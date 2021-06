Testad produkt: Linksys Velop MX8400

Linksys har två kraftfulla system för wifi 6-mesh i hemmet, Velop MX8400 och Velop MX10600. De är mycket lika varandra, med samma design, funktionalitet och prestanda till individuella klienter. Den enda skillnaden ser ut att vara bandbredden, där MX10600 har högre maxkapacitet på wifi, totalt 5,3 Gbit/sek, och ett pris på cirka 6 000 kronor för ett paket med två enheter. Det vi fått in till test här är MX8400 som istället kostar cirka 4 500 kronor.

Här får du 4,2 Gbit/sek. Mest påtagligt är kanske att det är lägre bandbredd på 2,4 GHz-bandet, 600 Mbit/sek istället för 1 200. Det gör att systemet har mindre utrymme att skyffla undan lågpresterande anslutna enheter där, som till exempel anslutna smarta lampor. Men det ska å andra sidan krävas att du har extremt många sådana i hemmet för att det ska märkas någon skillnad.

Paketet vi testat består av två likadana routrar, fyrkantiga vita torn med drygt en decimeter bred bas och 24,4 centimeter på höjden. En enhet blir huvudrouter ansluten till bredbandet och den andra blir automatiskt mesh-nod. Det finns också ett tre-pack med samma router, MX12600, om du känner att du behöver extra mycket räckvidd. Det alternativet finns inte för kraftfullare MX10600.

Att installera routern är mycket enkelt. Allt sker med Linksys app i din mobil, som både detekterar routern automatiskt, och ger tydliga steg för steg-instruktioner för anslutning. Du behöver registrera ett konto hos Linksys, vilket bland annat möjliggör fjärradministration via appen, samt välja ett namn och lösenord på ditt wifi.

Du får gott om nätverksportar. Alla med i Gbit/sek i maxhastighet. Och delbar usb-port på alla enheter.

Snabb wifi med mycket automatik

Systemet har ett frekvensband på 2,4 GHz och två runt 5 GHz, men du får ingen direkt kontroll över dessa. Systemet tilldelar automatiskt bandbredd och frekvens för klienter och backhaul, det vill säga kommunikationen mellan två mesh-noder. Det ser ut att fungera smidigt, och vi stöter inte på tillfällen då vi får 2,4 GHz-uppkoppling där vi tycker vi borde fått 5 GHz, något som ibland kan ske i system med sådan automatik.

Surfhastigheten när vi är anslutna till centrala enheter respektive en nod är densamma, så länge vi håller oss till trafik med ett mindre antal enheter i taget. Och den är riktigt bra. På vår gigabit-uppkoppling får vi hastighet på upp till 873 Mbit/sek, och stabilt precis över 500 Mbit/sek i ett intilliggande rum.

Därefter går hastigheten ner snabbare, men även ett par rum bort kan vi surfa och strömma i hög kvalitet utan problem. Börjar du föra över filer i nära gigabithastighet mellan datorer i nätverket finns det givetvis ett övre tak för vad du kan göra. För internetåtkomst är du också begränsad till just en gigabit, då ethernet-uppkopplingen till wan inte är snabbare, och det inte heller går att konfigurera länkaggregering.

Dubbelt upp med usb

Du får fyra fasta nätverksportar samt en usb 3-port per enhet, och det går utmärkt att plugga in extern lagring i den både på centrala routern och i mesh-noden. Du kan dock inte göra särskilt mycket spännande med den. Den fungerar som smb-filserver, och den stödjer upnp för mediaströmning.

I appen har Linksys ansträngt sig att förklara vad olika inställningar innebär. Det uppskattas.

Övrig funktionalitet i routern är möjlighet att sätta upp ett gästnätverk, föräldrakontroll som ger dig ett enkelt surfschema, blockeringslista för webbadresser och direkt åtkomstkontroll per ansluten enhet, och en enkel qos-funktion som låter dig prioritera tre enheter för maxad bandbredd. Det är inte så mycket jämfört med vad en del konkurrenter har i sina routrar, och det finns även Velop-system med mer funktionalitet.

Du får till exempel inte tillgång Linksys Aware, en funktion som använder wifi-kopplingen mellan noder som rörelsedetektor i hemmet. Systemet är också begränsat vad gäller detaljinställningar för nätverk och manuell wifi-inställning, endast det mest grundläggande går att kontrollera.

Specifikationer

Produktnamn: Linksys Velop MX8400

Testad: Maj 2021

Tillverkare: Linksys

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 4x4

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 600 + 1200 + 2400 Mbit/s

Antal noder: 2

Säkerhet: Wpa2, wpa3, wps

Anslutningar: 1 st gigabit wan, 3 st gigabit lan, usb 3.0

Ethernet backhaul: Ja

Uppmätt hastighet, 3m*: 843 Mbit/s

Uppmätt hastighet, 15m med innervägg*: 423 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 22 meter

Admin-gränssnitt: App

Fjärradministration: Ja

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, qos, filserver (smb), stöd för Alexa.

Storlek per enhet: 11,4 x 11,4 x 24,4 cm

Vikt per enhet: 1,59 kg

Rek. pris: 4 499 kr

Pris: 2 890 kronor hos Webhallen

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6.

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.