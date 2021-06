AMD:s senaste uppsättning Ryzen-processorer, nya 5000-serien, är byggd på deras nya arkitektur Zen 3. Men tittar vi på Ryzen 5000-processorer för lätta laptops är det inte helt sant. Hälften av de sex nya processorerna i den strömsnåla U-klassen är byggda på föregående arkitektur: Zen 2, Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U och Ryzen 5 5700U.

Ryzen 3 5400U, Ryzen 5 5600U och Ryzen 5 5800U är Zen 3-processorerna, som även går under kodnamnet Cezanne.

Det är vid första anblicken inga enorma skillnader. De har bägge sju nanometers halvledare, lika många kärnor och samma grafikkrets. De nyare processorerna har dock något högre klockfrekvens på både cpu och grafik, samt mer cacheminne. På en ännu mer teknisk nivå är skillnaderna dock större. Olika delar av kretsen är tätare integrerade med varandra och delar minnesresurser, vilket ska göra att det går snabbare att skicka information mellan processorkärnorna.

AMD pratar själva om ett prestandalyft på runt 19 procent. Och för de som använder Ryzens inbyggda Radeon-grafik för spel ska det kunna ge ett ännu större lyft. Även om Zen 2 har visat sig riktigt bra, är det med Zen 3 som Ryzen 5000-processorer verkligen utmanar.

Ny generation i kulisserna

AMD övertygar stort i tyngre laptops och stationära pc, men för de allra mest slimmade laptopdatorerna har Intel behållit försprånget. Inte minst med senaste (11:e) generationens Core med hög boost-klockfrekvens och rejält förbättrad grafik. Kan AMD ändra på detta med Zen 3?

För att ta reda på det har AMD skickat en Asus-laptop med den allra nyaste processorn. Det är en exakt likadan dator som den Zenbook 13 Oled vi testade tidigare i våras, förutom att den då hade en Intel Core i7-processor istället; senaste 11:e generationen, även kallad Tiger Lake. Det enda som skiljer dem åt är just processorerna.

Asus säljer inte Zenbook 13 Oled i Sverige med Zen 3-processor, utan de som finns är Intel-modeller eller AMD-modeller med Zen 2. Faktum är att ingen tillverkare i skrivande stund har börjat leverera ultralätta Zen 3-laptops i Sverige ännu, även om en handfull är på väg. Därför är det här inte en recension av själva datorn, det är ingen poäng om du ändå inte kan köpa den. Istället blir det ett tillfälle för oss att ställa just de konkurrerande processorerna mot varandra.

Asus Zenbook 13 Oled

Fyra mot åtta kärnor

I ena ringhörnan har vi alltså AMD Ryzen 7 5800U. Den har åtta processorkärnor, hypertrådning som möjliggör upp till 16 parallella processer, sju nanometers halvledare, basklockfrekvens på 1,9 GHz och boostfrekvens på en kärna i taget upp till 4,4 GHz, Radeon RX Vega 8-grafik och 10 till 25 Watts effekt.

I andra ringhörnan, Intel Core i7-1165G7. Fyra processorkärnor och åtta trådars hypertrådning, tio nanometers halvledare, upp till 4,7 GHz boostfrekvens och Iris Xe-grafik. Intels senaste processorer i denna klass har en extra intressant egenskap, de kan köras i antingen ett lågenergiläge ned till 12 Watts tdp och 1,2 GHz basklockfrekvens, eller ett mer energikrävande läge med 28 Watts tdp och 2,8 GHz klockfrekvens.

I vår Intel-dators fall är det 28 Watt och 2,8 GHz som gäller. Andra laptops i samma klass kan köra i det lägre prestandaläget. Därför kan vi se stora prestandaskillnader mellan datorer med vad som på pappret ser ut att vara samma processor.

Vi gjorde samma prestandamätningar och testmoment på våra två datorer, med Windows i prestandaläge. Mätningar som fokuserar på kortvarig entrådig boost-prestanda och flertrådig prestanda, uthållighet vid lång och hög belastning på alla kärnor, samt grafikkretsarna.

