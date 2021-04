Enligt uppgifter till The Wall Street Journal, via The Verge, så har Discord avslutat samtalen som företaget haft med Microsoft och andra företag gällande en eventuell försäljning.

The Wall Street Journal rapporterade tidigare i mars att förhandlingarna gått in i ett intensivt skede och att Microsoft skulle kunna komma att betala hela 10 miljarder dollar för den gamingfokuserade chattappen.

Discord uppskattas ha omkring 140 miljoner månatliga användare och drog in hela 130 miljoner dollar under 2020. Samtidigt har företaget än så länge inte gått med vinst.

Enligt The Wall Street Journal ska både Discord och Microsoft fortfarande vara öppna för nya samtal i framtiden.

