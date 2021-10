Innehållsförteckning

Windows 11 är ett val, inte en process

Betyg 3 av 5 Omdöme Windows 11 besvarar inte på ett övertygande sätt frågan varje användare bör ställa sig: Varför behöver jag det här? Microsofts nya operativsystem återanvänder en del kod från Windows 10X, men saknar föregångarens enhetliga vision.



Visst finns det saker i Windows 11 som är värda att applådera: installationsupplevelsen, en omdesignad inställningsmeny, tips och några förbättrade Windows-appar. Prestandaförbättringar under huven kommer att förbättra för pc-spel, som Directstorage och Autohdr… så småningom. För tillfället kommer dock de flesta användare förmodligen att vilja avstå från att uppdatera.



Det är en klart blandad påse med förbättrade funktioner och onödiga förändringar. Windows 11 kommer utan tvekan att förbättras med tiden, men det är en mycket polariserande uppgradering som många användare för tillfället kommer att ta avstå från. Positivt Fräscht nytt utseende

Widgets erbjuder mer och bättre information

Inställningsmenyn är ännu mer användbar

Den första installationen är ren och ändamålsenlig Negativt Det omarbetade Aktivitetsfältet och Start gynnar inte användaren

Lokala ”offline”-konton kräver Windows 11 Pro

Teams Chat är onödigt och potentiellt påträngande

Flera viktiga funktioner saknas fortfarande Här är nyheterna i Windows 11

Här är ett exempel på hur du kommer att bli ombedd att uppgradera till Windows 11, som en del i inställningsmenyn i Windows 10. Observera att du också kan ”Fortsätta med Windows 10 för tillfället”.

Windows 11 kommer att vara en gratis uppgradering till Windows 10, som vissa kompatibla datorer kommer att få åtkomst till den 5 oktober eller däromkring (Microsoft säger att det kommer att ta fram till mitten av 2022 innan uppdateringen blir tillgänglig för alla kvalificerade datorer). Du kommer att kunna välja att uppgradera till Windows 11 eller fortsätta med Windows 10. Du kan också avböja uppdateringen och fortsätta med Windows 10 fram till 2025, när stödet för Windows 10 upphör. Beslutet att uppgradera till Windows 11 är ett val som du noggrant bör överväga.Hur länge det valet kommer att vara tillgängligt vet vi inte. Även om du uppgraderar till Windows 11 bör du ha ett alternativ att ”rulla tillbaka” till Windows 10 under en tiodagars ångerperiod, detta enligt information från Microsoft.Det förutsätter också att din dator kan installera Windows 11. Windows 11 har mycket strikta hårdvarukrav för datorer. I huvudsak krävs den senaste Trusted Platform Module (tpm)-tekniken samt en tämligen ny processor. Microsoft har faktiskt bra avsikter med det här. För att tillhandahålla en säker dator måste Microsofts Windows 11 kod synkroniseras med specifik hårdvara. Men dessa hårdvarubegränsningar har också visat sig vara mycket kontroversiella.

Vi testade Windows 11 på tre datorer, inklusive en Microsoft Surface Laptop 3 (Ice Lake), som kör Windows 11 Pro, samt Microsoft Surface Pro 7+ surfplatta, som också kör Windows 11 Pro. En tredje enhet, Surface Laptop 4, körde Windows 11 Home. Vi inledde testet med Windows 11 Insider Build 22000.184 (21H2), som är en del av Windows Insider Beta Channel. Avsikten var att övervaka den fram till och med det formella släppdatumet, 5:e oktober. Microsoft flyttade Dev Channel i Windows 11 till framtida versioner och kommer inte att släppas som en del av lanseringen den 5 oktober.

Windows 11 Pro kontra Windows 11 Home

Windows 11 levereras i två olika utgåvor: Windows 11 Pro och Windows 11 Home. Bägge kommer att få stora uppdateringar en gång per år istället för två gånger. Det verkar som om Windows 11 Pro kommer att ha samma funktionsskillnader gentemot Windows 10 Home som tidigare. Pro har funktioner som Bitlocker-kryptering, Hyper-V-virtualisering, Fjärrskrivbord och Windows Sandbox.

Windows Sandbox (kör Windows 11) och en virtuell Hyper-V-maskin (som kör Windows 10), alla körs ovanpå Windows 11 Pro. Om detta inte är av intresse, överväg att använda Windows 11 Home istället för Windows 11 Pro.

Även om vi inte testade Windows 11 Fjärrskrivbord kan vi bekräfta att Hyper-V-virtualiseringen fungerade i allmänhet. Windows 11 kunde inte hitta en Ubuntu ISO som Hyper-V laddade ned, men den öppnade och kunde installera en sparad Windows 10-build utan problem. Windows 11 öppnar också en kopia av Windows 11 (snarare än Windows 10) med Windows Sandbox, ett smidigt, om än sällan använt, virtualiserat operativsystem som du kan använda när du vill surfa på internets bakgator. Sammantaget verkar skälen att uppgradera (eller inte) till Windows 10 Pro vara samma för Windows 11 Pro.

Det finns dock en ny anledning att överväga Windows 11 Pro. Windows 11 Pro-versionen kommer att vara den enda versionen som tillåter lokala konton, som Microsoft nu kallar ”offline”-konton. Windows 11 Home kräver att du först loggar in med ett Microsoft-konto. Mer om detta i nästa avsnitt. Detta gör en eventuell uppgradering till Windows 11 krångligt för dem som redan använder lokala konton. Om du kör Windows 10 Home och inte vill ha något att göra med ett Microsoft-konto, verkar det som om du måste betala 99 dollar (med moms brukar det bli 1 000 kronor) för att uppgradera till Windows 10 Pro och sedan vidare till Windows 11 Pro.

