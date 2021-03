Testad produkt: HP Z27k G3

Pris: 6 699 kronor hos HP.

HP:s Z-serie är produkter tänkta för professionell användning, dyra kraftfulla workstation-datorer med extra driftssäkerhet och högklassiga bildskärmar. Till skillnad från datorerna, som för det mesta är onödigt dyra, om du inte har datorn som ett viktigt arbetsredskap, kan skärmarna vara riktig intressanta för fler användare. Nu när så många använder hemmet som arbetsplats, ska en bra bildskärm inte glömmas bort.

Betyg 4 av 5 Omdöme Allt med denna skärm är välbyggt, snyggt och kompetent. Det är en utmärkt skärm för långa hemmakontorspass. Särskilt om du vill plugga in en laptop. Den gör inte heller bort sig för underhållning, även om vi där saknar hdr-stöd. Är det färger och dynamik i proffsklass du är ute efter är det här dock inte bästa valet. Då har såväl HP som andra tillverkare modeller som passar dig bättre. Positivt Skarp och behaglig bild.

Utmärkt byggkvalitet och ergonomi.

Lätt att anpassa och ställa in.

Mångsidig via usb c. Negativt Inte färg i proffsklass.

Ingen ljudkanal.

Inget hdr-stöd. Test: Bästa 4k-skärmen – från prispress till påkostat

HP har nyligen lanserat tredje generationens Z-skärmar och vi har tagit oss en titt på en av dem, Z27k G3. Det är en 27-tums skärm i traditionellt 19:6-format med 4k-upplösning och har ett rekommenderat pris från HP på 6 999 kronor. Det är ett högt men inte hutlöst pris för en 4k-skärm i den storleken. Det finns både betydligt dyrare – och billigare.

Ser vi bara till grundspecifikationerna är det dock svårt att se vad som ska motivera köpet av just den här skärmen. Det här är till exempel inte en skärm med snabba svarstider eller hög uppdateringsfrekvens, egenskaper som motiverar ett högt pris hos de bästa gaming-skärmarna.

Rätt för vissa jobb, fel för andra

Det är inte heller en skärm med extremt färgomfång. Lika dyra och dyrare skärmar finns som ger dig bättre färgpaletts-matchning mot standarderna dci-p3 och Adobe RGB, vilket är fördel för en del design- och mediajobb. Här får vi nöja oss med 99-procentig matchning mot den mindre färgskalan srgb.

HP Z27k G3 har en slimmad fot, med en plastring där du kan dra kablar för att få dem ut vägen.

Färghanteringen inom dessa ramar är dock bra, med neutrala toner och jämna toningar. Panelen har också fler färger än det srgb-läge HP skyltar med, ett P3- och ett Native-läge finns i skärmens inställningsmeny. Dessa pressar upp intensiteten, men P3-läget når inte full färgmatchning utan som mest 85 procent av dci-p3.

Skärmen har en maxljusstyrka på 350 cd/m2, vilket är gott nog för de flesta situationer inomhus. Vi får bra grundkontrast, men ingen extrem dynamik. Ljushanteringen håller hög klass med uniform ljusstyrka över hela ytan, med enbart minimalt ljusläckage utmed kanterna på en mörk bild. Det går att slå på dynamisk global dimning, vilket kan öka kontrasten i vissa typer av media, men ger mindre eller ingen effekt vid andra.

Skärmen har inte heller hdr-stöd. För fullare färgstöd som Pantone-certifiering och Vesa DisplayHDR 600-stöd har HP andra skärmar i Z-famlijen med namnet Dreamcolor. Men de får du betala ytterligare tusenlappar för.

Ögonvänlig i alla lägen

Z27k G3 har dock andra egenskaper som gör den intressant. Särskilt för den som sitter och arbetar timvis framför datorn. Den har HP Eye Ease, ett blåljusfilter som alltid är på och som utan att påverka den visuella upplevelsen tar bort ljusfrekvenser som kan vara påfrestande för ögonen.

En 27-tumsskärm passar på de flesta skrivbord.

Här finns också en funktion som heter HP Enhance+. Det är ett läge som jämnar ut och skalar upp lägre upplöst bildsignal. Du kan få närmare 4k-känsla om du till exempel spelar upp lägre upplöst video eller spelar, men inte har grafikkort som klarar av 4k-upplösning. Det är inte samma klass som uppskalningen i en tv, men det ger helt klart bättre bild än att bara dubblera pixlarna. Spelar du upp 4k maximerar Enhance+ enbart skärpa och kontrast, men då rekommenderar vi att du använder en av de färdigkalibrerade färgprofilerna.

