Testad produkt: Galaxy Book Pro 13

Pris: 15 990 kr hos Netonnet

Samsung överraskade förra året med ett lyckat återtåg på svenska marknaden som pc-tillverkare. Nu 2021 ser de ut att vara på rätt väg med en serie nya Galaxy Book-modeller, som presenterades i slutet av april. Nu har vi testat deras nya toppmodell i lättviktsklassen, 13 tums Galaxy Book Pro.

Betyg 5 av 5 Omdöme Den är löjligt tunn och lätt, men fortfarande stabil, har läcker oled-skärm ljud i toppklass, har inbyggt mobilmodem och är fortfarande inte orimligt dyr. Om Samsung bara kunde hålla sig i skinnet med programutbudet hade det varit nära felfritt. Men en höjdare är det i alla fall och årets hittills roligaste laptop. Positivt Bra prestanda

Tunn och lätt, men stadig

Snygg oled-skärm och bra ljud

Många smarta extra funktioner Negativt Ingen vidare webbkamera

Det är en lättviktare i ordets rätta bemärkelse. Enligt Samsungs specifikationer ska den väga 868 gram och enligt vår våg väger den 881 gram, då det skiljer en aning mellan olika konfigurationer. Oavsett vems våg som är korrekt är det löjligt lätt. Datorn är också kompakt byggd med tunna kanter runt dess 13,3 tums skärm. Och den är slimmad som få.

Det är vackert att skåda, men höjer också varningsflaggor. Hur stadig är den och kan Samsung fortfarande leverera bra ergonomi? Påverkar det kylning och prestanda? Och får allt du behöver plats?

På första punkten stillas vår oro snabbt. Galaxy Book Pro är klanderfritt byggd, med mer styvhet i chassit och framförallt skärmlocket än vi förväntar oss av en sådan här tunn laptop. Tangentbordet har knappar med låg slaghöjd, men även de har så pass distinkt respons att det inte stör oss nämnvärt dessutom är det brett och väldisponerat, med rätt placering och storlek på alla knappar.

Rätt anslutningar

Datorns på-knapp sitter inne i tangentbordet ovanför baksteg. Det hade vi kunnat irritera oss på, men då den har högre tryckmotstånd än de andra tangenterna gör det att vi inte av misstag stänger av datorn, som vissa andra laptops. I knappen sitter också en fingeravtrycksläsare för säkrare inloggning.

Fullstor hdmi-port på en av de tunnaste och lättaste laptops vi någonsin testat. Det är över förväntan.

Trots dess tunna profil har Samsung lyckats klämma in gott med externa portar. Här ryms både en stor usb 3-port och en hdmi-port. Plus hörlursuttag och dubbla thunderbolt 4 på typ c-kontakt. När många ultratunna laptops bantar antalet anslutningar till två typ c-kontakter och istället hänvisar till adaptrar, är vi tacksamma att någon visar att det faktiskt inte behövs.

På sidan hittar vi en sim-kortlucka till ett inbyggt 4g/lte-modem för mobilt bredband. Det är synd att den inte fått 5g-modem, som nya Galaxy Book Pro 360, men vi antar att det antingen har att göra med att hålla ned pris, batteritid eller vikt. Eller alla tre.

Snabb nog för det mesta

Prestanda levereras av 11:e generationens Intel Core i7 av U-typ, 16 gigabyte ramminne, Intel Iris Xe-grafik och en pigg ssd på 512 gigabyte. Datorn levererar höga topprestanda, men den kompakta formen gör troligen att omedelbar värmeavledning blir lidande. Det gör att processorn får bromsa vid långvarig hög last.

Det är inget som är unikt för Galaxy Book Pro, utan mer en generell observation av denna generation Core-processorer placerade i riktigt tunna datorer. Tillverkare väljer att antingen maximera kylningen, för att hålla långvarig prestanda uppe, eller, som här, dämpar den för en behagligare ljudbild, men istället tappar kraft som många ändå aldrig kommer att utnyttja.

Det påverkar vissa typer av operationer. Tunga webbsidor, filterapplicering i fotoredigeringsprogram, hantering av stora dokument och Officejobb sluggar den sig igenom utan minsta motstånd.

Den skarpa oled-skärmen är en av många postitiva saker med Galaxy Book Pro.

Exporterar vi en video eller spelar spel, vilket faktiskt Iris Xe-grafiken klarar av, om dina krav är låga, märker vi av en gradvis nedsegning och att fläktar får jobba på högvarv. Eller relativt högvarv, datorns kylning blir aldrig mer än måttligt högljudd.

Kan köras fläktlös

Datorn har behändig manuell kylningskontroll. Via en snabbinställningsmeny, samt med direktknapp i tangentbordet, går det att växla mellan högprestandaläge med fläkt, standardläget Optimerat, ett läge kallat Tyst, som minimerar fläktkylning och slutligen ett fläktlöst. Det sista drar dock rejält ned på prestanda. Men ska du bara surfa och köra Office är det ett utmärkt sätt att spara batteri.

13 tums Galaxy Book Pro säljs för närvarande i tre versioner, förutom vår toppmodell finns även två med Intel Core i5, åtta gigabyte ramminne, inget 4g-modem, och 256 eller 512 gigabyte ssd. Toppmodellen är inte överdrivet dyr, 15 990 kronor får du betala för den, men vill du spara pengar är de enklare modellerna intressanta alternativ för 11 490 respektive 12 490 kronor.

På alla andra punkter är de lika bra. Det gäller inte minst den utmärkta skärmen och ljudupplevelsen. När vi testade Asus Zenbook 13 Oled tidigare i våras var det just oled-skärm till överkomligt pris som var den stora nyheten. Vi gissade då att fler skulle följa efter. Eftersom skärmpanelen i Asus laptop kommer från just Samsung är det därför inte förvånande att Samsung nu även stoppar in den i sina egna datorer.