Installera Windows 11

Båda våra testdatorer använde en uppgradering för att testa Windows 11, vilket innebär att vi inte fullt ut fick uppleva installationsprocessen för Windows 11, en så kallad ”ren” installation. Istället installerade vi en Windows 11-iso via en virtuell maskin för att se hur processen fungerar.

Även om detta är mitt i installationsprocessen, är den utmärkta Windows 11 ”Out of the Box Experience” både välkomnande och informativ och introducerar dig till nyckelfunktionerna i Windows 11 medan du väntar.

I allmänhet känns installationen av Windows 11 väldigt lik Windows 10-installationen, men med en mer strömlinjeformad installationsprocess som vägleder dig hela tiden. Till exempel eliminerade Microsoft alternativ att installera Microsoft 365, Cortana och Din telefon under installationsprocessen – åtminstone den installationsprocessen vi testade. Microsoft har testat ”anpassade” installationer tidigare, vilket innebär att din kan vara något annorlunda.

Den viktigaste förändringen är eliminering av lokala eller ”offline”-konton i Windows 10 Home – något som vi fick reda på i juli och som fortfarande verkar vara de facto. För närvarande måste Windows 11 Home-datorer konfigureras och administreras med ett Microsoft-konto, även om lokala konton också kan läggas till senare för ytterligare användare.

För att kunna aktivera lokala konton, som en del av den första installationen, måste du installera Windows 11 Pro, antingen via en lokal uppgradering från Windows 10 eller som en ren installation. Under installationsprocessen uppmanas du att ange din kontoinformation. Klicka på länken ”inloggningsalternativ” istället. På nästa sida kan du logga in med ett offline-konto.

Vi måste vara tydliga: ”routertricket”” som Windows 10 tillät har försvunnit. Windows 11 Home ger dig inte ens möjlighet att fortsätta utan att ansluta till ett nätverk och tillåter dig inte heller att kringgå inloggningsskärmen för konton. Windows 11 Pro låter dig däremot göra det.

Windows 11 Pro basunerar inte ut att du kan logga in med ett lokalt konto, alternativet är dolt i ”Inloggningsalternativ”, precis nedanför där Microsoft passivt uppmuntrar dig att logga in med ett Microsoft-konto. Windows 11 Home frågar efter om din dator ska vara ansluten till internet och frågar sedan efter ett Microsoft-konto för att administrera datorn.

Även om Windows 11 tolererar lokala offline-konton, kan du förvänta dig att se många passivt aggressiva meddelanden här och där om att ”byta till ett Microsoft (eller ”online”)-konto. För övrigt kan du gå online med ett ”offline”-konto. Men du kommer helt enkelt inte att få åtkomst till Microsoft-tjänster som Onedrive, som är knuten till ditt Microsoft-konto.

Hur lång tid det tar att installera Windows 11 beror på några faktorer: om du utför en uppgradering eller en ren installation, datorns hastighet, om din dator har en ssd eller en mekanisk hårddisk, hastigheten på din internetanslutning och så vidare. Att installera Windows 11 på en ny virtuell dator tog cirka 25 minuter, inklusive installation, omstart och uppdateringar. Som alltid rekommenderar vi att du säkerhetskopierar viktiga filer (antingen lokalt eller i molnet) innan du uppgraderar ditt operativsystem.

Microsoft använder installationsprocessen som ett tillfälle att låta dig bekanta dig med några av de viktigaste nya funktionerna i Windows 11.

Om du fortfarande är nervös får du en ny chans till introduktion, kallad Kom igång, som råkar vara det enda ”Rekommenderade” dokumentet på Start-menyn efter att Windows 11 installerats. Kom igång är dock förvånansvärt bra och ger dig en översikt över vad som är nytt – till exempel en lista med föreslagna appar i Microsoft Store – men Microsoft lyfter inte alls fram detta, åtminstone inte i de versioner vi testade. Vi rekommenderar att du klickar på Kom igång och sedan öppnar Tips-appen om du behöver ytterligare instruktioner. Sammantaget finns det inte mycket hjälp i Windows 11.

Kom igång-appen fungerar både som introduktion och som guide för nya funktioner. Om du klickar på applistan till exempel, öppnas appen Microsoft Store så att du kan ladda ned en app som Netflix.

(Vi har ännu inte sett popup-tipsen för Windows 11 som Microsoft informerade oss om, men det finns en kontroll i Inställningar> Tillgänglighet> Skärmläsare> Verbosity)

Under vår personliga demonstration av Microsoft Surface Laptop Studio sa Microsofts Pete Kyriacou att den bärbara datorns kamera nu kan logga in dig även om du bär hatt, glasögon eller till och med en ansiktsmask. Kyriacou kallar detta Windows Hello 2.0. Så vitt vi vet kan Windows Hello 2.0 vara begränsad till just den enheten. Ändå är Windows Hello en av de bästa funktionerna i Windows 10 och det första sättet du interagerar med Windows varje morgon.

Slutligen finns det ett spännande alternativ som du kan hantera i Windows: Enhetsanvändning, som styrs via appen Inställningar. I Windows 10 hade du möjlighet att berätta för Windows vad du skulle använda det till. Detta är nu formellt en del av Windows 11. Du kan välja ett eller flera antal användningsområden för din dator. Dessa styr i allmänhet vilken typ av föreslagna appar och tips du ser. I vissa fall, till exempel spel, kan du få erbjudanden, som en månad med Xbox Game Pass.

