Galten Särimner, ymnighetshornet och kvarnen Sampo. Vår mytologi är full av historier om resurser som aldrig tar slut.

Den senaste tiden har jag börjat undra om teknikföretagen tror att den här sortens möjligheter finns även i verkligheten. Många agerar som om elektriciteten vore en resurs som aldrig tar slut – och som vi kan slösa med hur mycket som helst. Låt mig ta några exempel.

1. NFT

Den nya konsttrenden NFT är obegriplig för de flesta. I stället för att köpa en fysisk tavla finns det investerare som är beredda att betala 600 miljoner kronor (!) för att äga licensen till ett konstverk som kan delas av hur många människor som helst över internet.

Självklart får rika människor använda sina pengar hur de vill, men problemet med NFT är att den infrastruktur som finns runt omkring den förbrukar enorma mängder el. Så länge NFT-entusiasterna inte får ordning på det här är konstigheterna ett problem för oss alla.

2. Bitcoin

NFT har hämtat sin inspiration från Bitcoin och andra kryptovalutor. Det finns ekonomiska argument både för och mot tekniken, men ett handfast problem är att det krävs enorma mängder energi för att hantera de virtuella valutorna.

”Lite tillspetsat kan man säga att koldioxid­avtrycket för en enda transaktion är lika stort som för en flygresa tvärs över Europa” säger Chalmersprofessorn Erik Agrell till Svenska Dagbladet. Uttalandet har ifrågasatts, men klart är att bitcoin är en rejäl miljöbov.

3. Påslagna skärmar

Något som är mer lättbegripligt än NFT och Bitcoin, är bildskärmar som Samsung The Frame. Det är en tunn skärm som sitter i en tavelram, och i stället för att ha en tavla på väggen ska The Frame ständigt vara påslagen – och förbruka ström. Och The Frame är inte ensam. Runt om i världen byts fysiska annonstavlor ut mot ständigt påslagna skärmar. Smidigt? Javisst! Hållbart? Tveksamt!

4. Molntjänster

Förr i tiden lagrade vi dokument på hårddiskar, som inte drog någon ström när de var avstängda. Nu ligger allt i molnet – på gigantiska serverdatorer som alltid är igång. Att använda molntjänster är smidigt, men branschen måste hitta lösningar på energiförbrukningen.

5. Elsparkcyklar

Voi, Tier, Bolt… De elsparkcyklar som fyller våra storstäder leder till en ökad elförbrukning. Den som ersätter bilresan med en elektrisk cykel gör förstås en insats för miljön. I praktiken är det dock framför allt promenaden och den muskeldrivna cykelturen som ersätts, och då blir elcyklarna en gigantisk förlustaffär för både miljön och folkhälsan.

Att världen går från kol och olja till sol och vind är fantastiskt. Att flygtrafik ersätts med tågresor och att bilar och lastbilar drivs med el är utmärkt. Men det betyder också att elbehovet växer.

I det läget är det vansinnigt att ersätta akvareller med skärmar och promenader med motorer. Visst kan vi drömma om generatorn Särimner och kraftverket Sampo, men i väntan på att myterna blir verklighet önskar jag att branschen slutade släppa produkter som skapar nya miljöproblem i stället för att lösa de gamla.