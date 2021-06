Testad produkt: MSI Geforce RTX 3080 Ti Suprim X 12G

Pris: 21 499 kronor på Inet

Trots att Nvidia har svårt att leverera tillräckligt av sin befintliga hårdvara för att möta efterfrågan, så pass att det är nästintill omöjligt att få tag på de grafikkort som redan släppts, lanserar de alltjämt nya versioner av sina grafikprocessorer. Nu är det premiär för Geforce RTX 3080 Ti, ett påkostat grafikkort som spelar i den högre prestandadivisionen.

Betyg 4 av 5 Omdöme RTX 3090 är fortfarande kungen bland grafikkort och 3080 Ti kan utmana och fylla behoven för många som vill kunna spela snabbt i 4k-upplösning. Det här kortet från MSI är både välbyggt och snyggt, om än inte det mest praktiska att montera. Frågan är om lyftet från konkurrerande och enklare kort är stort nog och vad det kommer att kosta. Positivt Mäktiga prestanda

Toppklass för strålspårning

Smarta funktioner utöver spelgrafik Negativt Stort och tungt kort

Ingen tyst kylning

Vi testade nyligen AMD:s näst bästa grafikkrets Radeon RX 6800 XT , när det här glider in och tar motsvarande plats i Nvidias sortiment. RTX 3090 är fortfarande det mest maxade du kan köpa, men det får du betala ett högt pris och det kräver väldigt mycket av din dator för att kunna utnyttjas till fullo.

Nvidia väljer själva att jämföra RTX 3080 ti med föregångaren RTX 2080 ti, och då kan de visa på solklara förbättringar. En ny generation arkitektur, mer än fördubblat antal cuda-kärnor, fler kärnor för strålspårning, högre minnesklockfrekvens respektive minnesbandbredd, hdmi 2.1-stöd, låglatensteknik för snabbare svarstider, nya funktioner för streaming, effektivare Studio-läge för optimering mot kreativa program istället för spel och mycket mer.

Men det är inte så relevant. Snarare är den viktiga frågan vilken typ av nytt grafikkort du ska spana efter i butikerna. Det mesta av ovanstående kan redan alla grafikkort i RTX 3000-serien skryta med. Frågan är främst om det här är ett bättre val än RTX 3080, som redan är väldigt kraftfullt, och hur nära det kommer RTX 3090.

Nya höjdarprestanda

I våra prestandamätningar är RTX 3080 ti definitivt ett lyft jämfört med RTX 3080. Och då var det 3080-kortet vi hade inne för test till och med fabriksöverklockat. Det handlar om en ökning på mellan 20 och 35 procent i olika benchmarkresultat. Det går dock inte att säga att det är helt korrekt, då vår nya testdator även har snabbare cpu, vilket kan påverka resultatet.

Stort kort, extra stöd och en stor låda som allt levereras i. I lådan slänger MSI också med en musmatta. Ja, varför inte?

En annan jämförelse blir mellan vårt RTX 3080 ti och ett med Radeon RX 6800 XT som testats i samma dator. Här är skillnaderna inte lika stora för ren spelrendering, särskilt inte för Directx 11, där Radeon-kortet faktiskt är lite bättre. Men för moderna spel med Directx 12 och inte minst spel med strålspårning är det ingen tvekan om vilket kort som presterar bäst.

När vi testar och kör spel reflekteras skillnaderna respektive likheterna mellan de olika grafikkorten. RTX 3080 ti är ett RTX 3080, fast bättre på allt. Vi landar stabilt över 120 bilder per sekund när vi kör Horizon Zero Dawn och The Division 2 på en 1440p-skärm utan dynamisk rendering eller kompromiss med effekter.

Fortfarande vissa utmaningar

De spelen använder inte strålspårning. För att utmana kortetrejält testar vi även Control och Cyberpunk 2077. Här får vi klart olika resultat. Äldre Control verkar kortet vara som gjort för. Där ett kraftfullt Radeon-kort kämpar med att hålla sig över 30 bilder per sekund, utan att slå av flera strålspårningseffekter, får vi här klockrena 60 i alla lägen, vilket är spelets inbyggda tak.

Det klarade inte RTX 3080 av, även om det var nära. Med dlss aktiverat går det med 3080 Ti till och med att få samma flyt på en 4k-skärm, med bara viss påverkan på bildkvalitet. Dlss är en Nvidia-teknik för dynamisk uppskalning av innehåll. Det gör att bilden 3d-renderas med lägre upplösning och sedan uppskakas till rätt format, vilket ökar bildfrekvensen med minimal påverkan på kvalitet.