Aktivitetsfältet

Den mest betydande gränssnittsförändringen i Windows 11: den uppdaterade Start-menyn och Aktivitetsfältet känns båda två som ett steg bakåt och berövar användaren funktionalitet och visuell estetik.

Låt oss ta aktivitetsfältet, till exempel. Det första du ser i Windows 11 är en rad attraktiva, minimalistiska ikoner centrerade längst ned på skärmen. I Windows 11 kan du dölja aktivitetsfältet, men du kan inte ändra storleken eller flytta det någon annanstans på skärmen – ett potentiellt stort problem på skärmar med låg dpi, som finns i billigare bärbara datorer, där skärmutrymme är prioriterat. V

ill du använda mindre ikoner? Windows 10 tillåter detta; Windows 11 gör det inte. I Windows 10 har du möjlighet att använda etiketter istället för ikoner i aktivitetsfältet; Windows 11 har tagit bort detta. Andra små irritationsmoment inkluderar att låsa klockan till aktivitetsfältet till endast din primära bildskärm.

Aktivitetsfältet utökas när fler appar öppnas i Windows 11 och pressar Start-knappen längre och längre åt vänster. Horisontella linjer under ikonerna anger hur många fönster som är tillgängliga för varje app, men siffror används också för e-post.

En liten men högljudd skara av internet har också bittert klagat över att Microsoft tagit bort drag-and-drop-funktionalitet från aktivitetsfältet i Windows 11. I Windows 10 kan du till exempel dra en fil till en öppen mapp i Utforskaren. Andra appar fungerar på samma sätt. Jag använder inte den här funktionen själv, men andra är beroende av den.

Naturligtvis är en av de vanligaste uppgifterna när du använder Aktivitetsfältet att använda Start-menyn, och även här kommer Microsoft till korta. Som standard är Aktivitetsfältets ikoner i Windows 11 centrerade och expanderar utåt när du öppnar fler appar. Men ikonen Start-meny visas nu till vänster om ikonerna.

Med Windows 10 har vi fått muskelminne som säger att Start-menyn alltid nås genom att flytta muspekaren till det nedre vänstra hörnet. I Windows 11 är den alltid någonstans nere till vänster och det är distraherande att försöka hitta den.

Du kan konfigurera Windows 11 så centrerade Aktivitetsfält-appar flyttas åt vänster och placera Start-menyn på sin välbekanta plats nere till vänster. Det är dock inte standard. Du kan fortfarande använda Win+R eller bara Win-tangenten för att söka efter/starta appar.

Du kan vänsterjustera aktivitetsfältet i Windows 11 för att göra det mer i linje med den traditionella Start-menyn.

Den nya Start-menyn

Istället för en konfigurerbar Start-meny fylld med färgglada brickor har Windows 11 ett utseende som påminner om Windows 10X, Chromebook-mördaren som Microsoft lade på is i maj.

Startmenyn i Windows 11 är helt enkelt en samling förenklade ikoner, till synes slumpmässiga, med en lista över ”Rekommenderade” (eller, för att vara mer exakt, ”Senaste”) dokument längst ned. I Start öppnar två små knappar (”Alla appar” och ”Mer”) en lista med alfabetiskt arrangerade appar och en längre lista med dokument på en separat skärm. Microsoft placerade också en sökruta högst upp på Start-menyn, som helt enkelt öppnar Sök-appen till höger om Start-ikonen i aktivitetsfältet. Det hela känns oinspirerat och lite deprimerande, som en butikshylla med färdigförpackade smörgåsar eller arkitektur från 1970-talet.

Startmenyn i Windows 11 gör slut på Live Tiles och begränsar hur du kan gruppera appar. Nyligen öppnade appar och dokument visas i rutan ”Rekommenderad”. Observera den lilla knappen ”Alla appar” högst upp…

Start-menyn känns också funktionellt sämre än i Windows 10. Även om de ”fästade” apparna längst upp på Start-menyn åtminstone kan flyttas manuellt, tillåter inte Windows 11 att de alfabetiseras, grupperas eller ens placeras i mappar, som i Windows 10 (appar kan bara ”flyttas till toppen”, vilket är trist.) Ett par små punkter till höger ska visuellt indikera att du kan rulla nedåt för att hitta fler appar. Lycka till med att få reda på det! Slutligen kan startmenyn som helhet inte ändras och det finns inget alternativ för helskärm.

…som leder dig till menyn ”Alla appar”. Installera en app och den landar i den här listan först. Just nu det enda området i Windows 11 Start-meny där du kan skapa en mapp för appar.

Kan du högerklicka på en app i Aktivitetsfältet och fästa den på din Start-meny? Nej. Installerade appar hamnar i menyn ”Alla appar” i Start-menyn och bara därifrån kan du sedan fästa den. Jag kunde åtminstone spara ett Office.com-dokument som en app och spara det direkt bland apparna jag hade fäst, men när jag försökte fästa Slack på Start-menyn krävdes det först att den hamnade i menyn ”Alla appar”. Att fästa en webbsida från Edge kräver nästan en egen artikel. Och jag spenderade alldeles för lång tid på att hitta var Windows 11 hade gömt vårt företags vpn-klient. Till slut hittade jag den, inte som en fristående lista, utan i en mapp i menyn som hade alfabetiserats under utvecklarens namn.

Förvirrad? Okej, föreställ dig nu att du faktiskt använder Windows 11.

