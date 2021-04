Det senaste årets "stora" Windows-uppdateringar har varit riktiga snarkfester. Det innebär så klart inte att de varit dåliga, men på nyhetsfronten har det varit såpass tunt att flikhantering i Microsoft Edge fått headline-status. Men inför höstens Windows 10-uppdatering tycker vi oss ändå kunna skönja ett trendbrott. Detta mycket på grund av att det vankas uppfräschningar i design och användarupplevelse - områden som alltid gör intryck.

Microsoft har själva bekräftat att Windows 10 är det "sista" operativsystemet i sin serie. Företaget har vikt in på en väg beståendes av mindre uppdateringar som syftar till en successiv förnyelse av operativsystemet. Det innebär att alla uppdateringar inte kommer att vara lika stora eller betydande, men förhindrar inte att sådana skickas ut när Microsoft anser att det behövs.

Med det sagt så ska vi nu ta en titt på de första ryktena som börjat sippra ut om höstens Windows 10-uppdatering, som fått arbetsnamnet Sun Valley. Ska vi använda Microsofts stramare benämningar talar vi om version 21H2 av Windows 10. Ändringarna vi beskriver i artikeln nedan kommer med stor (eller åtminstone hyfsad) sannolikhet att finnas med i denna.

Alltid insatta Windows Central skriver att Microsoft är ute efter en rejäl uppfräschning av Windows 10-gränssnittet. Enligt publikationen, som citerar anonyma källor, har Windows 10 stagnerat de senaste åren och Microsoft ska vara suget på en nystart.

Den nya designen ska bland annat syfta till att skala bort ikonplotter och framhäva en enlighet med ett nytt grafiskt språk. Enligt Windows Central kommer mycket att flyttas från Aktivitetsfältet i skärmens nedre kant för att i stället hamna i Åtgärdscenter, som bara syns när du själv aktivt väljer det.

En annan nyhet är rundade hörn, som väntas genomsyra allt från programikoner till knappar och hela fönstervyer. Det går emot det extremt fyrkantiga utseende som präglat Windows-gränssnittet sedan Metro-gränssnittet i Windows 8.

Programikonerna, ja. Microsoft har successivt uppdaterat dessa mot en mer modern look på sistone. Nyligen fick vi en smygtitt på hur ikonerna i Utforskaren går från de beiga och uttjatade stående mapparna till mer färgglada alternativ som dessutom ser ut att bli liggande.

När det gäller Start väntas också en del ändringar. Återigen konsulterar vi Windows Central, som menar att det ska gå att få en helt ny design på startmenyn. Enligt sajten rör det sig om en centrerad layout som bland annat innehåller snabbgenvägar till olika delar av Utforskaren. Som bilden nedan antyder blir själva menyplattan också fristående, ett grepp vi redan sett Microsoft utforska i kommande Windows 10X. Faktum är att inga typer av menyer längre ska glida in i aktivitetsfältet längst ned, utan visas som "öar".

Möjligheten att skapa ytterligare virtuella skrivbord med Win + Ctrl + D och sedan växla mellan dem med hjälp av Win + Tab är perfekt så här i hemmajobbartider. Funktionen låter dig snabbt byta mellan olika skrivbord med ett knapptryck och hålla isär arbete och privatliv. Hittills har vi bara kunnat särskilja de virtuella skrivborden med olika namn, men version 21H2 av Windows 10 går steget längre.

Enligt Windows Latest, som tagit del av en utvecklarbeta av 21H2, kommer vi i höst att kunna ändra de virtuella skrivbordens ordning i växlarvyn. Det kommer också bli möjligt att ändra bakgrundsbild på skrivborden på individuell nivå, vilket definitivt gör det lättare att skilja dem åt.

Hdr, eller high dynamic range, är en bildskärmsteknik som ökar ljusomfånget och möjliggör bättre svärta och kontrastförhållanden. Datorspelare som sitter med en hdr-kompatibel skärm kan snart avnjuta sina pc-spel med tekniken aktiverad automatiskt. Funktionen, som redan finns i Microsofts Xbox-konsoler, håller på att testas för fullt och ska vid skarp utrullning stödja drygt 1 000 Directx 11- och 12-spel.

Here are some dope new battery usage graphs coming to Windows next year. Really happy to see this after getting used to such features on Android and iOS. pic.twitter.com/0io22kjrt2