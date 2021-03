Aspire är Acers lite enklare laptop-serie för konsumenter, mer fokuserad på att vara praktisk i hemmet, medan Swift- och Spin-serierna är lite mer påkostade och tänkte för mobilare användning. Senaste omgången Aspire 5 finns i ett gäng olika modeller, både olika storlekar och med olika hårdvara inuti. Den vi tagit in för test här är en 15-tummare.

Betyg 3 av 5 Omdöme Acers bärbara dator är bekväm och praktisk och får plus i kanten för att den både har extra många usb-portar och fast nätverk. Det den tappar poäng på är en skärm som inte direkt övertygar och budgetkänslan överlag i bygget. Att Acer inte kan rensa upp bland onödig mjukvara irriterar också en aning. Positivt Tyst drift.

Bra uppkoppling och anslutningar.

Goda grundprestanda. Negativt Plastig känsla.

Blek bildskärm.

Tappar prestanda i längden.

En hel del bloatware. Läs vårt test av prisvärda bärbara datorer

Fulla modellnamnet är Aspire 5 A515-56, men även då finns det flera olika modeller med variationer i framförallt minne och lagring. Här får vi i alla fall en bra, modern uppsättning hårdvara. Intel Core i7-processor i senaste 11:e generationen, nya snabba Intel Iris Xe-grafiken, 16 GB ram-minne och en 512 GB ssd. Det är en respektabel uppsättning för pengarna. Datorn kostar precis under 10 000-kronorsstrecket.

Den fysiska konstruktionen känns dock lite mer budgetaktig än många konkurrenter. Det är metall i skärmlocket, men resten av datorn har ett plastchassi med matta ytor som försöker imitera aluminium, men inte riktigt lyckas. Även musplatta och tangentbord dras tyvärr med en lite billig känsla. Friktionen i plattan är något hög och tangentbordet har knappar med aningen stum känsla att jobba på.

Det har bakbelysning, men bara i en ljusstyrka, och det läcker mer runtom knapparna än lyser upp tecknen. Vid sidan sitter en något kompakt sifferknappsats. Vi föredrar det framför att den tar upp mer plats och istället tränger ihop resten av tangentbordet.

En positiv sak med datorn är att Acer inte har snålat med anslutningarna. VI får både gott om usb-portar, hdmi-utgång, och en ethernet-port. Är det något vi saknar så är det en kortläsare. Wifi-uppkopplingen stödjer wifi 6, och är såvitt vi kan se är den snabb och stabil både på wifi 5 och wifi 6.

Tunn men tung

Datorn är relativt tunn och med rundade kanter och hörn är den bekväm att bära runt på. Trots det hör den till de tyngre 15-tummarna i denna klass av bärbara just nu, och väger in på precis under två kilo. Mekaniskt sett är den stadig, med bara minimalt med svaj i skärmlocket, men ändå möjlig att fälla upp med en hand.

Bildskärmen är en ips-panel med vanlig full hd-upplösning, 1 920 x 1 080 bildpunkter, vilket kan kännas lite pixligt om du är van vid högre upplösningar eller 13-tumsdatorer. Det är dock mer eller mindre standard i denna prisklass. Den har bra betraktningsvinklar och jämn ljusstyrka. Som mest kommer den upp i ungefär 300 cd/m2, bra nog för allt inomhusbruk, men lite begränsande utomhus.

Acer Aspire 5

Det du inte får här är särskilt intensiva färger. Den ligger långt ifrån både srgb-standard och större färgpaletter, så den är ingen höjdare för sådant som media eller att jobba med bildredigering. Men med behagligt neutrala toner är den trivsam att surfa och jobba i kontorsprogram med. Skärmen är också överlag flimmerfri, så långa arbetspass ska inte vara något stort problem.

Över skärmen sitter en webbkamera med 720p-upplösning som levererar snyggt distinkt bild med bra färghantering. Den kan få en del problem med ljuskompensation som blir hoppig, och bilden har ett visst brus i bakgrunden. Men överlag är det här bra. Inbyggda mikrofonen är tydlig och nästan helt brusfri, men levererar låg volym.

Mer ljud än väntat

Ett par inbyggda högtalare under chassit levererar ljud med mycket rymd och överraskande bra detaljåtergivning. Det som saknas är lite disciplin i det skräniga mellanregistret och mer fyllighet i basen. Vi hittar inget sätt att manuellt justera ljudbilden.

Hårdvaruspecifikationerna må övertyga på pappret, men med Intels senaste processorer har vi märkt är att de kan variera mycket i prestanda från dator från dator. Acers dator underpresterar något jämfört med andra bärbara datorer med samma processor. Det verkar ha att göra med hur effektiv kylningen är. Det är framförallt under långvarig påfrestning som det blir påtagligt.

Det kan vara ett medvetet val, för i gengäld är inte kylningen i Aspire 5 alls lika högljudd som i några av dess konkurrenter. Den håller sig fläktlös långa stunder, och när den går upp i varv är den mer dämpad än många andra likande modeller.

Batteritiden är mindre imponerande. Skärmpanelen går inte att dämpa ljusstyrkan på lika mycket som vi hoppats på, vilket resulterar i att vi tappar en hel del i driftstid vid snålkörning. Vi vet inte om Acers förkärlek för irriterande mycket extraprogram, från egen mjukvara till tredjepartsprogram, och en del ren bloatware, också påverkar det. Men vi tror inte det, då endast supportprogrammet Care Center ser ut att köras i bakgrunden.

Specifikationer

Produktnamn: Acer Aspire 5 A515-56 (NX.A1GED.00C)

Testad: Mars 2021

Tillverkare: Acer

Processor: Intel Core i7-1165G7, 2,8 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe Graphics G7

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3 typ c, 2 st usb 3 typ a, usb 2 typ a, lan, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, nummerknappar

Ljudnivå: 0-38 dBa

Batteritid: 2h 10min (hög belastning) 9h 20min (låg belastning)

Storlek: 36,4 x 23,9 x 1,8 cm

Vikt: 1,7 kg

Rek. pris: 9 990 kr

Aktuellt pris: 9 490 kr hos Komplett

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 3 999 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 257 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 610 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 554 poäng

Geekbench 5, grafik: 14 821 poäng

Disk, läsning: 1 989 MB/s

Disk, skrivning: 987 MB/s