Meddelanden och Åtgärdscenter

I Windows 10 är det nedre högra hörnet på skärmen känt som Åtgärdscenter, där varje liten ikon är klickbar. Inte i Windows 11, som grupperar ikonerna i två klickbara ”knappar”, var och en kan ses när du håller muspekaren över dem (till vänster om ikonerna finns aktivitetsfältets överflödesmeny, som döljer ikoner som Onedrive, Windows Security och andra bakom en meny.) Som du kanske redan har förstått är aviseringar och Åtgärdscenter endast tillgängliga från den primära eller aktiva displayen.

Windows 11 Åtgärdscenter. I Windows 10 är Åtgärdscenter rörigt; i Windows 11 ser allt snyggt ut. Den lilla menyn till höger om volymreglaget låter dig välja önskad ljudutgång.

I Windows 10 döljer Åtgärdscenter alla möjliga användbara små funktioner, inklusive vpn, skärmklipp, möjligheten att ansluta till andra skärmar och enheter och så vidare. I Windows 11 har detta avgränsats till wifi, bluetooth, flygplansläge, batterisparläge, fokus och en tillgänglighetsmeny. Du har fortfarande möjlighet att lägga till funktioner som delning, blåljusblockerande nattläge och mer, men du måste lägga till dem manuellt genom att klicka på den lilla ikonen som ser ut som en penna längst ned i Åtgärdscenter.

Meddelanden ger en sammanfattande kolumn med varningar som Windows och andra appar skickar: nytt epostmeddelande, kommande möten och så vidare. I Windows 11 har en del av den här kolumnen nu ersatts av en icke-funktionell kalender. Vill du lägga till en händelse i din personliga kalender? I Windows 10 kan du göra detta med en liten ruta. I Windows 11 är den rutan borta, och att högerklicka eller dubbelklicka på ett datum gör absolut ingenting.

Om Microsoft kunde göra något med kalendern skulle vi skriva upp det som en vinst för Microsoft. Som det är nu är det bortkastat utrymme.

För att vara rättvis verkar det som om meddelanden i Windows 11 är mer organiserade än i Windows 10. Det kan bero på att kalendern minskar det tillgängliga skärmutrymmet för aviseringar, vilket tvingar Microsoft att tänka ekonomiskt.

Ny inställningsmeny

Jag gillar inte hur Microsoft sprider knappar genom Windows för att styra användare till överflödiga menyer som Start-menyns ”Fler appar.” I den omdesignade inställningsmenyn använder Microsoft dock dessa knappar, rullgardinsmenyer och navigering så att du kan navigera fram och tillbaka.

Vilket är bra, eftersom Inställningar nu hyser massor av information. Ja, det kan kännas en smula överväldigande när du gräver dig genom lager av menyer. En sökruta uppe till vänster hjälper till, med dynamiskt genererade resultat medan du skriver.

Första sidan på Windows 11 Inställningsmeny. Det finns några fina detaljer här: skrivbordstemat högst upp på sidan och statusen för Onedrive och Windows-uppdateringar. Microsoft har haft år på sig att förfina inställningsmenyn, och det märks.

Inställningar har nu direkta genvägar till Skärm, Ljud, Meddelanden och andra sidor. Detta sparar ytterligare klick. Högst upp ser du också det aktuella temat eller bakgrunden som du har ställt in i Windows. Om skrivbordsbakgrunden i Windows 11 är mörk kan Windows 11 automatiskt aktivera mörkt läge.

Inställningsmenyn i Windows 11 döljer små godsaker som spelläge, en funktion som stänger av onödiga uppgifter medan du spelar ett spel, inklusive uppdateringar och omstart, och jämnar ut bilduppdateringsfrekvensen. Vi har inte testat den senare funktionen ännu, men det visade sig ibland vara ovärderligt i Windows 10. Jag gillar också den grafiska presentationen av batteriförbrukning, vilket reproducerar kommandot powercfg /batteryreport.

Det här är en nördig liten meny i Inställningar. Överst kan du justera det som tidigare kallades ström/prestanda. Grafiken över batterinivåerna skulle vara mer intressant och informativ om vår testdator hade kört på batteri.

Det finns fortfarande dåliga användarupplevelser. Behöver jag verkligen ladda ned offline-kartor och hantera dessa? Har Windows Updates leveransoptimering någonsin fungerat? Varför är Windows Security fortfarande en egen separat meny och inte bara en del av Inställningar? Och ja, kontrollpanelen finns fortfarande också.

Teams Chat

Efter My People gått i graven är Chat Microsofts senaste försök att ansluta dig till dina vänner via datorn (ibland kallad Teams Chat), som finns i aktivitetsfältet bredvid ikonen för Utforskaren. Det är långsamt, onödigt och integriteten är också oroande. Vi är inte säkra på att du vill ha något att göra med det överhuvudtaget.

Chat förväntas att hantera ditt personliga liv via den personliga Microsoft Teams-upplevelsen, Microsoft lanserades tidigare i år, via en separat mobilapp och nu Windows 11. Under installationen ber appen dig att logga in och ansluta ditt Microsoft-konto till kontakter i Outlook.com och Skype.com, och ger dig sedan ett Teams-liknande gränssnitt för att chatta, starta videosamtal och så vidare. När du klickar på chattikonen en andra gång visas en lista med ofta åtkomliga kontakter med genvägar för chatt och videosamtal.

Övergången från Chat till den mer fullödiga Teams-upplevelsen krävde flera sekunder att slutföra. En upplevelse som kändes lika enkel som långsam. Jag hyser dock en viss oro för den. För det första kan alla som har din epost eller telefonnummer länkat till Teams messa dig. Det finns ingen global ”stör ej”-funktion, och du kan inte helt enkelt radera din profil i Teams så att du inte kan upptäckas. Du kan ta bort din e-post eller telefonnummer från ditt Microsoft-konto för att dölja dig, men varför ska du behöva det? Varför krävs det att du laddar ned mobilappen för att kunna hantera din tillgänglighet i Teams? Det känns också arrogant att Microsoft tror att vi kommer att dumpa våra egna meddelandeprogram för att migrera dem till Teams. Det här är den sista spiken i Teams Chats kista.

En del av problemet är dock att Teams skulle be min pappa, som kommunicerar med mig via text, att gå med i Teams. Det verkar orimligt att be vänner och familj om detta.

Widgets

Widgets är en av de stora nya tilläggen i Windows 11, en gigantisk låda med nyheter och information som glider ut från vänster sida av skärmen när du klickar på ikonen i Aktivitetsfältet. Liksom många andra saker i Windows 11 är widgets inte storleksanpassat.

Jag är upprörd över begreppet widgets. Som journalist och nyhetskonsument älskar jag att det kan dyka upp relevanta nyheter, kika på min Outlook-kalender, se Windows-tips, foton och mycket mer. Jag uppskattade också sammanfattningen av din dag som ursprungligen dök upp i Windows 10. Nu är allt detta nedflyttat till sitt eget hörn av Windows. Det är som om någon på Microsoft sa: ”Låt oss skilja det som gör Windows roligt från det som gör Windows praktiskt och tilldela dem sina egna platser.”

Windows 11 Widgets: användbart eller en distraktion? Du bestämmer.

Sett ur ett användarperspektiv kan widgets även vara en distraktion. Microsoft tog tydligen sitt News Bar-koncept och förvandlade det till ett oändligt flöde av kändisskvaller, nyheter och mer. Om Microsoft fortfarande hade sitt so.cl-nätverk skulle det bo här. Widgets kan ”tas bort” från Windows 11, men jag är inte helt säker på att de förtjänar att vara där överhuvudtaget.

Navigera i Utforskaren, Windows och nya Snap-funktionen

Att navigera i Utforskaren i Windows 11 känns som att Microsoft ignorerade allt användarna ville ha till förmån för vad deras ingenjörer kunde lägga till. Kommer du ihåg Windows Sets, gränssnittet med flikar som innehåller Utforskaren, Mail, Edge och mer? Användare kanske inte i slutändan ville ha Sets-gränssnittet som helhet, men de har efterfrågat en Utforskare med flikar i åratal. Microsoft har inte gett oss det och lämnade Utforskaren i stort sett oförändrad.

Microsofts Utforskaren och andra Shell-appar har rundade hörn, som först uppstod i Windows 10, och kom till att inkludera Mica. Microsoft omarbetade också några av systemikonerna, så mappen Bilder och Hämtade filer känns både fräscha och moderna.

Windows 11: s Utforskaren saknar tyvärr flikfunktionen som vissa hoppats på.

För mig är det här designförbättringarna slutar. Ikoner är en sak. Men Windows 11 lägger också till en rad genvägsikoner till Utforskaren som, även efter att jag har använt operativsystemet i veckor, helt enkelt inte effektivt kommunicerar sitt syfte. Jag kan räkna ut att ikonen ”sax” betyder ”klipp ut” och att ikonen ”soptunna” betyder ”ta bort”, men jag har fortfarande problem med att känna igen vilken ikon som representerar ”byt namn”, ”klistra in” och ”dela” utan att behöva tänka på vilken ikon som representerar vilken funktion.

Genom att högerklicka på en fil placeras dessa genvägar högst upp på menyn, där jag åtminstone kan hålla muspekaren över dem. Men alternativet att, säg, byta namn på en fil, visas bara i den raden med ikoner. Eller gör det? Nej, du kan också scrolla ned till ”Visa fler alternativ” och få en utökad Windows 10-liknande kolumn med menyalternativ. Det känns som om Windows 11 helt enkelt klistrades på Windows 10.

De nya genvägsikonerna i Utforskaren är oroande, liksom de flera lagren av menyer.

Det enda stället jag känner att Microsoft gjort rätt är i de utökade Snap-ikonerna, som visas när du håller markören över genvägarna ”maximera fönster” i det övre högra hörnet på fönster. Kom ihåg att Windows Snap låter dig dra ett fönster till sidorna eller hörnet av skärmen; de kommer sedan att expandera för att passa in i den kvadraten, så att du kan ordna upp till fyra fönster på din bildskärm. I Windows 11 har du fler alternativ: tunna kolumner, bredare kolumner och så vidare. Snap är i huvudsak en förenklad version av Fancy Zones-appen från Microsofts Power Tools, men det är fortfarande ett gediget, användbart tillägg till Windows 11.

Den förbättrade Snap View i Windows 11 organiserar fönstren på skärmen till nya layouter.

Windows 11 beteende har också drastiskt förbättrats när du tar bort en bärbar dator, surfplatta från en ansluten bildskärm. Om du har en extra skärm eller två dockade till en bärbar dator som kör Windows 10 har du säkert varit med om att din noggranna organisation hamnat i kaos när du kopplat ifrån den. Windows 11 kommer nu ihåg var de alla fönstren bor, minimerar dem vid frånkoppling och återför dem till sina rätta platser vid omdockning. Bravo!