Cyberpunk ger även detta kort en viss utmaning. Vi hamnar runt 40 bilder per sekund utan dlss, men kan efter det lätt komma upp i runt 80. En strålspårningsinställning, som ger extra snygga skuggor, får vi dock stänga av. Det är en bra påminnelse om att ett bra grafikkort inte är en garanti för problemfritt spelande. Många faktorer spelar in.

Tre displayport 1.4 och en hdmi 2.1.

Satsningen på många cuda-kärnor gör RTX 3080 ti också exceptionellt bra som prestandahöjare i kreativa program. Kör Nvidias Studio-drivrutiner och du kan få en rejäl prestandakick vid tung videoredigering, 3d-modellering och så vidare. Här matchar den till och med ett RTX 3090-kort.

Snyggt, stort, strömslukande

Kortet vi fått in från test kommer från MSI och tillhör deras lyxiga Suprim X-serie. Det har färgglada dioder på sidan och plåten på baksidan, massivt aluminiumchassi och tre stora fläktar, prydda med kromglänsande MSI-loggor. Om ett kort som sitter inne i en dator ska vara så här snyggt designat får du avgöra själv om det är värt pengarna. Annars finns det gott om alternativ med enklare design och bantat pris. Inte för att något 3080 ti-kort är direkt billigt.

Det är en bjässe till kort som med nöd och näppe går in i vår testdator, trots att vi nyligen uppgraderat den för att just få plats med större grafikkort. Efter ett visst bök med att fästa panelen på baksidan, då kortet är så högt att vi inte kommer åt med en skruvmejsel, sitter kortet stadigt. Så länge datorn ligger ned. Det är ett så massivt bygge att MSI skickar med ett stativ att hålla upp kortet med, så det inte hänger.

En annan sak som utmanar är att kortet kräver tre åtta pinnars strömkontakter från kraftaggregatet. Nvidia uppger 350 watts tdp (Termisk avledningseffekt). Det motsvarar ungefär, men inte riktigt, effektförbrukningen vid hård belastning. Det är ett bra riktmärke för vad du behöver ha i nätaggregatet. Med allt annat som drar ström i en dator rekommenderar vi att du inte går under 900 watt.

Effektiv men inte diskret kylning

Med hög effekt och höga prestanda följer hög värmeutveckling. Och med det högljudd kylning. I vissa tillfällen kan MSI:s kort spinna igång fläktarna på fullt varvtal. Det blir ett markant flås i bakgrunden. Det är dock aldrig så högljutt att det på allvar stör eller ens överröstar får datorns vanliga system och processorfläktar.

Tre kontakter till kraftenheten behövs. Och mycket effekt. Snåla inte på den punkten.

Det ska gå att kontrollera fläktarna med MSI:s kontrollprogram MSI Center, men den funktionen verkar inte ha aktiverats ännu eftersom vi testar kortet innan lansering. Däremot kan du manuellt påverka fläktnivåer med en switch på baksidan av grafikkortet.

Växlar du till tyst läge håller den sig fläktlös eller på lågvarv under längre perioder. Men när vi gör det sänks även prestanda en aning. Vi föredrar därför att ha kvar kortet i prestandaläge. Lite extra flås får man tåla när det ska spelas. Det går också att göra manuell överklocking med programmet MSI Afterburner. Det har vi dock inte gjort för våra prestandatester.

Det här är RTX 3080 Ti i MSI:s standardkonfiguration, vilket redan innebär några procent överklockning. Och det är är väldigt snabbt det också. Om du har råd. Nvidias referenskort för GTX 3080 Ti har fått riktpriset 12 900 kronor, men partnernas kort, de som du har en viss chans att få tag på, har betydligt saftigare pris.

Specifikationer

Produktnamn: MSI Geforce RTX 3080 Ti Suprim X 12G

Testat: Maj 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: MSI

Grafikprocessor: Nvidia Geforce RTX 3080 ti

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4a, 1st hdmi 2.1

Minne: 12 GB gddr6

Extra programvara: MSI Center, Afterburner

Längd: 331 mm

Pris: 21 499 kronor på Inet

Prestanda (i en dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (CUDA): 236 123 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 16 467 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 30 863 poäng

3dmark Port Royal (strålspårning): 13 423 poäng

VR Mark: 10 823 poäng