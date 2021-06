Produkt: Omen Vector Wireless

HP:s Omen är mer än bara ett märke för gamingdatorer. På senare tid har de även släppt ett antal matchande möss och tangentbord, exempelvis stilrena Omen Spacer som vi testade tidigare i år. Precis som det tillhörande tangentbordet är även Vector trådlös och därmed inte lika rapp som sedvanliga, trådade alternativ. Åtminstone på pappret, för väl i spel märker vi inte av några särskilda fördröjningar eller liknande.

Betyg 4 av 5 Omdöme Omens trådlösa version av Vector-musen levererar nästan allt vi vill ha. Dess främsta trumfkort är den riktigt långa batteritiden samt den rappa responsen. Musen saknar dock kompabilitet med bluetooth, vilket lär avskräcka vissa. Positivt Batteritiden är grym

Bekväm att använda

Många inställningsmöjligheter Negativt Inte supersnygg rent estetiskt

Saknar bluetooth Test av datormöss för gaming

Foto: Raphael Cano Felix

Vi är dock inte renodlade e-sportare och kan därför inte svara på exakt hur många mikrodelssekunder du förlorar kontra trådade möss. Men vi har däremot utsatt musen för allehanda typer av snabba actionspel, främst olika typer av shooters. Kommunikationen mellan Vector och datorn sker via en dongel, vilket ändå ska sägas är tacksamt för svarstiden (kontra bluetooth).

Vector Wireless är också riktigt bekväm att hålla i tack vare dess blandning av runda former och enstaka kanter. Precis som förväntat med dagens gamingmöss bjuder även Omens på ett par extraknappar. Dessa sitter helt i perfekt höjd för tummen och kan tacksamt nog även programmeras om enligt egen smak.

Detta sker i Omen Gaming Hub-mjukvaran, där vi även kan ändra på ljusinställningarna samt ställa in ett antal olika dpi-hastigheter att växla mellan. Allt över 4 800 var för högt för undertecknad, men för finliraren finns det möjlighet att komma upp i hela 16 000. Med andra ord finns det gott om möjligheter för andra ändamål än just gaming.



Vector Wireless främsta trumfkort är dock batteriet. Här pratar vi inte bara långa sessioner utan att behöva koppla in det i datorn, utan även blixtsnabb laddning via usb-c. Med andra ord, nästan allt vi vill ha hos en trådlös mus. Men om du önskar kompabilitet med alla typer av prylar, via bluetooth, då kommer Vector Wireless däremot inte att hjälpa dig på traven.

Specifikationer

Produkt: Omen Vector Wireless

Testat: Juni 2021

Tillverkare: HP

Typ: Trådlös gamingmus

Knappar: Sex programmerbara knappar

Anslutningar: 2,4 GHz-dongel (usb-c)

Vikt: 104 gram

Pris: 964 kronor hos Computer Salg