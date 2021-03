Testad produkt: Xiaomi Mi Router AX1800

Pris: Från 529 kr på Prisjakt.

Xiaomi är mest känt som tillverkare av mobiltelefoner, men de har många strängar på sin lyra. Aktivitetsarmband, bildskärmar, tv-apparater, hushållsmaskiner, elscootrar…och nätverksprodukter. Hittills har vi inte tittat närmre på dem då de enda routrar de sålde i Sverige var enkla wifi 5-enheter. Ni har de dock ett par wifi 6-modeller i sitt sortiment. Här testar vi den minsta av dem, Mi Router AX1800.

Betyg 3 av 5 Omdöme Xiaomis router ger alla fördelarna av den nya wifi 6-tekniken och dessutom stöd för mesh-utbyggnad, till ett löjligt lågt pris. Den presterar dock inte i topp annat än i små lokaler och om du är ute efter mer funktionalitet än bara wifi, några nätverkaportar och en bredbandsdelning, erbjuder den inte särskilt mycket.

Positivt Fullgod wifi 6 för mindre lägenhet.

Stöd för mesh-utbyggnad.

Bra pris. Negativt Halvdan räckvidd.

Snålt med extra funktioner.

Bitvis omständlig administration. Guide: Trimma routern för ditt smarta hem

Det här är en enkel och prispressad router för hemmanätverket som ger dig grundläggande funktioner för fast och trådlöst nätverk mot en bredbandsuppkoppling. Men inte mycket mer. Med ett pris på bara 646 kronor, och lägre än så i ett par butiker, är den med bred marginal den billigaste wifi 6-router vi har sett.

Med 546 Mbit/s och 1200 Mbit/s wifi-kapacitet på 2,4 respektive 5 GHz-bandet, gigabit ethernetportar på baksidan och full uppsättning wifi 6-kompatibilitet, konkurrerar den med routrar som D-Link DIR-X1560, Linksys MR7350 och TP-link Archer AX50. De är alla betydligt billigare nu än när de släpptes under förra året och går att hitta för under tusenlappen, men de kommer inte i närheten av Xiaomis pris.

Mi Router AX1800 har kompakt form och ett stilrent, diskret yttre.

Godkänt snabb, på nära håll

Prestanda är respektabla, wifi 6-hastigheten i samma rum som routern ligger stabilt över en halv gigabit, såväl nedströms som uppströms. Vi förväntar oss inga extrema topphastigheter för en billig wifi 6-router, men Xiaomi gör bra ifrån sig och presterar ungefär som konkurrenterna. Det gör den till en utmärkt router för en mindre lägenhet.

För en större bostad är räckvidden mer tveksam. Där vi på ett par rums avstånd får 200 till 300 Mbit/s med konkurrenterna från D-link och Linksys, får vi här bara drygt 100 megabit och sedan minskar hastigheten snabbt. Det känns mer som wifi 5-räckvidd. Positivt är dock att just wifi 5-klienter lätt ansluter till 5 GHz på samma avstånd, om än inte med särskilt hög hastighet.

Till det yttre är Mi Router AX1800 en kompakt enhet i vit plast med fyra färdigmonterade antenner på sidorna. Den ställs förslagsvis på en bänk eller hylla, men kan också hängas upp på väggen. Men då blir sladdarrangemanget opraktiskt. Den har minimalt med statusindikatorer, bara två minimala dioder som visar om den är på samt vilken status wan-uppkopplingen har.

På baksidan sitter en wan-port och tre lan-portar på rad, alla stöder gigabithastighet. Routern har inga fysiska knappar för att slå av och på, kontrollera wifi eller wps-synka. Wps stöds visserligen, men bara via en väl dold funktion i mobilapp, kallad Mi Wifi, som du kan ladda hem.

En wan-port och tre lan-portar. Ingenting annat.

Lätt att komma igång

För att installera pluggar vi in till bredbandet samt till ett vägguttag och routern startar direkt ett öppet wifi. Ansluter vi till det kommer direkt en uppmaning om att ”logga in” på nätverket, vilket automatiskt öppnar en webbsida där konfigurationen fortsätter. Om det inte sker kan du också mata in en webbadress manuellt för att komma vidare.

Här går det att avbryta och istället genomföra konfigurationen via appen. Det är konfiguration via webbsida som standard och vad Xiaomi rekommenderar, så det är den vi använder. För konfiguration eller senare administration via appen krävs att du registrerar ett konto hos Xiaomi som du kopplar routern till. Positivt är att du då får möjlighet att göra inställningar på distans.

Efter att vi valt nytt lösenord på wifi och admin-gränssnittet startar routern om och allt är igång. Som standard kör routern med separata ssid för 2,4 GHz och 5 GHz, men det går att slå ihop dem om du vill. I gränssnittet kommer du åt det mesta du kan tänkas behöva vad gäller wifi- och nätverksväg. Här finns enklare QoS-kontroll, grundläggande brandväggsfunktion, vpn-passthrough samt en handfull andra grundläggande inställningar.

Två diskreta status-dioder. Skulle de trots allt störa dig går de att stänga av.

Begränsat utbud av funktioner

Utan usb-port på routern får vi givetvis inga filserver- eller skrivardelningsfunktioner, men det förväntar vi oss inte heller i den här prisklassen. Men funktioner som gästnätverk eller enklare föräldrakontroll hade varit ett plus i kanten. Du kan göra en blocklista för enskilda enheter, men det är allt. Använder du appen får du notifikationer när nya enheter loggar på.

Den har dock en egenskap utöver det vanliga. Skaffar du en extra router kan du köra den andra i repeater-läge och sätta upp den som ett mesh-nätverk. Det fungerar även med andra Xiaomi-routrar. Även om den inte har bästa räckvidden för att vara en wifi 6-router går det lätt att göra något åt det. Med tanke på priset är det inte heller särskilt dyrt.

Appen liksom webbgränsnittet är funktionellt, men kan ibland förvirra med okonventionellt upplägg. Det känns som om skärmutrymmet, framförallt i appen, kunde utnyttjats bättre.

Har du ett mindre hem och inte skyhöga krav på räckvidd eller funktioner kan det här vara allt du behöver i routerväg. Vi ställer dock lite högre krav på en modern router år 2021 än att den bara ska bocka av grundkraven. Den är ett bra köp om du vill spara en slant, men lägg några kronor till och du kan få betydligt fler funktioner.

Specifikationer

Produktnamn: Xiaomi Mi Router AX1800 RA67

Testad: Mars 2021

Tillverkare: Xiaomi

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 1201 Mbps

Anslutningar: 1 st gigabit wan, 3st gigabit lan

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps.

Filserver/skrivarserver: Nej/nej

Övrigt: QoS, vpn-server, mesh-stöd

Användargränssnitt: Web, app

Fjärradministration: Ja, via app

Storlek inkl. antenner: 24,8 x 14 x 17,7 cm

Rek. pris: 649 kr

Pris: Från 529 kr på Prisjakt.

Uppmätt hastighet, 5 GHz Wifi 6

3m: 524 Mbit/sek

10m + 1 innervägg: 301 Mbit/sek

15m + 2 innerväggar: 103 Mbit/sek