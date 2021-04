Pandemin har lett till ett uppsving för datorn, och Microsoft har klockat in många nya Windows-användare under det gångna året. I mars 2020 passerades den viktiga gränsen en miljard aktiva användare, och under april i år har Windows passerat 1,3 miljarder användare, rapporterar Zdnet.

Siffran presenterades under Microsofts kvartalsrapport för tredje kvartalet av företagets brutna räkenskapsår. Finansdirektören Amy Hood berättade att pc-försäljningen har varit extremt stark trots brist på flera komponenter, och var bidragande till företagets intäkter på 41,7 miljarder dollar under kvartalet som slutade 31 mars.

Windows-försäljningen till pc-tillverkade ökade tio procent under kvartalet – 44 procent upp för konsumentlicenser men två procent ner för företagslicenser.

Microsoft avslöjar också att det har omkring 300 miljoner prenumeranter på Microsoft 365-tjänsten, varav 50 miljoner är konsumenter.