Testad produkt: Asus ROG Strix RX 6700 XT O12G

Pris: 8 490 kr

Under hösten och vintern har Nvidia och AMD spottat ur sig nya grafikprocessorer på löpande band, köpare har roffat åt sig korten snabbt trots att har trissats upp i pris på grund av hög efterfrågan. AMD började med tre tunga grafikprocessorer i de högre prisklasserna. Nu har de släppt en ny, billigare krets: Radeon RX 6700 XT.

Betyg 4 av 5 Omdöme AMD är på rätt väg med övertygande beräkningskraft samt att deras verktyg för att detaljanpassa grafikrenderingen är både effektiva och lättanvända. Vill du maximera strålspårningen finns det dock anledning att avvakta. Det här kortet från Asus kan locka den som vill bygga en färgstark dator, men det finns mer prispressade alternativ som presterar nästan lika bra. Positivt Klockrent för 1440p, ofta bra för 4k

Bra kylningskontroll.

Smarta verktyg för optimering. Negativt Stort i måtten

Steget efter Nvidia när det gäller strålspårning och uppskalning.

Steget efter Nvidia när det gäller strålspårning och uppskalning.

Dyrt.

Vi har fått in toppmodellen från Asus: ROG Strix Radeon RX 6700 XT O12G med ett rekommenderat pris på 8 490 kronor.

Det är två saker som du betalar extra för: O i ”O12G” betyder att det är ett av deras OC Edition-kort, vilket innebär en viss förkonfigurerad överklockning. Exakt hur mycket det gör för prestandan kan vi inte säkert säga, men det handlar om en ökning från cirka 2,4 GHz till 2,6 GHz i klockfrekvens, vilket är ungefär åtta procent. Det verkar dock inte riktigt motsvara en lika stor ökning i spelprestanda, det finns andra faktorer som avgör. Men snabbare är ju givetvis alltid bättreoch det går också att trimma prestanda ytterligare på egen risk.

Det andra som gör detta till ett mer påkostat kort är först och främst en kylningslösning med tre stora fläktar som levererar bra luftflöde och kylning utan störande fläktljud. Visst låter det när kortet jobbar, men det blir aldrig obehagligt påträngande. Du kan också välja att köra kortet i ”tyst” läge.

Dämpad kylning, om du vill

Det finns en hårdvaruswitch på kortet som gör att du kan prioritera dämpad kylning redan på bios-nivå. Rätt inställt använder grafikkortet passiv kylning vid låg belastning. Även en del mindre krävande spel och produktivitet går att köras fläktlöst eller med minimalt varvtal på fläktarna. Givetvis startar full kylning när det behövs, men du kan ofta klara dig utan.

Kortet har en ljusstark list med rgb-dioder.

Slutligen har kortet färgglada rgb-dioder på sidan som kan styras med Asus Aura Sync-system, vilket ger en rolig ljusshow tillsammans med andra kompatibla komponenter som tangentbord, mus med mera.

Kortet är en bastant historia med såväl stora mått som vikt. Till skillnad från andra grafkkort vi har sett de senaste åren kräver inte det här extra stödskenor eller annan avancerad montering. Det är bara att plugga in, fästa som vilket annat pci-kort som helst och ansluta ström. Kortet behöver två åtta pinnars pcie-strömkontakter.

Mät först, köp sen

Det kan vara viktigt att vara uppmärksam på kortets fysiska mått. Grafikkort har på senare tid blivit större, men detta kort är större än de flesta andra nya kort. Det var så långt att det inte passade i det normalstora chassi vår testdator har, vi blev faktiskt tvingade att byta till en annan dator.

Asus rekommenderar minst en 650 Watts kraftenhet för datorn som ska använda grafikkortet, men du kan komma undan med ett svagare nätaggregat. Å andra sidan, satsar du så här mycket på ett grafikkort är det lika bra att lägga en tusenlapp på ett bättre nätagg när du ändå håller på.

Den nya generationen Radeon RX i 6000-serien bygger på AMD:s RDNA 2-arkitektur, med sju nanometers halvledare och en rejäl ökning av prestanda per Watt jämfört med förra generationens Radeon-kort. Tolv gigabyte grafikminne gör sitt till för att lyfta prestanda i många spel, speciellt för sådant som laddning och hantering av högupplösta texturer.

Bäst på halvstor skärm

AMD kallar Radeon RX 6700 XT för det ultimata 1440p-kortet och alla deras egna exempel på pretandamätningar fokuserar just på den upplösningen. Det ska gå att få riktigt hög bildfrekvens utan att behöva kompromissa med någon grafikinställning i spelen.