Likadana datorer, men olika processor

Prestanda, flera kärnor

De flesta program och appar kan idag utnyttja mer än en processorkärna och göra flera saker samtidigt. Det gör att en dator med många processorkärnor kan göra flera saker parallellt och får ett övertag. Med en teknik kallad hypertrådning kan nya processorer också dela upp instruktioner så att en kärna kan hantera två i taget. Det gör att systemet hanterar fyra kärnor som åtta och åtta kärnor som 16.

Att bara maximera kärnor är dock inte alltid bäst. I många fall kan snabb respons från fyra kärnor vara bra nog, du vinner inte så mycket på att ha fler. Det beror på hur program och spel är programmerade. Med många trådar och kärnor kan du visserligen mer obehindrat multitaska och köra bakgrundsprocesser och parallella program utan att de stör varandra. Men i vardaglig användning vid låg belastning på processorn, till exempel surfa och köra Office, lär du inte märka skillnaden.

I våra mätningar, som verkligen pressar alla kärnor till max samtidigt, har AMD ett klart försprång. Åtta kärnor med hög klockfrekvens och 16 parallella processer ger väldigt imponerande siffror. Det här är prestanda som matchar många desktop-processorer ur de senaste två generationerna. Perfekt för att rendera ett större videoprojekt.

I Cinebench R23 kör ett multitrådat test, som belastar alla kärnor maximalt under en lång period med en avancerad fotorealistisk 3d-rendering. Här får vi som förväntat ut betydligt mer ur Ryzen-processorn med sina åtta kärnor, än ur Core-processorns fyra. I detta testmoment kan det skilja mycket mellan olika datormodeller, då den mäter prestanda under en längre tid. Då kan en dator med effektiv kylning ha stor fördel. Asus dator har relativt bra kylning, men i till exempel en stor laptop eller en allt-i-ett-dator, med en av våra testade processorer, kan ge ett bättre resultat.

Alla program och typer av beräkningar utnyttjar inte fler trådar optimalt. Med de flerkärniga testmomenten i Geekbench 5 mäts flera typer av verksamhet för ett resultat som bättre reflekterar blandad användning. Det är ett kortare test som tar en dryg minut. Då hinner inte processorn bli särskilt varm. Här är också skillnaden mellan processorerna mindre, även om AMD fortfarande har ett litet övertag.

Cinebench R23, multitråd

AMD Ryzen 7 5800U: 7 091 poäng

Intel Core i7-1165G7: 4 102 poäng

AMD Ryzen 7 5800U: 5 667 poäng

Intel Core i7-1165G7: 5 308 poäng

Prestanda, en kärna

AMD Ryzen 7 5800U: 1 410 poäng

Intel Core i7-1165G7: 1 380 poäng

I benchmarkprogrammens enkärniga tester matas bara en processorkärna med en serie instruktioner i en tråd. I de tillfällena kan processorernas burst-läge utnyttjas för fullt, med extra energi omdirigerad till bara den kärnan samt maxad klockfrekvens. I alla fall i teorin.Burst-lägen är kortvariga och till för att pressa datorn genom tillfälliga tungkörda hinder. Det kan handla om en tung webbsida som ska laddas, laddning och visning av medietunga dokument, en konvertering av en pdf-fil eller specifik entrådad funktion i ett annars flertrådat program. Till exempel vissa Photoshop-filter.Alla pc-processorer har numera mer än en kärna. Moderna datorer gör alltid mer än en sak samtidigt. Men med fyra kärnor kan operativsystemet, virusskyddet och diverse drivrutiner jobba i bakgrunden utan att ta processorkraft och klockcykler från huvudprogrammet du arbetar i.Här drar våra processorer mer eller mindre jämnt. AMD har övertaget i Cinebench-mätningen och Intel drar det längsta strået i Geekbench-mätningen. Men det är marginell skillnad åt bägge hållen.

