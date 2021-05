Att ta sig förbi en så kallad captcha (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) tar enligt Cloudflare i genomsnitt 32 sekunder och är, som alla internetanvändare vet, minst sagt irriterande.

När Cloudflare-ingenjören Thibault Meunier räknade på hur mycket tid det faktiskt slösar tog han 32 sekunder och multiplicerade med 4,6 miljarder internetanvändare. Från företagets egna statistik fick han fram att en användare i genomsnitt stöter på en captcha var tionde dag, vilket innebär att mänskligheten lägger 500 människoår – varje dag – på att ta sig förbi de förbannade testen.

Testen är dessutom dåligt anpassade till personer med diverse funktionsnedsättningar och den vanligaste formen med bilder som ska identifieras förutsätter att personen är bekant med kulturella fenomen.

Cloudflare vill därför sätta stopp för testen, skriver The Register, och har tagit fram en experimentell teknik som nu ska testas. Den kallas cryptographic attestation of personhood (”cap”) och går ut på att du använder en hårdvarunyckel ungefär som vid tvåfaktorautentisering. Det finurliga är att det inte kräver någon koppling till ett konto eller just din nyckel, och Cloudflare kan alltså inte veta vem som har gjort testet.