Och visst stämmer det! Horizon Zero Dawn klockar in mellan 75 och 85 fps, Assassin’s Creed Valhalla och Gears 5 likaså. Det levererar 60 fps med vsync aktiverat. Det klarar att hålla de flesta tyngre speltitlarna stabilt över 60 fps. Mindre krävande spel som Death Stranding och Doom Eternal kan utan större problem köras på en 120 Hz-skärm med bra flyt. En del tapp i frekvens kan förekomma, men inget som inte går att åtgärda med lite justering av effekter.

Tre displayport och en hdmi. Vissa kort har två av varje, men då displayport är bästa valet för skrivbordsskärmar tycker vi det är rätt tänkt.

Med ett undantag, spel som stödjer strålspårning. De nya Radeon-korten stödjer det, men inte med samma höga prestanda som de nya Geforce RTX-korten. Nvidia har helt enkelt ett års försprång i utvecklingen, det kommer ta tid innan AMD är ikapp.

Den som vill köra 4k-gaming har här ett kort som hänger med långt. Kortet kan köra flera spel i 4k med 60 fps, men du kan behöva trixa med grafikinställningar och sådant som renderingsupplösning för att nå målet med jämn snygg bild i en del spel.

Många sätt att finjustera Radeon RX 6700

AMD har ett knippe intressanta funktioner som kan aktiveras för att förbättra upplevelsen. Radeon Boost låter grafikkortet öka bildkvaliteten där det tror du fokuserar blicken, till exempel centrerat på skärmen i fps-spel eller på platser i bilden med mycket rörelse. En annan effekt optimerar för minimal lagg men med aningen bildkvalitetsbekostnad. Dessa och flera andra nås från en behändig överlagringsmeny och kan justeras medan du spelar.

Den som har en pc med en ny och kraftfull AMD Ryzen-processor ska få extra fördelar, en funktion som heter Smart Access delar med sig av grafikkortets minne till processorn. Det uppges ge en viss prestandaökning och kan i vissa fall lyfta bildfrekvensen när cpu:n är flaskhalsen.

På en punkt ligger Radeon RX dock efter Nvidias Geforce GTX, nämligen strålspårningen. De nya Radeon-korten klarar det via strålspårningsstöd i DirectX, men den har inte samma prestanda som Nvidias egna RTX-teknik. Vi testar strålspårning i två spel, Control och Metro Exodus, och får då rejält tapp i prestanda. Utan att göra grafikjusteringar får vi runt 30 bilder per sekund. Inte ens när vi går ned i upplösning till 1080p får vi 60 bilder per sekund.

Programmet GPU Tweak II gör det lätt att kontrollera kylning samt att överklocka. Såväl med förenklade som med mer avancerade kontroller.

Mer stöd kommer

Geforce RTX-korten använder en teknik kallad dlss för att med hjälp av maskininlärning kunna skala upp krävande spel, framförallt de med tung strålspårning. AMD jobbar på en motsvarighet, men även nu går det att aktivera en enklare form. Den gör dock mest en grövre interpolering med skärpefiltret, vilket kan se ganska osnyggt ut i vissa lägen. Det finns enstaka Radeon-specifika funktioner som stöds av vissa spel, som ökad kantutjämningskvalitet som kan ge bättre bildkvalitet.

Mycket av detta beror på spelen, det är få som idag är anpassade för Radeon-kort. Endast en handfull titlar är anpassade till just AMD:s teknik och de flyter faktiskt på lika bra eller bättre, till exempel rallyspelet Dirt 5. Men där utnyttjas ljuseffekter som strålspårning mer sparsamt.

Prismässigt landar RX 6700 XT på samma nivå som Geforce RTX 3070, men prestanda varierar mellan TRX 3070- och RTX 3060ti-nivå och då med strålspårning i klass med förra generationen Nvidia-kort. Det är fortfarande inte orimligt och med tanke på den akuta bristen på grafikkort i butikerna är det här ett bra köp för den som bara är ute efter nya generationens grafikkort.

Specifikationer

Produktnamn: Asus ROG Strix RX 6700 XT O12G

Testat: Januari 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Asus

Grafikprocessor: AMS Radeon RX 6700 XT, fabriksöverklockad till upp till 2 669 MHz

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4a, 1st hdmi 2.1

Minne: 12 GB gddr6

Extra programvara: Asus GPU Tweak II

Längd: 322 mm

Rek. pris: 8 490 kr

Prestanda (I dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (OpenCL): 98 499 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 11 544 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 25 651 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 6 094 poäng

VR Mark: 9 996 poäng