Flera av nätets största sajter, så som Amazon, Twitch och Reddit, släcktes ner under tisdagen i samband med att molnleverantören Fastlys innehållsleveransnätverk (CDN) stötte på problem, rapporterar The Verge.

Även flera stora nyhetssajter som CNN, The New York Times, The Guardian och The Financial Times var påverkade av avbrottet såväl som flera myndighetssajter i Storbritannien.

De påverkade sajterna ska varit nere i cirka en timme innan de återvände.

Fastly har inte kommenterat händelsen ytterligare mer än att ett problem inträffade som nu åtgärdats.