Microsoft Edge och bristen på val av webbläsare

Om Microsoft Edge var den dominerande webbläsaren i pc-världen skulle vi kalla Microsofts valmöjligheter i Windows 11 för monopolistiskt.

Microsoft Edge är nu frikopplat från operativsystemet, det finns inga uppenbara förbättringar av webbläsaren i Windows 11. Internet Explorer har också försvunnit, förutom att köra Edge i Internet Explorer-läge. Edge är standardwebbläsare i Windows 11, och det är bra. Edge körs på Chromium-plattformen, accepterar Chrome-insticksprogram och fungerar smidigt och effektivt. Jag använder den ofta som min dagliga browser.

Om du klickar på ”Gör som standard”-knappen i Google Chrome, som du ser på den vänstra bilden, hamnar du så småningom i Windows 11-inställningsmenyn som visas på den högra bilden. Här får du flera val, inget är användbart.

Det finns många utmärkta webbläsare på marknaden, och det finns absolut ingen anledning att låta bli att experimentera med våra rekommenderade webbläsare för att hitta en du gillar. Microsoft gör detta mycket svårare än vad det behöver vara. I menyn Inställningar i Windows 11 blir du tvingad att ange en standardapp för varje filtyp: html, webp,. xht, https och så vidare. Det finns helt enkelt inget ”alla” alternativ eller kryssruta för att ändra din webbläsare. Det är ett beteende som landar som en ljummen komocka i knät.

Uppdaterade Microsoft Store

Microsoft Store har känts ofullständig under flera år och gör även så i Windows 11. Microsoft Store har ett uppdateringscenter för alla inbyggda Windows-appar, plus allt du har köpt från butiken. Allt är snyggare organiserat, med attraktiva, dynamiskt uppfriskande bubblor högst upp i varje avsnitt: Hem, appar, spel och filmer och TV.

Microsofts nya Microsoft Store -app är mer visuellt intressant än tidigare, men dess grundläggande svaghet kvarstår: brist på innehåll.

Men den känns fortfarande livlös. App-avsnittet belyser hur få appar som finns i Microsofts butik, särskilt spelavsnittet. Microsoft – om Caesars Slots Free Casino fortfarande är listat bland dina ”bästsäljande spel”, så har du problem.

Den främsta invändningen mot fliken ”Filmer och TV” är att det finns spridda listor över ”Nya filmer”, sedan ”Bästa tv-streamingappar”, sedan ”Mest hyrda filmer” och sedan ”Utforska en värld av musik”. Microsoft, ni säljer inte ens musik längre, har ni redan glömt det? Åtminstone fokuserar ”Filmer och TV” på genrer och nya utgåvor, med genvägar till nya filmer att hyra och köpa. Det finns så mycket som Microsoft behöver fixa i Microsoft Store, som går utöver användargränssnittet.

Förändringar och uppdateringar av Windows 11-appar

Hittills har vi sett uppdaterade rundade hörn och andra visuella element i Windows 11. Klockan har uppdaterats för att inkludera Fokus-sessioner, som följer Pomodoro-tekniken: fokusera intensivt på en uppgift under en tid, koppla sedan av en kort stund, fokusera igen och så vidare.

Tanken är att du mentalt stänger av distraktioner för att få jobbet gjort. Klockan länkar nu till Spotify, för dem som gillar att lyssna på musik medan de koncentrerar sig. För mig är allt musikaliskt en distraktion. Jag vet inte heller varför Fokus Sessioner inte automatiskt aktiverar Windows Focus Assist, där aviseringar automatiskt blockeras. Ändå är det här ett bra första steg.

Windows 11:s klock-app innehåller nu ett alternativ för att ställa in tider under vilka du kan fokusera intensivt på en enda uppgift.

För närvarande finns den uppdaterade Foto-appen kvar. Det verkar som att den viktigaste förändringen kommer att vara en rad med miniatyrbilder längst ned i appen för enklare bildöversikt. Även Paint lever kvar i Windows 11, med ett omdesignat, mer intuitivt gränssnitt.

Microsoft verkar också ge den uppdaterade Xbox-appen lite kärlek. Xbox-appen ansluter till dina vänner, låter dig se vad de spelar, skapar lag för multiplayer och så vidare. Huvudnumret är Xbox Cloud Gaming, som äntligen har kommit till Xbox-appen för Windows. Förutsatt att du har en spelkontroll (bluetooth eller trådad) och en 10 Mbps internetanslutning kan du strömma spel i 1080p från Microsofts moln direkt till din dator, om du har ett Game Pass Ultimate-abonnemang. Det är ett förvånansvärt bra alternativ medan Xbox Series X-konsoler fortfarande är en bristvara, även om det aldrig kommer att ersätta en konsol eller en gaming-pc.

Xbox Cloud Gaming under Windows 11 är förvånansvärt anständigt och erbjuder en konsolliknande upplevelse.

Vi ser inga förändringar i andra appar som Onedrive, To-Do eller Kartor. Vi noterar också att Word och Excel äntligen återspeglar de tematiska val du har gjort i Windows; de går till mörkt läge om du har valt det för operativsystemet.

Windows 11 innehåller också ett något förbättrat sätt att interagera med appar: röstdiktering, som har funnits i Windows i flera år, men som nu har förbättrats väsentligt. Genom att trycka på Win+H öppnas dikteringsmikrofonen, som i Windows 11 innehåller ett extra alternativ för ai-styrda skiljetecken (om det fungerar med svenska vet vi inte).

