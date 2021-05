Våra routertester

Majoriteten av befolkningen bryr sig mindre om alla förkortningar och skumma standards en modern router är behäftad med. De vill ha något som fungerar och som inte ser ut som om rymdskeppet Nostromo landat i vardagsrummet. Här har vi valt ut sex stycken trådlösa routrar som gör vad de ska göra och som dessutom är snygga nog att ställa i vilket vardagsrum som helst.

Mmm, maränger

Den här mesh-routern ser ut som en maräng och passar definitivt i skandinaviskt design där allt går i vitt. Räckvidden för TP-Link Deco M5 är strax under tio meter och överlämningen mellan enheterna sker smärtfritt. Kontrolleras och konfigureras enkelt via en app. Du kan ställa in föräldrakontroll, gästnätverk och enklare brandväggskontroll. Systemet har också inbyggt virusskydd från Trend Micro. Och det saknar utstickande antenner och blinkande lampor som får dig att tro att du befinner dig på en nattklubb.

Kostar 2 136 kronor hos Cdon

Blockljus

Från TP-link hittar vi Deco M4, som ser ut att kunna knäcka extra som blockljus till Lucia. Säljs som ett mycket prisvärt trepack och fyller ditt hem med wifi istället för hiskelig design á la cybernetisk igelkott (vi tittar på dig, Asus ROG Rapture GT-AX11000). Det här är en prispressad version, där TP-link har skalat bort funktioner och wifi-kapacitet. Dock bara marginellt - det kommer ändå att gå undan i etern.

Kostar 1 969 kronor hos Webhallen

Estetisk kanthugget

Tendas router NOVA MW3-3 ser ut som om någon estetisk lagd har mejslat ut toppen med ett stämjärn. Resultatet är snyggt och lär passa in i alla hem. Systemet täcker en yta upp till 300 meter², har sex lan-portar, stöd för plug and play och levererar upp till 867 MBit/s via 5 GHz och 300 MBit/s via 2,4 GHz.

Kostar 900 kronor hos Amazon Sverige



Tornande

Med en design som för tankarna till Apples hädangångna Airport Time Capsule, fast kantigare, hittar vi Linksys Velop MX4200. Trots sin bokstavskombination är den riktigt snygg. Förutom sitt utseende kan den ståta med mesh, wifi 6, säkerhetsfunktioner och föräldrakontroll. Fyra gigabit ethernetportar och en usb 3.0-port står till ditt förfogande för alla möjliga anslutningar. Konfigureras med en app samt är modulärt för enkel utbyggnad om du flyttar till ett större boende.

Kostar 1 890 kronor hos Webhallen



Kubistiskt

Om Darth Vader designat routrar hade de sett ut som Asus Zenwifi AX Mini. Det är setet består av två stycken avrundade kuber på 9 x 9 x 8 centimeter med ett svart plasthölje och en statusdiod i basen. Den gör sålunda inget väsen av sig i form av ilsket blinkande lampor och logotyper. En av kuberna agerar huvudrouter medan den andra är satellit. Att installera och komma igång görs via en app. Wifi 6, backhaul klarar de av, men saknar usb-portar för anslutande av exempelvis hårddisk. Däremot får du virusskydd från Trend Micro, som skyddar från att skadlig kod tar sig in från internet.

Kostar 1 790 kronor för paret hos Webhallen



Näste med wifi



Med Nest Wifi får du stabil wifi-täckning i hela hemmet och en futuristiskt designad router med nod(er) som tål att ställas fram för allmän beskådande. Automatiska uppdateringar håller nätverket tryggt och säkert. En router med två åtkomstpunkter har tillräcklig styrka för att fylla etern i ditt hem med film, musik och allt annat kul som finns på internet. Nest har också högtalare med Google Assistant, så du kan röststyrka smarta prylar.

Kostar 2 990 kronor hos Proshop för router + två noder