Skärmen är stilig att beskåda. På baksidan sitter den upphängd på en tunn arm kopplad till en stramt utformad nästan kvadratisk fot. Alla ytor går i halvmörk grå färg och är tillverkade i plast eller aluminium, men det är omöjligt att på avstånd avgöra vilket som är vilket.

Rätta rörligheten

Den minimalistiska foten till trots är skärmen mycket rörlig, med 15 centimeters höjbarhet, 90 grader vinkling i sidled, pivot-funktion samt tilt för att fullt anpassa den till din arbetsställning. Vi kan justera skärmen med minimal kraft, som sedan håller stabilt behåller sitt läge.

Framsidan, med sin halvmatta skarvfria yta och riktigt tunna skärmkanter avbryts av endast av en sak, en minimal diod i nederkant som indikerar att skärmen är påslagen, som går att stänga av i inställningsmenyn, om du tycker att den stör.

Menyn är hyfsat lättnavigerad med ett styrkors på baksidan av skärmen, men den går tyvärr inte att få på svenska. Ansluten till en dator kan du också smidigt kontrollera det mesta i skärmen från programmet HP Display Center. Det finns dock en handfull inställningar du inte kan nå den vägen, till exempel funktion för PiP och PbP-inställningar om du har två bildkällor eller manuell rgb-justering för färger.

Skärmen har tre bildingångar: en hdmi 2.0, en displayport 1.4 och en usb c med displayportstöd. Utöver det har den en displayport 1.4-utgång för att kunna seriekoppla flera skärmar. Via usb c kan du också få upp till 100 watts strömmatning. Den är också dataingång samt en fyra portars usb-hubb.

Kraft, in- och utgångar för bild, nätverksporten och två av skärmens fyra usb-portar. De andra två sitter mer lättillgängliga närmare skärmens kant.

Allt-i-ett-kontakt

Skärmen har också inbyggd gigabit ethernetport, vilket är mer ovanligt. Pluggar du in får du skärm, usb-hubb, fast nätverk och till och med strömförsörjning till en dator med en och samma port. Det blir då till en komplett och smidig dockningslösning för din laptop. Förutsätt att den har en Thunderbolt 3 eller Thunderbolt 4-kontakt.

Dock med en reservation: Displayporten över usb c stöder inte samtidigt 4k i 60 Hz och usb 3.0. För att få bra flyt i bilden får du ställa skärmen i ett läge som gör usb-hubben till usb 2.0 istället. Men det räcker gott och väl till det mesta, som mus, tangentbord, en skrivare och ett par usb-högtalare. Skärmen har varken egna högtalare, ljudkrets eller hörlursuttag, vill du ha ljud som en del av din dockningslösning är det via usb som gäller.

Det här är en skärm byggd för att främst vara praktisk och ge en extra behaglig upplevelse för kontorsarbete, vilket den gör med bravur. Det här är en skärm med snygg design, utmärkt ergonomi och praktisk hantering, samt en handfull intressanta funktioner som både höjer kvalitet och upplevelse. Men utan det där lilla extra i dynamik och färger är det svårare att motivera prislappen och ge den en solklar rekommendation.

Specifikationer

Produktnamn: HP Z27k G3

Testad: Februari 2021

Tillverkare: HP

Storlek: 27 tum, 16:9 bildförhållande

Upplösning: 3840x2160 bildpunkter

Paneltyp: Ips med matt yta

Ljusstyrka: Ca 330 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Färgdjup: 10 bitar

HDR: Nej

Uppdateringsfrekvens: 60 Hz

Svarstid: Ner till 5 ms (GtG), normalläge 15 ms

Bildingångar: Hdmi 2.0, displayport 1.4, displayport 1,4 ut, usb-c med displayport

Övrigt: Bordsmonterat stativ (höj-sänkbart, tilt, vrid), vesa-fäste, usb 3-hubb (4 portar), nätverksport, 3 års garanti

Storlek: 61,2 x 20,5 x 37,8-52,3 cm

Vikt inkl stativ: 6,2 kg

Rek. Pris: 6 699 kr

Pris: 6 699 kronor hos HP.