Ingen dikteringstapp är perfekt, även om Otter.Ai och Googles Live Transcribe fungerar bäst för mig.

Din telefon låter dig fästa Android-appar i Aktivitetsfältet och Start -menyn, liksom Windows 10.

Slutligen förtjänar Microsoft ett omnämnande för appen Din telefon. Om du inte gillar vad Microsoft gör med Teams Chat-appen i Windows 11, bör du veta att du kan ansluta din Android-telefon till din dator och interagera med den via Din telefon, för att ringa samtal och skicka sms.

Samsung-telefoner (liksom Surface Duo) drar nytta av en ”förstärkt” upplevelse. De kan fjärransluta till telefonens skrivbord, till och med fästa Android-appar från telefonen till Windows 11 Aktivitetsfält och Start-meny. Det är väldigt, väldigt coolt… Nu undrar vi när Microsoft implementerar möjligheten att köra Android-appar i Windows 11 – något som inte var klart i tid för lansering.

Terminal ersätter Powershell

Windows har tre (!) kommandoradsverktyg: Kommandotolken, Powershell och Terminal. Du kan se var och en som en del av de andra, med Terminal, som debuterade 2019, som den mest kraftfulla. Alla tre finns i Windows 11, även om du inte behöver öppna något av de tre förutom Terminal. Terminal låter dig faktiskt skapa flikar där du kan öppna Kommandotolken, Powershell eller annat (frågan blir ju då hur det kommer sig att Utforskaren inte kan göra detta?).

Din telefon låter dig fästa Android-appar i Aktivitetsfältet och Start-menyn. Du kan se något liknande när Android-appar kommer till Windows 11.

Varför ska du använda en kommandotolk överhuvudtaget? För det första finns fortfarande kommandon som kan göra ditt datorliv enklare. Framför allt är det ett enkelt sätt att utforska en förenklad version av operativsystemet Linux via Windows Subsystem för Linux, som introducerades under utvecklingen av Windows 10. Microsoft har nu gått vidare till Windows Subsystem för Linux 2 (wsl2), som introducerade gpu-beräkningar förra året samt stöd för gui-appar i maj. Det finns till och med ett förenklat kommando som Microsoft har lagt till i wsl2:

wsl.exe -install

Det kommer att ta hand om mycket av installationen med bara en enda kodrad. För att vara ärlig är wsl2 till stor del kuriosa, eftersom de flesta Linux-appar har en Windows-motsvarighet. Men om du alltid varit nyfiken på Linux eller hur Linux-appar ser ut, då är wsl2 i Windows fortfarande ett snyggt sätt att göra det.

Under huven: Directstorage, Dynamic Refresh, Autohdr, ökad prestanda

Det finns också förbättringar under huven på Windows 11. Några av dessa kan så småningom vara anledning till att gå över till Windows 11.

Microsoft har berättat om tre sätt som kommer att förbättra prestandan i Windows 11: prioritering av förgrunden, sovflikar i Edge och snabbare väckning från sömn.

Prestanda kan mätas på flera sätt. När det gäller att köra appar indikerade våra tidiga tester att det inte var en enorm skillnad från Windows 10, den låg inom förväntningarna. Windows 11 känns dock långsammare och tyngre än Windows 10. Det råder en viss fördröjning vid start av appar och det har förekommit fall där Edge tog en eller två sekunder att ladda när vi stegade bakåt eller framåt. Vissa appar laddades långsammare än vi förväntade oss, jämfört med Windows 10.

Det här är något av en egenutdelad örfil på Microsoft som velat prioritera vad som händer i förgrunden, ett klatschigt namn för ge appar du vill arbeta med tillräckligt med processor- och minnes-resurser. Microsoft har tidigare demonstrerat detta genom att öppna Word och Excel medan en resurskrävande applikation redan kördes i bakgrunden. I Windows 11 dirigeras några av resurserna som en ”tung” app förbrukar till förgrundsapparna, så att de kan fungera smidigare. Jag är inte helt övertygad.

Microsofts uttalanden om att bärbara datorer med Windows 11 väcks snabbare från ett viloläge känns dock rätt. Helst skulle vi ha ett par identiska bärbara datorer som kör Windows 10 och Windows 11 att jämföra med. Men att sätta våra Microsoft Surface-datorer och Surface Books i viloläge, återuppta och sedan jämföra dem med våra testmaskiner, visar en märkbar skillnad på en sekund eller två. Det är långt ifrån förr i tiden då du kunde hämta en kopp kaffe under en omstart eller väckning.

Sleeping Edge-flikar gör också skillnad. Många webbläsare bevarar flikar när de stängs, inklusive Microsoft Edge. I ett test jag gjorde hade jag ett fönster med 35 öppna flikar, stängde det och startade om Edge. De flesta flikarna öppnades i ett ”sovande” tillstånd och förbrukade inte resurser. Flikarna krävde 1,47 gigabyte minne för att underhålla. Efter att ha klickat på dem alla för att sätta dem i ett aktivt tillstånd, krävde de 4,07 gigabyte innan de nöjde sig med cirka 3,6 gigabyte. Hur som helst, Edge sovflikar sparade ganska mycket internminne.

Edge kommer att avaktivera ”sovande” flikar för att visa att de inte används aktivt. Men du kan också kontrollera själv genom att hålla muspekaren över dem.

Windows 11 innehåller också förbättringar som inte syns, men som kommer att förbättra Windows 11 totalt sett. Dessa inkluderar både allmänna prestandaförbättringar, men också nya funktioner som Directstorage, Dynamic Refresh Rate och Autohdr.

