I vintras testade vi vpn-tjänsten Fastest vpn, en tjänst vars betyg främst drogs ned av uppkopplingsproblem. Nu har det Caymanöarna-baserade företaget lanserat en Pro-version av tjänsten, vilken bland annat utlovar fler servrar, snabbare uppkopplingar och åtkomst till fler streamingtjänster.

Betyg 4 av 5 Omdöme Fastest VPN Pro kostar drygt 15 kronor mer per månad, men ger för de pengarna en stabilare och snabbare tjänst. De kan dock fortfarande inte konkurrera med de allra bästa tjänsterna, framförallt på grund av den begränsade åtkomsten till vanliga streamingtjänster. Positivt Billigt

Snabbt

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix Negativt Dyrt månadsabonnemang

Få servrar och länder

Ej åtkomst till TV4 Play, svenska Disney+ eller BBC Iplayer Läs vårt stora test av vpn-tjänster

Den första skillnaden som märks är dock priset. Att få tillgång till Pro-tjänsten kostar 16 kronor (2 dollar) mer per månad. Kostnaden för ett månadsabonnemang blir alltså 99 kronor (12 dollar), för ett årsabonnemang blir månadskostnaden för 37 kronor (4,49 dollar) och tecknar de ett treårsabonnemang blir månadskostnaden 26 kronor (3,11 dollar).

Trots att detta procentuellt sett är mycket dyrare än den vanliga versionen av Fastest vpn, är det fortfarande lågt jämfört med konkurrenterna (månadsabonnemanget undantaget).

Precis som för den vanliga versionen finns det inte ingen gratisvariant av Fastest vpn Pro, ej heller gratis testperiod. De erbjuder dock som de flesta andra en ”pengarna tillbaka-garanti”, men bara 15 dagar (standard brukar vara 30 dagar).

Den fösta positiva skillnaden mellan den vanliga och Pro-versionen är istället att antalet samtidiga användare har ökat till 15 stycken. Men med tanke på att det ingår 10 stycken i den vanliga versionen är nyttan av detta tveksam.

Stabilare och snabbare

Den viktigaste skillnaden är dock att du nu får tillgång till fler servrar (drygt 500 stycken) i 32 länder. Och när vi kopplar upp oss mot de dedikerade Pro-servrarna märker vi verkligen skillnad. Borta är de tidigare uppkopplingsproblemen och alla felmeddelanden om att ”Webbplatsen kan inte nås”.

Snabbare går det också. Mot svensk server kommer vi upp i hela 145 Mbit/s (tidigare 108 Mbit/s), mot brittiska får vi 112 Mbit/s (tidigare 88 Mbit/s) och mot amerikanska 128 Mbit/s (tidigare 85 Mbit/s), vilket är riktigt bra siffror för alla tre.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Fastest vpn Pro kommer upp i 58% för svenska servrar, 45% för brittiska och 51% för amerikanska.

Detta är förstås positivt, men man kan ju också tycka att stabila uppkopplingar borde vara något som ingår i den vanliga versionen, inte något man ska behöva betala extra för.

När det gäller åtkomst till vanliga strömningstjänster visar det sig dock inte vara några förbättringar. Vi kommer som tidigare åt SVT Play och amerikanska Netflix, men inte utlovade brittiska BBC Iplayer, svenska Disney+ eller TV4 Play.

Specifikationer

Tjänst: Fastest vpn Pro

Testad: April 2021

Verksamhetsland: Caymanöarna

Kontakt: fastestvpn.com

Antal servrar: 500+ servrar i 32 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: 15

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 145 Mbit/s (58%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 112 Mbit/s (45%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 128 Mbit/s (51%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Pris vid månadsbetalning: 99 kronor (12 dollar) per månad

Pris vid helårsabonnemang: 37 kronor (4,49 dollar) per månad

Övriga prisalternativ: Treårsabonnemang för 26 kronor (3,11 dollar) per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.