Geekbench 5, en tråd

AMD Ryzen 7 5800U: 1 365 poäng

Intel Core i7-1165G7: 1 534 poäng

Prestanda, grafikkrets

AMD Ryzen 7 5800U: 10 413 poäng

Intel Core i7-1165G7: 15 408 poäng

AMD Ryzen 7 5800U: 12 964 poäng

Intel Core i7-1165G7: 16 302 poäng

Fram till den senaste generationens processorer har AMD haft ett solklart försprång på grafiksidan. Deras inbyggda Radeon-grafik har utklassat Intels UHD Graphics och Iris-kretsar. Det har förändrats. Iris Xe i Comet Lake-processorerna är ett jättelyft för Intel och ger tunna laptops prestanda för produktiva program och även grundläggande spelande utan att du behöver grafikkort som Nvidias Geforce MX under huven.AMD har inte gjort samma jättehopp prestandamässigt. I Cezanne får en bekant grafikkrets marginellt uppskruvad klockfrekvens. Det är allt. Det gör att Intel för första gången på hur länge som helst faktiskt vinner grafikduellen.I en större dator är det här strunt samma. Där kan du ju alltid stoppa in mer kraftfulla Geforce eller Radeon-grafikkort och få betydligt bättre prestanda. Men just i den mest slimmade datorklassen, där sådant antingen påverkar mått, vikt eller batteritid, får Intel stort plus i kanten.

3dmark Fire Strike (DirectX11)

AMD Ryzen 7 5800U: 2 958 poäng

Intel Core i7-1165G7: 4 991 poäng

AMD Ryzen 7 5800U: 1 138 poäng

Intel Core i7-1165G7: 1 679 poäng

Energi och kylning

AMD Ryzen 7 5800U: 2 tim 20min (hög belastning), ca 15 tim (låg belastning)

Intel Core i7-1165G7: 1 tim 30 min (hög belastning), ca 19 tim (låg belastning)

Slutsats

Rena prestanda är inte allt som är viktigt i en bärbar dator. Att den hushåller med energin och batteriet kan vara lika avgörande. Här har vi mätt batteritid med programmet Imtec Battery Mark. Det har två lägen, ett med maximal processorbelastning, vilket motsvarar tung konstant användning, och ett med minimal belastning, vilket innebär en påslagen, nästan helt passiv dator.I det tunga testet har vi också, precis som när vi vanligen testar laptops, ljusstyrkan ställd till 100 procent, medan i det lättare batteritestet lägsta möjliga ljusstyrka, som fortfarande är läsbart inomhus. För Asus Zenbook Oleds del kan vi ställa ljusstyrkan i botten. Det här ger oss två nummer, vad du som mest kan förvänta dig att få ut få ut av ett fulladdat batteri och vad du minst får ut om datorn arbetat hårt.Här har bägge övertag i varsin ände. Intel-processorn ser ut att dra mer ström på fullt blås, men är bättre på att hushålla med resurserna när det ska snålköras. Detta reflekteras också av vår mer subjektiva upplevelse av datorerna. AMD-datorn verkar ha lättare att bli varm under medelintensiv köring och drar därför igång fläktarna snabbare.

Så vilken ska du välja till din nästa lättviktare? Det beror främst på vad si ska använda den till. Det är ingen tvekan att nya åttakärniga Ryzen 7 har ett övertag över fyrkärniga Core i7, men den typ av moment den ör överlägsen på – långvarig, repetitiv, multitrådad hög last – är en liten del av hur en dator i verkliga livet används.

På de flesta andra punkter drar de jämnt, och Intel har istället ett övertag i grafikprestanda, och ett litet övertag i sval och energisnål drift. För tungt kreativt jobb är zen 3-modellerna i Ryzen 5000-serien bäst, men Intels snabba Iris Xe-grafik kan kompensera för en del av det.

Och i vardagen är bägge kanonval för din tunna Windows-laptop. Har du som många andra varit skygg mot att välja AMD i ultralätta datorklassen, är det dags att ändra på det.