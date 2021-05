Testad produkt: Asus ROG Strix Gaming LC RX 6800 XT O12G

Pris: 11 490 kronor hos Power

I jakt på tillgängliga grafikkort att stoppa i datorn i dessa tider med halvledarbrist gäller det att ha alternativ. Här spanar vi in ett kort med AMD:s Radeon RX 6800 XT-processor. Det är en av de dyrare och mer kraftfulla grafikprocessorerna just nu, byggd för att leverera hög kvalitet och bildfrekvens i upp till 4k.

Betyg 4 av 5 Omdöme RX 6800 XT levererar tunga prestanda för 1440p- och 4k-gaming, och är överraskande lyckad för att maximera kvaliteten i äldre spel. Däremot ligger AMD alltjämt efter Nvidia på strålspårning. Har du rätta datorlådan, eller vill investera i en ny, är detta Asus-kort ett av de bästa du kan köpa med denna gpu. Positivt Rejält med grafikprestanda

Extra kraftfullt för DX11

Smart och väl dämpad kylning Negativt Vattenkylning passar inte alla chassin

Strålspårning sänker prestanda markant

Väldigt dyrt Bästa grafikkorten just nu – från budgetalternativ till värstingmodeller

Det är inte AMD:s mest kraftfulla grafikkort, men ett kort med den absoluta toppmodellen RX 6900 XT är så orimligt prissatta att vi inte bryr oss om att testa dem. Kanske i framtiden, om grafikkortsmarknaden lugnar ned sig. Även RX 6800 XT har en prisnivå som gräver stora hål i finanserna, mellan 11 000 och 15 000 kronor i rekommenderat pris beroende på tillverkare och modell.

Just nu råder vilda västern och butiker sätter ofta egna, ännu högre, priser, och skrapar fram enstaka exemplar att säljas via direktimport. Men då och då dyker det upp en ny omgång kort hos distributörerna, som säljs via de större svenska butikerna till ”rätt” pris. Som kund gäller det att vara påpasslig.

Vårt testade kort kommer från Asus och är annorlunda jämför med de flesta. Det fulla namnet är Asus ROG Strix Gaming LC RX 6800 XT O12G, men det är förkortat i de flesta butiker till ROG Strix LC 6800 XT. Kortet skiljer sig från ett standardkort med samma processor på två punkter.

Grafikkort i tvådelad design med vätskebaserad värmeavledning emellan. Smart, om du har rätt datorlåda för det.

Liten överklockning

För det första är det som många Asus-kort, liksommånga andra grafikkort, något överklockat redan från fabrik. RX 6800 XT har normalt en toppklockfrekvens på 2 250 MHz, men här får Asus ut upp till 2 360 Mhz. Det kan ge några procent extra i bildfrekvens och framför allt mindre risk för tillfälliga sänkor i hastigheten.

2 360 MHz låter inte som en skyhög hastighet. Enklare och billigare RX 6700 XT har till exempel 2 581 MHz utan överklockning. Men RX 6800 XT har nästan dubbelt så många beräkningsenheter som arbetar parallellt. Slutresultatet är påtagligt högre total prestanda.

Det här är ett kort som ger dig stabil 4k-prestanda över 60 fps i de flesta spel, med inställningar på max och i många fall får vi mellan 90 och 140 fps när vi spelar på en 1440p-skärm. En gaming-skärm med 1440p-upplösning i bredbildsformat, hög bildfrekvens och Freesync-stöd kan således vara den perfekta kompanjonen till det här kortet.

Det gör kortet i stort sett jämförbart med Nvidias Geforce RTX 3080. Vilket också är vad vi förväntar oss i den här prisklassen. I Death Stranding och Assassin’s Creed Valhalla är vi till och med uppe och nosar på RTX 3090-nivå i kvalitet och bildhastighet.

ROG Strix LC RX 6800 XT har färre bildutgångar än många andra grafikkort, men dubbel Displayport bör räcka till det allra mesta.

Olika snabbt i olika situationer

Det finns tungrodda, sämre optimerade eller extra krävande spel, där vi får kompromissa med renderingskvaliteten och finjustera inställningar i spelet eller i Radeons egna bildinställningar för att hålla bildfrekvensen i topp. Men för det mesta är det bara att tuta och köra. Värt att notera är att det presterar konstant riktigt bra i spel som kör DirextX 11. Äldre titlar som du vill få extra hög bildfrekvens i hanterar kortet galant.

Vi får dock lägga in en stor brasklapp. AMD ligger än så länge en bra bit efter Nvidia när det gäller strålspårning och spel som förlitar sig mycket på det flyter på kännbart sämre. Här ligger AMD fortfarande steget efter Nvidias första generation RTX-kort.

