Windows 10 är det sista Windows. Så sa Microsoft redan 2015 och syftade på att företaget i fortsättningen skulle bygga på sitt operativsystem med regelbundna, mindre uppdateringar. I höst väntas en av dessa uppdateringar, som gått under arbetsnamnet "Sun Valley", men nu hopas tecknen på att det i själva verket kan bli frågan om Windows 11 senare i år.

För närvarande råder stor förvirring kring huruvida "Windows 11" och "Sun Valley" är olika namn på samma produkt eller om det faktiskt rör sig om två vitt skilda uppdateringar/operativsystem. Dedikerade Windows-nyhetssajter och bloggar håller som bäst på och rotar i kod på Microsofts-hemsidor och i Github-projekt för att bli klokare i frågan – men just nu är allting alltså väldigt oklart.

Det ligger mycket i ett namn, och ja – faktiskt i en enskild siffra. Vi kan börja med att titta på bilden på den eventinbjudan Microsoft skickade ut för ett par veckor sedan:

Ja, du behövde sannolikt bara titta i ett par sekunder för att upptäcka att Windows-logotypens reflektion är felaktig och istället bildar numret 11. Vidare börjar evenemanget klockan 11 på förmiddagen, i alla fall om vi går efter amerikansk östkust-tid som Microsoft av någon anledning gör.

I haven’t been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I don’t remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG