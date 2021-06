Ubiquiti gör routrar som inte liknar några andra, och nya Amplifi Alien är ytterligare en som sticker ut på flera sätt. Den säljs den både som en fristående router och hopparad med en satellit-nod för mesh-uppkoppling och utökad räckvidd. Alien är ingen billig router, mesh-paketet ligger i samma tunga prisklass som Netgear Orbi RBK852, strax under 9 000 kronor.

Då vill det till att den gör något alldeles extra. Ser man till presentationen av den så gör den absolut det. De två enheterna är höga mattsvarta ton i stramt elegant design, med en diodring i nederkant för statusindikation. Huvudroutern har inte bara det utan en avlång färgskärm på framsidan som visar detaljerad information om uppkopplingshastighet, anslutningsstatus och routerns systemresurser och temperatur.

Det är till och med en pekskärm, som kan användas för en handfull inställningar och funktioner, som att starta ett hastighetstest och ställa in ljusstyrka på skärm och dioder. Samt högtalarvolym. Ja, routern har en inbyggd högtalare. Men det enda vi kan se att den gör är att spela upp en jingel vid uppstart.

Installation och i stort sett all skötsel av routern sköts via en mobilapp, och det är mycket lätt att sätta igång. Du får valet att ansluta ett konto, antingen ett nytt hos Ubiquiti, eller ett befintligt konto hos till exempel Google. Det möjliggör fjärradministration, men är inte ett krav. Därefter får du välja namn på ditt wifi och slutligen uppdateras routern. Extra mesh-noden är redan parkopplad och det är bara att placera ut den, plugga in och vänta en minut. Sedan är allt igång.

Enkel ethernet, bra wifikontroll

Huvudroutern har en wan-port på undersidan och fyra lan-portar på rad på baksidan. Tyvärr får du inte mer än gigabithastighet på någon port, och det går inte heller att sätta upp länkaggregering för att kombinera två ethernetportar för snabbare anslutning. I dagsläget är gigabithastighet bra nog för nästan alla, men det hade varit bra med mer framtidssäkring i en så här pass påkostad router.

Enheterna har till skillnad från de flesta vi sett ac-adapter inbyggd, så du ansluter med en strömkabel av standardtyp.

Det är inte bara till det yttre som Alien skiljer sig från andra mesh-routrar i högre prisklasserna. Även wifi-konfigurationen är annorlunda. Du får tre frekvensband, som i standardläge är sammanslagna till ett ssid med automatiskt fördelning av klienter. Men det går att dela upp dem manuellt.

Du har mer detaljkontroll över ditt wifi här än i konkurrerande meshroutrar, med möjlighet att göra kanalval och ändra bandbredd på frekvensbanden. Du kan även kontrollera hur mesh-systemet beter sig, om det ska fördela klienter på noderna eller försöka ansluta så mycket som möjligt till huvudroutern.

Wifi 6 till hälften

Ett av de två 5 GHz-banden har inte stöd för wifi 6, utan där är det wifi 5 som gäller. Det gör också att du inte får stöd för säkrare wpa 3 vid anslutning. Routern har dock rejält med bandbredd på 5 GHz wifi 6, 4,8 Gbit/sek, vilket också används för dynamiskt tilldelad bandbredd för kopplingen mellan noderna. Så topprestanda med Alien går inte att klaga på.

Med bra signal till huvudroutern får vi tryggt över 800 Mbit/sek hastighet till en bärbar dator, och går vi via andra noden så sjunker hastigheten till ungefär 700 Mbit/sek. Därefter faller dock hastigheten snabbt med avstånd och hinder, och räckvidd med bibehållet bra hastighet är mer i klass med ett budget-meshsystem än med andra topproutrar som Linksys Velop MX8400 och TP-Link Deco X90.

Alien ger dig detaljkontroll om du vill, och också mycket god överblick över vad som händer i nätverket, med lättillgänglig statistik och rapporter i appen. När det kommer till annan funktionalitet är det dock mer torftigt.

Bra presenterat, men mycket saknas

Du får en bra och behändig gästnätverksfunktion, där du även kan begränsa hur många som får logga in. Föräldrakontroll finns, men den är begränsad till schemalagd uppkopplingstid. Det finns inget sätt att filtrera webbinnehåll. Några extra säkerhetsfunktioner som virusskydd eller sårbarhetsövervakning i nätverket erbjuds inte.

Smart, informativt och riktigt snyggt med skärm mitt på routern.

Det finns en vpn-serverfunktion, så att du kan öppna upp och på ett säkert sätt komma åt resurser på ditt nätverk när du inte är hemma. Det är en vanlig funktion i routrar, men Amplifi gör det extra smidigt, med en app till mobil, platta eller vissa smart-tv som du parkopplar med din router. Det gör det dock mer begränsat än en standard-vpn, då du inte kan ansluta mer manuellt med till exempel en dator.

Ubiquiti gör routrar för en viss typ av entusiaster, som uppskattar både design och detaljkontroll. Men egentligen gör den inget särskilt märkvärdigt rent tekniskt, utan det handlar mest om en spektakulär presentation. Den höga prislappen, kombinerat med ett relativt litet funktionsutbud och "bara" normalbra prestanda, gör den svår att rekommendera. Ska du ha den coolaste router som går att köpa för pengar är det denna. Men det finns bättre system, och billigare.

