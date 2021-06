Ända sedan IBM lanserade den första pc-datorn 1981 har det gått att spela spel på plattformen, men under lång tid utvecklades de flesta spel för MS-DOS i stället för Windows.

I början av 1990-talet släpptes Microsoft Entertainment Pack, en samling spel som gjorde att utvecklare runt om i världen fick upp ögonen för Windows som ett gångbart alternativ till MS-DOS.

Mellan 1990 och 1992 släpptes flera disketter i serien och 1994 släpptes The Best of Microsoft Entertainment Pack, en samling med de 13 mest populära spelen.

Några av spelen skulle så småningom skickas med utan kostnad i Windows, däribland Minesweeper och Freecell. Men om du är nyfiken på de andra spelen i serien har vi valt ut några av våra favoriter och tipsar om hur du ska bära dig åt för att spela dem i dagsläget.

Skifree

Som namnet antyder handlar Skifree om åka skidor nedför en backe. Du kan välja mellan slalom, trädslalom och freestyle, men det mest minnesvärda från spelet är den förskräcklige snömannen som dyker upp när du åkt längre än 2 000 meter. Kommer monstret ikapp äter han upp dig och därför bör du trycka på F-tangenten för att åka snabbare.

Skifree skapades av Chris Pirih 1991 och lyckligtvis lyckades han leta reda på källkoden 2005, vilket gör att du kan ladda ned en 32-bitarsversion från hans hemsida som fungerar i nyare versioner av Windows. Spelet har under årens lopp även släppts för Mac, IOS, Android och Game Boy Color.

Chip's Challenge

Utvecklaren Chuck Sommerville släppte Chip's Challenge till Atari Lynx redan 1989, men spelet gjorde inget större väsen av sig förrän det släpptes för Windows 1992. Du axlar rollen som Chip McCallahan, en nörd som måste lösa ett antal kluriga uppgifter för att få bli medlem i Bit Busters Club. Till en början är uppgifterna hyfsat enkla, men sedan blir de allt mer komplicerade i takt med att du betar av de 149 nivåerna. Till exempel behöver du leta reda på nycklar eller trycka på knappar i en viss ordning. Dessutom gäller det att se upp för en mängd livsfarliga monster.

Chip's Challenge finns sedan 2015 tillgängligt utan kostnad på Steam. Där kan du även köpa uppföljaren Chip's Challenge för fyra euro om så önskas.

Rodent's Revenge

Normalt sett brukar katter fånga möss, men i Rodent's Revenge är rollerna ombytta. Din uppgift är att flytta på klossar så att katterna inte kan röra sig. Lyckas du förvandlas katterna till smaskiga ostbitar. För att göra det hela svårare finns det musfällor och slukhål, dessutom gäller det förstås att se upp för flygande garnnystan.

En version av Rodent's Revenge som baseras på öppen källkod kan laddas ned utan kostnad från Sourceforge.

Jezzball

Jezzball är ett enkelt men klurigt spel där du ska fånga in ett antal studsande bollar genom att skapa horisontella eller vertikala linjer. Bollarna får inte träffa linjerna medan de ritas upp, det gäller att klicka i precis rätt ögonblick. När du har lyckats spärra av minst 75 procent av ytan går du vidare till nästa nivå. Sedan är det bara att fortsätta tills du kommer upp i nivå 49 där det finns 50 studsande bollar.

En moderniserad variant med namnet Jezzball Galaxy kan laddas ned utan kostnad från Microsoft Store.

Pipe Dream

1989 lanserades spelet Pipe Mania för Amiga och två år senare tog Lucasfilm Games fram en version för Windows som fick namnet Pipe Dream. Din uppgift är att sätta ihop ett antal rör i rätt ordning. Om du har placerat röret på fel plats kan du klicka på det, men bara under förutsättning att vätskan inte har hunnit komma till röret än. För varje ny nivå blir betänketiden kortare, samtidigt som vätskan rinner fortare.

En moderniserad version med titeln Pipe Mania HD kan laddas ned utan kostnad från Microsoft Store.

Taipei

En av de mest populära titlarna i Microsoft Entertainment Pack var Taipei, ett spel där du ska hitta matchande Mahjong-brickor och plocka bort dem i rätt ordning. Antalet möjliga konfigurationer är 32 767 stycken, vilket gör att det är lättare sagt än gjort att lösa pusslet.

Taipei följde med både Windows Vista och Windows 7, men då kallades spelet Shanghai Solitaire respektive Mahjong Titans. En moderniserad version kallad Microsoft Mahjong kan laddas ned utan kostnad från Microsoft Store.

Om du vill kan du dessutom ladda ned en samling med 32-bitarsversioner av Taipei, Cruel, Freecell, Golf, Pegged, Reversi, Snake, Solitaire, Tictactics och Minesweeper från Internet Archive.