Testad produkt: TP-Link X90

Pris: 4 949 kronor hos NetOnNet.

TP-Link X90 är ett nytt och extra kraftfullt meshpaket, en uppgradering av en annan meshrouter, Deco X5700, som inte släppts i Sverige. Här får du totalt wifi på hela 6,6 Gbit/sek, knappt 600 Mbit/sek på 2,4 GHz och två 5 GHz-band på vardera 1,2 och 4,8 Gbit/sek. Och det till ett inte alltför hutlöst pris. Det två-pack av routern som vi testat kostar mellan 4 990 och 5 990 kronor i butik.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är nära felfritt från TP-Link. Prestanda och användarvänlighet är i topp. Men de har i Deco X90 dragit ned på vad som ingår i paketet från tidigare modeller, och förpassat det bästa till en betaltjänst. Trots det är det prisvärt och väl värt en rekommendation. Positivt Prestanda i toppklass.

…liksom räckvidd.

Hög användarvänlighet.

God uppsättning funktioner. Negativt Begränsat med detaljinställningar.

Bästa säkerhetsfunktionerna kostar extra.

Stora, skrymmande enheter. Bästa mesh-router med wifi 6

X90 har även andra egenskaper som gör den kraftfull. Till exempel har du på vardera av de två enheterna i paketet en vanlig gigabit ethernetport och en snabbare på 2,5 gigabit. 2,5 gigabitsporten kan användas till lan eller wan, så har du nu eller i framtiden bredband på över en gigabit är du väl rustad för det. Alternativt kan du använda 2,5 gigabit nätverkskabel som backhaul, istället för trådlös koppling mellan noderna.

Vanligen är det mindre 5 GHz-bandet på 1,2 GHz avsatt för backhaul, intern datatrafik mellan noderna, men blir det trafikstockning kan även de andra frekvensbanden avlasta dynamiskt. Det gör att du får gott om bandbredd om det är få som strömmar samtidigt.

Det här är ett av de mest kraftfulla meshsystem vi testat, och i våra mätningar mellan en fast ansluten dator och en bärbar med Intels wifi 6-mottagare AX200 kommer vi för första gången upp i hastigheter där vår testutrustning sätter stopp. Vi klockar in topphastighet på precis under 1 Gbit/sek när vi har datorn i samma rum som huvudroutern.

Att ansluta till den andra mesh-noden dämpar hastigheten, men inte så mycket som vi sett i en del andra mesh-system. På avstånd och med hinder som väggar i vägen får den ungefär samma prestanda och räckvidd som andra konkurrenter i toppklass.

Utmärkt täckning för medelstort hem

Det är lätt att hålla stabil hastighet på 400-500 Mbit/s i intilliggande rum, och även två rum från routern går det snabbt nog för rapp nerladdning, 4k-strömning och andra krävande tillämpningar. I en stor lägenhet kan du optimera för höga hastigheter i alla hörn, och i en villa klarar du dig bra med en enhet per våning, så länge du kan placera huvudroutern relativt centralt.

En snyggt dold statusdiod.

Routern är allt annat än blygsamt designad, ett högt vitt torn med tornado-inspirerade linjer, som är aningen bredare i ovankant än i basen. Den har en statusdiod placerad nära botten och lätt välvd ovansida. Som de flesta meshroutrar för hemmet är den byggd för hyll- och bänkplacering, och går inte att montera på en vägg. Varför tillverkarna envisas med det, när deras andra routrar för det mesta ger den möjligheten, kommer vi aldrig att begripa.

Du installerar och sköter nästan allt i routern via TP-Links mobilapp Deco. En installation är mer omständlig än flera av konkurrenterna. Dels är kontoregistrering hos TP-Link ett krav för att komma igång, dels går det inte att ansluta hela paketet i en process. Du installerar huvudroutern först, och får sedan gå in och manuellt lägga till en nod. Anslutningen per enhet är dock smidig och automatisk, även om det tar ovanligt lång tid för enheterna att hitta varandra.

Begränsad egen kontroll

Det finns också ett webbgränssnitt, men i det finns bara ett fåtal inställningar för systemunderhåll. Det mesta sköts exklusivt via appen. Här får du enkel kontroll över routerinställningar som portvidarebefodran, men överlag mycket begränsat med detaljkontroll. Även wifi-inställningar är mestadels automatiska. Du kan ändra lösenord och säkerhetsprotokoll, slå av 2,4 eller 5 GHz-bandet samt öppna gästnätverk.

Det är allt. Du får ingen kontroll över frekvensbandbredd, kanalval och så vidare. Allt sker automatiskt med ett sammanslaget ssid och vad TP-Link kallar ai-driven optimering av wifi och mesh-konfiguration.

TP-Link har som alltid ett lättskött utbud av funktioner, men det är mer begränsat här än i flera andra av företagets routrar. Utan usb-port får du inte tillgång till sådant som filserver, mediaserver eller skrivardelning.

Deco-appen är lättnavigerad, men så innehåller den inte heller så mycket.

Lite gratis, mycket på prenumeration

Den tidigare funktionen Homecare som innehöll trafikprioritering, föräldrakontroll och antivirus har nu bytt namn till Homeshield och består av två delar, en gratis och en prenumerationstjänst. Det som ingår utan extra kostnad är trafikprioriteringsverktyg där du väjer ut klienter som får extra bandbredd, en säkerhets- och prestanda-analys för nätverket och anslutna enheter, och en enkel föräldrakontroll med surfschema och kategoribaserat webbfilter.

Du uppmanas dock att teckna abonnemang på Homeshield Pro för antingen 65 kronor i månaden eller 609 kronor per år. I det ingår intrångsskydd för iot-enheter, aktiv trafikövervakning mot attacker och skadlig kod och andra liknande säkerhetsfunktioner. Det levereras i samarbete med utmärkta antivirusföretaget Avira.

Du får också fler funktioner och rapporter för föräldrakontroll. T-Link erbjuder ett paket så att du även får säkerhetspaketet Avira Premium för upp till tio datorer eller mobiler för cirka 400 kronor till. Det skulle i vanliga fall kosta cirka 1 100 kronor för bara fem datorer. Så det kan vara bra deal om du är ute efter säkerhetspaket till dina datorer.

Specifikationer

Produktnamn: TP-Link Deco X90

Testad: Maj 2021

Tillverkare: www.tp-link.com/se

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 4x4

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 1201 + 4804 Mbit/s

Antal noder: 2

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Anslutningar: 1 st gigabit wan/lan, 1 st 2,5 gigabit wan/lan

Ethernet backhaul: Ja

Uppmätt hastighet, 3m*: 990 Mbit/s

Uppmätt hastighet, 15m med innervägg*: 581 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 22 meter

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja

Övriga funktioner: Gästnätverk, åtkomstkontroll, föräldrakontroll, säkerhetsanalys, qos, stöd för Alexa och IFTTT. Antivirus och utökad föräldrakontroll som tillval.

Storlek per enhet: 13 x 12 x 20,7 cm

Vikt per enhet: 0,72 kg

Rek. pris: 5 990 kr

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6.

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.