transistorer och 192 istället för 256 bitars minnesbuss. Vad innebär allt det för dig som användare? Kort och gott att du får ett riktigt bra grafikkort för en enklare speldator.

Dubbla hdmi 2.1 och dubbla displayport 1.4-kontakter.

Nvidia pratar om kortet som en ultimat uppgradering från Geforce GTX 1060. Det ska främst vara riktat till pc-ägare som kör 1 080p-skärm eller möjligen 1 440p i upplösning och som försöker få till jämna 60 bilder per sekund utan att behöva krångla med detaljerade grafikinställningar i spelen. Här är vi långt ifrån effektiv 4k-gaming, fokus ligger istället på att optimera för lägre upplösningar, framförallt full-hd, det vill säga 1 080p.

Dessutom är kortet det bästa sättet att få strålspårning av hög kvalitet, samt en handfull andra RTX-specifika egenskaper, till ett överkomligt pris. Förra generationens RTX 2060 klarade detta på pappret, men det var ett stort glapp i kvalitet mellan RTX 2060 och de dyrare RTX 2070-kretsarna. Det slipper vi här, upplevelsen i strålspårningseffekter håller samma höga klass som i ett RTX 3070- eller RTX 3080-kort, enda skillnaden är lägre bildfrekvens.

Extra bra med dlss

I vissa mätningar matchar den ett RTX 2070 Super-kort eller till och med ett RTX 3070, men då pratar vi syntetiska benchmarks. Mer intressant är hur det beter sig i spel. Här blir det mer uppenbart att du får vad du betalar för.

Dock med ett undantag, kör du spel som utnyttjar mycket strålspårning och håller dig till lägre upplösningar än 4k blir skillnaden mot ett RTX 2070 Super-kort mer marginell. Och med RTX-funktionen dlss, som automatiskt optimerar renderingsupplösning, påslagen kan det till och med flyta på aningen bättre på 1080p-upplösning.

Vi testar detta i tre spel som utnyttjar strålspårning, Control, Watch Dogs Legion och Cyberpunk 2077, och får samma goda resultat i alla tre. De två sista är särskilt krävande, men med dlss påslaget, vilket gör smådetaljer i bilden aningen mindre skarpa, klockar de in precis ovanför 60fps på en 1 080p-skärm. Control kan vi köra i 1 440p med nästan 60 bilder per sekund, över 80 om vi går ned till

1 080p-upplösning.

I spel som inte utnyttjar strålspårning gör kortet också överlag bra ifrån sig. Vi kör benchmark-verktyget i Horizon Zero Dawn och kan konstatera att med alla effekter på max ligger vi fortfarande på runt 75 bilder per sekund på en 1 440p-skärm och över 90 bilder per sekund på 1 080p. Det är bara ett par, tre procent mindre än med ett RTX 2070 Super i samma dator. Här kan det givetvis variera stort mellan olika spel, men valet att utrusta RTX 3060 med extra videominne verkar ha varit en god investering.

Gigabyte RTX 3060 Gaming OC 12G har en stadig plåt på baksidan som hjälper till med kylningen och skyddar mot damm.

Smarta bonusfunktinoer

RTX 3060 har också liksom alla RTX 3000-kort stöd för ett par andra intressanta funktioner. Nvidia Reflex kan minimera latensen i en del spel som kräver snabba reaktionstider, speciellt onlinespel som Fortnite och Valorant. Nvidia Broadcast är en funktion som med ai ska kunna optimera spel- och kameraströmning. Slutligen har vi även här stöd för RTX Studio-drivrutiner, som fokuserar på att optimera kortet för att använda i mediaproduktionsprogram än i spel.

Är det här räddningen för gamers som fortfarande kämpar med att hitta ett bra grafikkort? Kanske, om dina krav inte är skyhöga och du nöjer dig med att nå stadiga 60 fps på en 1 080p-skärm. Då är det här ett väldigt bra val. Gigabytes kort är både välbyggt, smart överklockat och har behagligt tyst kylning.

De första priserna för Gigabyte RTX 3060 Gaming OC 12G ligger runt 5 890 kronor, vilket gör det till de dyrare korten med den här grafikprocessorn. Inte dyrast i klassen, men i den övre halvan av startfältet. Det kan dock vara värt det, med tanke på den extra överklockningen och den utmärkta kylningslösningen.

Det här är mer än vad Gigabytes motsvarande 3060ti-kort kostade vid lansering, men alla priser har justerats upp sedan dess och är nu betydligt dyrare. Vi hoppas verkligen att Nvidia och även AMD kan få igång bättre volymproduktion för sina kretsar, så att den här prisinflationen och kortbristen får ett slut.

Nvidia ska enligt uppgifter ha gjort kortet mindre attraktivt för kryptovaluta-grävare, vilket kanske kan göra att tillgängligheten blir bättre än för de mer kraftfulla alternativen. Men räkna även här med att hänga på låset och bevaka webbshopparna manuellt för att få chansen att få tag på ett.

Specifikation

Produktnamn: Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G

Testat: Januari 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Gigabyte

Grafikprocessor: Nvidia Geforce RTX 3060, fabriksöverklockad till upp till 1837 MHz

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 2st displayport 1.4a, 2st hdmi 2.1

Minne: 12 GB gddr6

Extra programvara: Aorus Engine, RGB Fusion 2.0

Längd: 282 mm

Rek. pris: Ingen uppgift

Aktuellt pris: 5 890 kr hos Proshop

Prestanda (I dator med i5-9400F/16 GB ram)

Geekbench 5 (OpenCL): 122 520 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 10 377 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 27 078 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 6 928 poäng

VR Mark: 10 466 poäng