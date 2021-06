D-Link brukar inte vara först ut med den senaste tekniken, men erbjuder bra prisvärde i enkla och lättanvända produkter när de väl släpper sina routrar. Så är fallet även med meshroutrar. Medan de flesta leverantörer introducerade mesh med wifi 6 år 2020 kommer D-Links första system först nu, våren 2021.

Betyg 4 av 5 Omdöme D-Link konkurrerar just nu inte i högre pris- och prestandaklass, men du får alla viktiga wifi 6-fördelar som räckvidd och stabilitet, och snabb nog uppkoppling till en handfull användare i taget. Har du till exempel ingen möjlighet eller ambition att skaffa gigabit-bredband, så är det här ett bra och prisvärt val. Positivt Goda prestanda till enskild användare.

Lätt att installera och sköta.

Tre noder till bra pris. Negativt Något låg räckvidd per nod.

Begränsad total kapacitet.

Få extra funktioner. Stort test: Bästa mesh-router

Covr-X1863 är inte i den allra tyngsta prestandaklassen. Det har wifi på två frekvensband och måttligt med bandbredd på vardera, 600 Mbit/sek på 2,4 GHz och 1 200 Mbit/sek på 5 GHz. Sedan kan en del av det givetvis även vid behov gå åt till kommunikationen mellan noderna, så kallat backhaul. Den tilldelningen sker dynamiskt, så den totala bandbredden för anslutna enheter kan variera.

Paketet går att få i två- eller tre-pack, där två-packet istället heter X1862. Vi väljer dock att testa X1863 med tre enheter. Det är fortfarande inte dyrt, och ger därför täckning i ett riktigt stort hem utan att det kostar skjortan. Med det kan du utan problem täcka en medelstor villa, förutsatt att du inte har ovanligt massivt golv mellan våningarna. I sådana fall går det också bra att ansluta en nod med fast nätverkskabel. Det sparar också på bandbredden för klienter.

Tre små kuber

Enheterna är kompakta decimeterstora kuber med kylningsgaller och en statusdiod upptill, samt två nätverksportar på baksidan, en för lan och en för wan. Det rekommenderade sättet att sköta och konfigurera systemet är med D-Links mobilapp, men det finns även ett slutet wifi för konfiguration som du kan ansluta till från en dator och göra första installation via om du föredrar det.

Sedan finns både webbgränssnitt och mobilapp för administration. På webben finns det ett fåtal extra inställningar att kontrollera, till exempel kan du slå av eller på upnp-läge och hantera brandväggen. Men för vardaglig skötsel är appen smidig, lättanvänd och dessutom på svenska. Här kan du aktivera gästnätverk, ha koll på anslutna klienter, sätta upp profiler för föräldrakontroll med surfschema och url-filter för grupper av klienter, och ange lösenord for ditt wifi.

Gigabyte in och gigabyte ut.

Du får även en lätthanterlig qos-funktion som kan prioritera tre klienter, varav en kan få extra gräddfil och mer bandbredd. Det går också att öppna upp en vpn-tunnel in till det lokala nätverket. Dessa två funktioner kommer du dock bara åt via webbgränssnittet. Om du registrerar routern online och skapar ett konto i D-Links molntjänst så kan du slutligen också aktivera röststyrning för den via Google Assistent eller Amazon Alexa.

Övertygar i lägre prisklassen

Det här är en beskedlig meshrouter i en beskedlig prisklass, som inte direkt konkurrerar med andra tillverkares toppmodeller. Men i sin prisklass tycker vi den levererar både god stabilitet och bra prestanda. Som bäst får vi en bit över 500 Mbit/sek i dataöverföring till vår testdator. Det är dock när vi ansluter direkt till centrala routerenheten. Går vi via en mesh-nod sjunker hastigheten, men aldrig under 200 Mbit/sek på rimligt avstånd.

Räckvidden per enhet är inte lika lång som för de dyrare konkurrenterna. Det är något vi sett med andra wifi 6-enheter som är lika kompakta som denna. Troligen har det att göra med att det inte går att bygga in så stora antenner i de små lådorna. Men då du här får fler noder till ett lågt pris gör det att du fortfarande kan täcka stora ytor. Bara inte med samma höga topphastigheter eller möjligheten att köra många prylar samtidigt som kräver hög bandbredd.

Snygg och enkel hantering med mobilapp

Specifikationer

Produktnamn: D-Link Covr X1863

Testad: Maj 2021

Tillverkare: D-Link

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2x2

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 600 + 1200 Mbit/s

Antal noder: 3

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Anslutningar: 1 st gigabit wan, 1 st gigabit lan

Ethernet backhaul: Ja

Uppmätt hastighet, 3m*: 555 Mbit/s

Uppmätt hastighet, 15m med innervägg*: 214 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 17 meter

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Nej

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, vpn-server, qos, stöd för Google Assistent och Alexa.

Storlek per enhet: 10,3 x 10,3 x 11,2 cm

Vikt per enhet: 0,26 kg

Rek. pris: 2 499 kr

Pris: 2 499 kr på Inet

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6.

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.