Nu har utbyggnaden av 5g-nätverken kommit igång på allvar. I flera svenska städer kan du börja surfa snabbare redan nu, och inom några år ska 5g-täckningen vara i stort sett lika bra som 4g är idag, lovar operatörerna. Med rätt ny mobiltelefon har du redan idag 5g i fickan, men det är inte alltid det mest praktiska sättet att använda mobilt bredband.

Testade mobila 5g-routrar

Få konkurrenter till en början

Större batterier för lång drift

Så gjorde vi urvalet och testet

Med en så kallad hotspot, en bärbar och batteridriven router i fickformat med inbyggt mobilmodem, kan du säkra uppkopplingen även till din bärbara dator och surfplattan. Det kan bli högintressant nu till våren och sommaren, när solen skiner och du vill ta hemmajobbandet ut i stadsparken eller till ett gatukafé.Det är också många som hyr sitt hem i andra hand och kanske inte har pålitlig tillgång till sin hyresvärds fasta bredband. Då är mobilt bredband en bra lösning, och med en bra fickrouter följer den med dig vart du än går.På rätt plats kan du redan idag få 5g-uppkoppling, och under året blir täckningen bättre och bättre. Vill du vara tidigt ute kan det därför vara dags att investera i rätt hårdvara för det redan nu.Fyra tillverkare har hittills släppt mobila 5g-routrar, och fler av de stora leverantörerna är på väg. Det här är än så länge relativt stora, tunga och dyra enheter, jämfört med de 3g- och 4g-dosor som du kan köpa, eller ibland få från en operatör om du skaffar abonnemang. Vi pratar om priser på mellan fem och nio tusen för en router. Det är mycket pengar; det finns hela 5g-mobiler som är billigare än så.Därför vill det till att de verkligen levererar något extra. Och de gör de. Det här är inte alls samma typ av minimala mobilrouter som vi är vana vid. Tre av dem har wifi 6-stöd vilket gör anslutningen till enskilda datorer extra snabb och räckvidden längre. Det innebär också att de har stöd för den säkrare inloggningsmetoden wpa3, vilket givetvis är ett plus.Alla fyra har rejäla batterier som gör att du kan surfa och strömma en hel arbetsdag utan att behöva leta efter vägguttag. Ett par av routrarna har mer typiska hemmarouterfunktioner, som möjlighet att öppna upp gästnätverk, aktivt styra brandväggen och välja alternativa wan-källor. De olika routrarna bjuder utöver det också på enstaka andra bonusfunktioner.Att testa prestanda på routrarna är inte helt pålitligt. Den stora osäkerhetsfaktorn är alltid själva mobiluppkopplingen, där hastigheter kan variera stort beroende på plats och tidpunkt, eller bara slumpmässigt, beroende på vilken exakt frekvens som du tilldelas av närmsta mobilmast.Därför ska du ta mätresultaten över 5g med en viss nypa salt. Vi kan se om en router generellt har högre eller lägre prestandatak på uppladdning- och nedladdningshastighet liksom om svarstider och hastigheter är jämna. Men det ger bara en fingervisning om vilken surfhastighet du får vid givet tillfälle.Vi kontaktade samtliga stora tillverkare av mobila routrar i Sverige för att se om de lanserat eller var på väg att släppa 5g-router i Sverige. Vi tog sedan in samtliga tillgängliga routrar till test. Huawei hade två modeller, så där valde vi att testa den bästa av de två. Övriga stora leverantörer släpper 5g-routrar först senare under året, så vi kommer under året att återkomma med kompletterande tester av dem efterhand.Routrarna testades samtidigt på tre platser i Stockholms innerstad med god 5g-signal med ett testabonnemang från Tele2. En vardagseftermiddag, en tidig morgon samt en söndag vid lunch, för att eliminera skillnader vid olika mycket konkurrerande mobiltrafik.Hastighetsmätning gjordes med Bredbandskollen.se och Speedtest.net samt med hämtning och skickning av filer till Microsoft Onedrive från en bärbar dator samt en mobiltelefon med wifi 6-stöd. Batteritid mättes under kontinuerlig filmströmning till en bärbar dator.