Dator under nio hekto.

Extra snyggt med oled

De har de nu gjort. Vi får här precis samma klockrena kontrast och utmärkta luminanskontroll. Det är rejält med stuns i färgerna, även om vi inte här får samma garanti för färgkorrektheten som Asus Pantone-certifiering. De foton vi testar att visa ger oss i alla fall detaljerad nyans.

Skärmen har hdr-stöd och med 400 cd/m2 i ljusstyrka får den fin dynamik i bilden. Det finns ljusstarkare laptops, men tack vare oled-kontrasten blir det en övertygande upplevelse. Vi testar att jobba ute i vårsolen och kan utan problem se allt på skärmen, så länge vi inte har en direkt solkatt på skärmytan, som för övrigt faktiskt har bra ytbehandling som är effektiv mot reflexer.

Datorn har rent och klart ljud med mycket detaljer i diskanten.Det är mer kraftfullt och fylligt än vad vi har rätt att förvänta oss, med tanke på det tunna formatet. Tack vare Dolby Atmos-stöd får du också tillgång till equalizer och bioläge som ger bra surround, Men även utan det aktiverat låter det förvånansvärt bra. Och mycket.

Blek kamera, bra mikrofon

Det är egentligen bara på en punkt som hårdvaran är en besvikelse och det är webbkameran. Den ger en platt och hårt komprimerad bild, med utsmetade färger och släpiga skuggor när vi rör på oss. Den är godkänd, men inte mycket mer. Mikrofon håller dock klass, även om du inte ser bra ut i Zoom-mötet kommer du att höras bra.

Även tangentbordet håller hög kvalitet, trots att den tunna designen ger lågt slagdjup.

Batteritiden är också en punkt där Galaxy Book Pro "bara" är mer än genomsnittligt godkänd. Den kan vid extrem snålkörning sträckas ut upp till 19 timmar, men det är inte ett konsekvent resultat. Sker något extra jobb i bakgrunden är den realistiska batteritiden snarare nio till tio timmar, om du också ska kunna jobba på den.

Och gör du något mer krävande eller höjer upp ljusstyrkan kortas tiden. En vanlig arbetsdag kommer du att behöva ha laddaren tillhands. Lyckligtvis är den både behändigt kompakt, laddar datorn snabbt och kan användas för att ladda annat med mellan varven.

Överflöd av extra funktioner

Samsungs datorer levereras med många egna program och funktioner. Det är en blandning av riktigt nyttiga saker och en del onödigheter. Vad du ska med en egen bildgalleriapp eller hanterare för bakgrundsbilder vet vi inte. Men andra är mer användbara, som en enkel videoredigerare och ett program med en samling smarta säkerhetsfunktioner, till exempel möjlighet att skapa en krypterad mapp och blockera åtkomst till kameror och mikrofon.

Samsung vill också gärna att du har andra Samsung-produkter, så Galaxy Book-datorerna har färdigt stöd för Samsungs smarta hem-ekosystem Smartthings, snabbdelning av filer mellan olika Galaxy-enheter som telefoner och surfplattor, samt snabb parkoppling av deras true wireless-hörlurar Galaxy Buds. Det mesta av detta kräver ett Samsung-konto till datorn, men är du inte intresserad av den här typen av funktionalitet är det fritt fram att ignorera.

Tyvärr lyckas inte Samsung hålla datorn fri från tredjeparts-bloatware. Vi får prova på-version av McAfee Livesafe, Google Duo, Facebook Messenger-app och Amazon shopping-app förinstallerade. Den sista verkar extra onödig, då den inte ens verkar fungera för svenska Amazon.

Många extra appar. Flera som är bra, men också många vi lika gärna hade varit utan.

Mycket att tycka om

Det röriga programutbudet till trots är det ändå ett plus överlag, då det finns många guldkorn i funktionsväg i Samsungs egna app-utbud. Men de kan definitivt strama upp det här. Du kan givetvis rensa ut och avaktivera eller helt enkelt ignorera nästan allt i mjukvaruväg, utom Samsungs egna app med systeminställningar, till exempel för skärm och kylning.

Det kan det vara värt, för det här är en riktig höjdardator. Samsung levererar en snygg, lyxig och smart dator som sätter användaren i första rummet, med rätt kontroll över rätt egenskaper och som trots det inte har ett ockerpris. Är du dessutom redan en Galaxy-användare finns det dessutom smarta bonusfunktioner.

Frågan är om du behöver den dyrare Core i7-modellen eller om en av de två billigare konfigurationerna, utan mobilt bredband, mindre internminne och Core i5 räcker för dina behov?

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Book Pro 13 NP935XDB-KC1SE

Testad: Maj 2021

Tillverkare: Samsung

Processor: Intel Core i7-1160G7, 2,1 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs

Minne: 16 GB ddr4x

Lagring: 512 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 13,3 tum blank amoled, 1920x1080 bildpunkter, 16:9 bildförhållande

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4, usb 3.2 gen 2 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: 4g, wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10 Pro

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, fingeravtrycksläsare

Ljudnivå: 0-38 dBa

Batteritid: 2 tim 35 min (hög belastning), ca 19 tim (låg belastning)

Storlek: 30,44 x 20 x 1,1 cm

Vikt: 0,88 kg

Rek. pris: 15 990 kr

Aktuellt pris: 15 990 kr hos Netonnet

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 3 806 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 321 poäng

Geekbench 5, cpu: 5 235 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 439 poäng

Geekbench 5, grafik: 16 412 poäng

Disk, läsning: upp till 2 096 MB/s

Disk, skrivning: upp till 1 191 MB/s