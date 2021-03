HP:s laptop-utbud hör till det bredaste av någon tillverkare, från billigaste budget till tunga arbetsstationer, gaming, businesslyx och Chromebook i olika produktserier. Av dessa är Pavilion troligen det vanligaste valet för en genomsnittlig konsument. Inte det allra mest budgetartade, och med all modern teknik du kan tänkas behöva och hög lägstanivå på det mesta.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är ett stabilt datorbygge som gör det mesta väl godkänt och har en skärm som är nivån bättre än de flesta i denna prisklass. Annars är det inget som sticker ut som exceptionellt positivt. En del saker drar ned den från riktigt toppbetyg, som vissa begränsningar i topp-prestanda och störande fläktljud. Positivt Bra bildskärm.

Stabil och välbyggd.

Snyggt ljud. Negativt Lite efter i prestanda.

Bitvis högljudd kylning.

Bitvis högljudd kylning.

En hel del bloatware.

Här har vi spanat in senaste upplagan av Pavilion 14, en bärbar med nya elfte generationens Intel Core-processor. Den passar bra för blandad användning, och kostar precis under 10 000 kronor. Pavilion 14 lämpar sig att ha som huvud-pc i hemmet för surf, media och kontorsjobb, men även för att stoppa i ryggsäcken och ta med på resan. Den är inte extremt tunn och lätt, utan väger in på drygt 1,4 kilo och har inte tunnaste skärmkanterna i klassen, speciellt på höjden. Men är det inte ultralätt laptop du är ute efter är den ett stabilt val.

Chassit är i en kombination av aluminium och plast och det är inte förrän vi håller i datorn som vi känner skillnad på dessa. Metalldelarna i skärmlocket och runt mus och tangentbord är svalare än plastytan som täcker botten. Runtom dess matta skärmpanel är det svart, matt plast som gäller. Det är ett gediget bygge med stadigt monterad bildskärm och hög kvalitet i alla detaljer.

Eller nästan. Vi irriterar oss på ett konstant klickljud i den annars bekväma och kompetenta musplattan. Alltså inte när vi fysiskt trycker till för klick (det låter också, men mycket mindre), utan bara om vi lyfter fingertoppen från den efter att ha dragit muspekaren. Vi vet inte om det bara är någon sorts glapp i vårt testexemplar, men känns det som något du kan störa dig på, så försök hitta datorn i en butik först och testa själv innan du slår till.

Få men rätt portar

Tangentbordet är däremot utmärkt, både med väl utnyttjade ytor och god översikt, rätta slaghöjden på knapparna och hög kvalitet på mekaniken. Bakbelysningen är ställbar i tre lägen, men kan möjligen vara lite svag även i maxläget.

Pavilion 14 har något få externa anslutningar, vilket kan störa om du vill ha den uppkopplad och inkopplad till tillbehör och extern skärm i hemmet. Den usb c-port den har löser dock detta dilemma, så länge du skaffar en bra dockningsdosa till dem. Det är inte full Thunderbolt 4-funktion på den, men den stödjer både extra snabba data, strömförsörjning och Displayport.

Vanligtvis laddar du batteriet via separat kontakt, men det går alltså även via usb c-port. Utöver den har datorn två stora usb 3-portar, hdmi och hörlursuttag. Vi ansluter trådlöst med wifi 6, och mottagning och signalstyrka verkar problemfritt stabil.

HP Pavilion 14

Prestandamässigt får vi ungefär vad vi förväntar oss av en ny dator i denna prisklass. Här sitter en Intel Core i7-processor med fyra kärnor, 16 GB ram-minne och en halvsnabb 512 GB ssd. Datorn har inget extra så kallat diskret grafikkort, men å andra sidan känns sådant ganska onödigt nu för tiden, då Intels egna har vässats rejält i de nya processorerna.

Inte för långkörning

Datorn kommer lite efter en del konkurrenter i prestanda när vi långkör den med hög cpu-belastning. Det verkar vara en stor variation i just dessa processorer på hur datorerna hanterar kylning och därmed långvarig högeffektskörning som alstrar värme. Det gör att en del tyngre arbetsuppgifter kan ta längre tid. För det mesta ger den precis samma rappa upplevelse som de datorer som klarar sig bättre på just den punkten.

Kanske hade mer aggressiv kylning hjälpt på den här punkten, men å andra sidan vill vi inte ha mer av den varan i denna dator. Den har bitvis rätt så högljudd och väsande fläkt redan nu. Långa perioder kan den dock vara helt tyst. Men det verkar inte finnas något mellanläge mellan passiv kylning och högljutt blås.

HP bjuder på en ljusstark och snygg bildskärm. Upp till 400 cd/m2 i ljusstyrka och färgomfång uppgivet till 72 procent av standarden ntsc, vilket gör att den bör ligga på 99 procent av srgb, men det kan variera någon procent upp eller ner, beroende på exakt vilka färger den visar bäst. Toningar är jämna, betraktningsvinklar breda och 1080p-upplösning på en 14-tumsskärm är skarpt nog för de allra flesta användares behov.

Duglig kamera, bra högtalare

Inbyggda webbkameran levererar förväntade 720p och 30 bilder per sekund, och det med bra ljus- och färghantering. Dock med ovanligt mycket och hårt brus i bilden. Ljudet från dess inbyggda mikrofoner är istället raka motsatsen. Det låter inte så verklighetstroget, med hårt uppressat mellanregister för att förtydliga just röster, vilket resulterar i en bitvis skränig ton. Men den lyckas med det viktigaste, tydlig röstupptagning utan störande bakgrundsbrus.

Högtalare för musik och annan media håller hög klass. Förutom att basen inte lyckas leverera någon direkt tyngd och fyllighet låter allt mycket bra. Mycket tack vare Bang & Olufsen-mjukvaran som lyftet ljudet och ger extra manuell kontroll.

Pavilion 14 kommer med en hel del extra program och tjänster, där många är ren reklam och bloatware med prova på-versioner och länkar till diverse sajter. De program som är användbara är de som är knutna till specifik hårdvara, och HP:s egna systemunderhåll- och inställnings-appar.

Specifikationer

Produktnamn: HP Pavilion 14-dv0033no

Testad: Mars 2021

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i7-1165G7, 2,8 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe Graphics G7

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 14 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3 typ c 10 Gbit med displayport, 2 st usb 3 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord

Ljudnivå: 0-39 dBa

Batteritid: 1h (hög belastning), 15h 15min (låg belastning)

Storlek: 32,5 x 21,7 x 1,7 cm

Vikt: 1,41 kg

Rek. pris: 9 990 kr

Aktuellt pris: 9 990 kr hos HP

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 4 158 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 399 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 895 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 555 poäng

Geekbench 5, grafik: 11 284 poäng

Disk, läsning: 1 862 MB/s

Disk, skrivning: 973 MB/s