D-Link DWR-2101: Kompakt och problemfri 5g-router för fickan

För att vara 5g-router är D-Links första mobila modell överraskande smidig. Om än inte så funktionsrik.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den levererar det mesta du vill ha med en mobil router – portabilitet, bra uppkoppling för sådant som surf och strömning och enkel hantering. Batteritiden är godkänd även om det finns bättre. Du får dessutom klara dig med mer beskedliga prestanda för uppladdning. Positivt Stabila 5g-prestanda nedströms.

Snabbt wifi med bra räckvidd.

Behändig pekskärm.

Kompakt format. Negativt Ingen extra funktionalitet.

Ingen laddare medföljer.

: April 2021: 4g (cat 20/13), 5g (sub 6): Wifi 6, 574 + 1 200 Mbit/s: 5 260 mAh, ca 13h surftid

Läs hela testet av D-Link DWR-2101

Huawei 5G Mobile Wifi Pro: Smarta funktioner, men ojämn 5g-router

Med stort batteri och smart laddplatta sticker Huaweis 5g-router ut från mängden.

Betyg 3 av 5 Omdöme Huaweis router skiljer sig från mängden genom att den saknar fast nätverksport och wifi 6, en liten nackdel för vissa, och en större för andra. På plussidan har den extra stort batteri och möjligheten att dela med sig av kraften. Vi hade dock hoppats på en större skärm och fler direkta kontroller. Positivt Bra mobila prestanda nedströms.

Extra stort batteri.

Fiffigt med powerbank och trådlös laddare.

Wan via wifi. Negativt Endast wifi 5.

Måttlig räckvidd på wifi.

Bitvis bökig att administrera.

Något tung.

: April 2021: 4g (cat 6), 5g (sub 6): Wifi 5, 300 + 867 Mbit/s: 8 000 mAh, ca 22h surftid

Läs hela testet av Huawei 5G Mobile Wifi Pro

Netgear Nighthawk M5: Blixtsnabb och portabel 5g-router

Ska du ha det bästa så kostar det.

Betyg 4 av 5 Omdöme Nighthawk M5 är inte en router för alla. Den imponerar tekniskt, men är något för stor att bära med sig och skapar ett rejält hål i budgeten. Ska du ha kompromisslös kvalitet på uppkoppling kommer den dock att leverera. Både med 4g och 5g.

Positivt Hög prestanda både vid 4g och 5g.

Många uppkopplings- och anslutningssätt.

Behändig pekskärm.

Godkänd batteritid. Negativt Något stor och tung för praktisk portabilitet.

Begränsat med extrafunktioner

Svidande dyr.

: Februari 2021, uppdaterad April 2021: 4g (cat 22), 5g (sub 6), mikro-sim: Wifi 6, 600 + 1 200 Mbit/s: 5040 mAh, ca 13h surftid: 8 690 kr.

Läs hela testet av Netgear Nighthawk M5

Zyxel 5G NR Portable Router: Enkel mobil 5g-router med bra räckvidd

Zyxels nya mobila 5g-router hamnar lite efter konkurrensen, men wifi-prestandan imponerar.

Betyg 3 av 5 Omdöme Zyxels router är en praktisk liten dosa som inte gör några uppenbara fel, men som inte övertygar lika mycket som ett par av konkurrenterna. Den levererar wifi över förväntan, men ligger steget efter i mobila prestanda och batteritid. Positivt Stabilt korta svarstider.

Snabbt wifi med bra räckvidd.

Behändig pekskärm.

Kompakt format. Negativt Något kort batteritid.

Steget efter i mobil hastighet.

Inga bonusfunktioner.

: April 2021: 4g (cat 20/13), 5g (sub 6): Wifi 6, 574 + 1200 Mbit/s: 5300 mAh, ca 10h surftid: 5 490 kr

Läs hela testet av Zyxel 5G NR