Med alla strålspårningseffekter påslagna i till exempel Control får vi nöja oss med 30 fps på en 1440p-skärm. Det gör dessutom vissa renderingar mjuka i kanterna på ett osnyggt sätt. Slår vi av en del av strålspårningseffekterna blir både bilden skarpare och vi slår i 60 fps-taket spelet har.

Andra spel med mycket strålspårning klarar sig bättre. I Watch Dogs: Legion presterar kortet konstant ungefär 20 procent sämre än ett RTX 3080, men klarar ändå av att leverera bildhastigheten som behövs, tack vare ren råstyrka.

Effektiv kylningsmodul

Det som mest sticker ut med ROG Strix LC 6800 XT är dock designen. Grafikkort i senaste generationen är rejält stora och kräver extra mycket kylning. Ett kort med ”normal” konstruktion, det vill säga med en stor kylfläns och en rad fläktar på, kan bli för långa för att få plats i många datorlådor, framför allt äldre lådor som har rack för hårddiskar och kanske till och med dvd-enhet i chassits framsida.

Kylningsmodulen som monteras in separat i datorn kan bjuda på ett riktigt ljusspel om du vill.

Det här kortet har en annan lösning, dels en kompaktare design på själva kortet, dels är det anslutet till ett så kallat vattenblock. Det är ett slutet vätskabaserat kylsystem som leder bort överskottsvärme i slangar till en kylfläns med dubbla fläktar, ungefär lika stor som grafikkortet. Den hänger löst och monteras på ett av datorlådans kylningshål.

Är det här verkligen då en kompaktare lösning än ett traditionellt grafikkort? Ja och nej. Det är mindre utrymmeskrävande på längden, men kylblocket och de slangar och kablar som går mellan dem blir givetvis en utrymmesutmaning.

Överraskande lätt att montera

Däremot är det lättare än man först kan tro att montera det. Grafikkortet trycks på plats precis som vanligt och sedan är det bara att dra i fyra skruvar för att fästa kylblocket. Slangarna för kylvätska och kraft till fläktarna är rätt kopplade från början.

Det är dock bökigt att se till att de inte kommer i vägen för andra komponenter i datorn. För vår del blev det också omöjligt att montera i en av våra testdatorer, eftersom även processorn har vattenkylning och redan använde de enda kylningshålen i chassit. Men vi testade även att sätta in det i ett alternativt och dessutom mer kompakt chassi, vilket gick galant.

Kortet, liksom kylblocket, är en kavalkad av regnbågspulserande led-ljus, som kan kontrolleras med Asus Aura RGB-program från datorn. Det är upp dill dig om du vill ha disco i lådan eller dämpa belysningen. Kylningen är effektiv och därmed relativt tyst. Fläktarna på kylblocket är stora i diameter och väl isolerade. De kan dra ingång på högvarv, men det sker inte ofta och i vår dator är det fortfarande processorfläkten som står för det mesta oväsendet.

Både kortet och den separata kylenheten har fläktar.

Tyst läge kan skippas

Du kan också köra kortet i tyst lågprestandaläge, både med mjukvarukontroll och med en switch på kortet, som ställer det i standardläget ”P Mode” för prestanda eller ”Q Mode” för tystare kylning. Men riktigt varför vi ska göra det med ett kort som detta vet vi inte. Det är inte mer än måttligt högljutt och köper du ett sådant här dyrt kort vill du väl utnyttja det till max? Och vi tycker inte att det gör så mycket för den totala ljusupplevelsen.

Det är inte lätt att vara hemmasnickare av gaming-datorer år 2021. Det handlar om att spana ut över en öde öken och rusa i riktning mot oaser när de dyker upp, för att ha en chans att få tag på ett bra grafikkort. Och du får vara beredd att betala saftiga priser för dem.

Är RX 6800 XT en av de gpu:er du ska ha i åtanke när du letar möjliga grafikkort i toppklass? Med viss reservation, ja. Så länge du mest bryr dig om hög upplösnning och bildfrekvens och kan tänka dig att kompromissa bort snabb strålspårning. Är Asus vattenkylda bygge ett bra kort, om du får tag på det? Absolut. Om du har rätta datorlådan för det. Eller kan tänka dig att också investera i en ny sådan när du ändå håller på.

Specifikationer

Produktnamn: Asus ROG Strix Gaming LC RX 6800 XT O12G

Testat: Maj 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Asus

Grafikprocessor: AMS Radeon RX 6800 XT, fabriksöverklockad till upp till 2 360 MHz

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 2st displayport 1.4a, 1st hdmi 2.1, usb typ c

Minne: 16 GB gddr6

Extra programvara: Asus GPU Tweak II, Aura Sync

Längd: 275 mm, separat vattenblockkylning

Rek. cirkapris: 11 500 kr

Pris: Pris: 11 490 kronor hos Power (bristvara)

Prestanda (I dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (OpenCL): 136 597 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 15 462 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 31 890 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 9 729 poäng

VR Mark: 11 003 poäng