Som vi noterade tidigare i år låter Directstorage (och Nvidias RTX IO) nvme ssd skicka data direkt till den blixtsnabba dedikerade vram-minnet på ditt grafikkort och kringgå den vanliga vägen genom processorn och systemminnet. Microsoft har redan implementerat Directstorage på Xbox Series X, och det är förvånansvärt kraftfullt: Microsoft kallar det Quick Resume. Att byta till ett Quick Resume-spel innebär att du byter till spelet – inga inledande startsekvenser, menyer eller vad det nu kan vara. Att implementera detta i datorn skulle vara ett stort plus för pc-spel. I skrivande stund vet vi inte om eller när det kommer.

Supportstorage kommer att finnas i Windows 11 vid lanseringen. Spel som implementerar Directstorage kommer också att vara kompatibla med Windows 10, version 1909 eller senare. Men spelutvecklare kommer också att behöva stödja Directstorage sdk. Hittills har Microsoft inte meddelat om några pc-spel för Windows 11 har gjort det. Microsoft har också sagt att Directstorage kommer att kräva en terabyte nvme ssd för att aktiveras.

Dynamisk uppdateringsfrekvens (drr) är en annan Windows 11-funktion för skärmar med högre uppdateringsfrekvens, över 60 Hz. Drr ger en ”mjukare” färgupplevelse vid behov genom att öka uppdateringsfrekvensen till 90Hz eller till och med 120Hz. Drr designades speciellt för surfplattor som Microsoft Surface Pro 8.

Autohdr kommer att göra för datorer vad Autohdr gör för Xbox Series X och S: det ger hög dynamisk räckvidd via artificiell intelligens för spel som inte är specifikt kodade för hdr. Detta är en visuell förbättring som fipplar med skärmens vitbalans, om till exempel en karaktär dyker upp från mörkret till solsken. Förutom Windows 11 behöver din dator en hdr-kompatibel grafikkrets och en skärm som också stöder hdr. Du behöver förmodligen också en skärm sida vid sida för att se fördelarna med Autohdr på äldre spel, men det är en trevlig visuell bonus som spelare får gratis med Windows 11.

Windows 11: To Do

Microsoft utelämnade en viktig funktion i den första versionen av Windows 11: Android-appar. Vi vet att Android-appar kommer att integreras i Windows 11 så småningom, förmodligen liknar de apparna Din Telefon. Hur djupt de kommer att integreras i datorn vet vi inte. Kommer Android-appar att ha tillgång till kameran? Kommer de att köra i helskärm? Baserat på vad Microsoft sa i augusti tvivlar vi på att vi kommer att se Android i Windows 11 före 2022.

Konstigt nog kan Intel vara ansvarigt för förseningen, eftersom det är Intels Bridge-teknik som verkar vara grunden för Android-appar. Intel har också berättat för oss att Windows 11 kommer att vara det operativsystem som bäst stöder deras kommande Alder Lake-hybridprocessor.

En tom widgetsskärm är en av de buggar vi stötte på när vi testade Windows 11. Detta verkar vara åtgärdat, även om widgetfönstret fortfarande kan laddas långsamt.

Microsoft har fortfarande några buggar och andra problem att åtgärda. Med bara en dag kvar till lanseringen för Windows stötte vi på flera buggar, som en tom widget, en widget som inte klarade av att ändra upplösningen på skärmen, en svart skärm i Windows inställningsmeny där temat borde ha visats, och mer.

Slutsats

Microsoft placerar de mest oroande aspekterna av Windows 11 framför användaren, medan dess bästa funktioner döljs djupare inuti. Det är en markant nackdel.

Windows 11 känns som en produkt anno 2020: en tid då vi kände att vi var tvungna att göra något, av bra skäl, men utan en riktig känsla av vilken vägen framåt var. Estetiskt offrar Windows 11 produktiviteten för personligheten, men det blir en splittrad upplevelse. Den nya Start-menyn verkar vara utformad för företag. En hyperaktiv Widgets-app sprider kändisskvaller. Teams Chat ber dig organisera dina sociala kontakter kring Microsoft.

Vi applåderar dock Microsofts ansträngningar för att försöka uppdatera Windows visuellt samtidigt som vi måste säga att det inte är helt lyckat. Att försvara Windows 11 innebär att försöka förklara varför Windows 11 tar bort funktionalitet från Start-menyn och Aktivitetsfältet, samtidigt som man lägger till uppriktigt sagt irrelevanta appar som Widgets och Teams Chat.

De funktioner som vi tror gör Windows 11 värt att installera, som till exempel Android-appar, Directstorage och Autohdr, kräver en viss typ av hårdvara, eller är helt enkelt ännu inte tillgängliga. Och, naturligtvis, vilken hårdvara som stöds samt problem med lokala konton i Windows 11 Home.

Windows 11 är absolut användbart i sitt nuvarande tillstånd och kommer, liksom Windows 10, att förbättras med tiden. Mycket tyder på att Microsoft kan backa med exempelvis att dra och släppa ikoner i Aktivitetsfältet.

Med Windows 10 kastade Microsoft bort gränssnittet med plattor som fanns i Windows 8 och gick djärvt framåt mot en optimistisk framtid med biometrisk inloggning och virtuella assistenter. Windows 11 känns praktiskt och produktivt, men dock mindre än föregångaren. Microsoft har helt enkelt tappat en del av sin magi på vägen.

Läs även

Originalartikel av Mark Hatchman

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt