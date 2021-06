Uppdatering (2021-06-29):

Efter Windows 11-förvirringen: Microsoft ska åtgärda PC Health Checker

Förvirringen har varit stor kring vilka systemkrav som egentligen gäller för Microsofts kommande Windows 11, med officiell information från Microsoft som säger olika saker beroende på var du kollar.

Nu ber Microsoft öppet om ursäkt för förvirringen i ett inlägg publicerat på företagets Windows-blogg.

Där meddelar man också att man helt drar tillbaka PC Health Checker, eftersom den ännu inte på ett pålitligt sätt kan berätta om din dator kan köra det nya Windows-systemet eller inte. PC Health Checker ska vara fungerande igen lagom tills att Windows 11 lanseras senare i år.

Dessutom kommer tester genomföras inom Insider-programmet för att se hur väl Windows 11 flyter på Intels sjunde generationen processorer, samt AMD Zen 1. Kanske kommer det inte krävas hårdvara från 2018 eller senare för att köra Windows 11, men det återstår alltså att se.

De höga systemkraven ska finnas där av säkerhetsskäl, menar Microsofts i sitt inlägg. Microsoft vill att Windows 11 ska köras på hårdvara som kan möjliggöra säkerhetsfunktioner som Windows Hello, kryptering och säker start. Därför kräver Windows 11 exempelvis processorer med inbyggd Trusted platform module (tpm), vilket alltså utesluter en hel del äldre hårdvara.

Tidigare:

Microsoft har visat upp Windows 11, och trots att systemet inte är speciellt mycket mer krävande vad gäller prestanda så har företaget höjt systemkraven. Rejält. Processorn behöver visserligen bara två kärnor och minst 1,0 GHz hastighet, men den måste vara minst åttonde generationens Core-processor från Intel eller Ryzen 2000-familjen eller nyare från AMD.

Det i sig kommer utesluta många datorer som inte alls är speciellt gamla, och som inte har några problem med prestandan. Microsoft har exempelvis redan meddelat att ett gäng Surface-modeller missar spärren.

Men som om det inte vore nog ställer Windows 11 även andra krav: Din dator måste ha en Trusted Platform Module (tpm) 2.0-kompatibel säkerhetsmodul. De flesta konsumentdatorer saknar en sådan hårdvarumodul, vilket först gjorde att många användare undrar vad tusan Microsoft tänker. Ska Windows 11 bara vara för företagsanvändare?

Det visar sig dock att de flesta datorer som möter processorkravet även bör klara tpm-kravet, eftersom både Intel och AMD sedan 2014–2015 har bakat in en variant av tpm i sina processorer. Intel kallar det Platform Trust Technology (ptt) och AMD firmware tpm (ftpm).

Så kontrollerar du om din dator kan uppdateras till Windows 11

Microsoft har släppt ett program du kan installera som automatiskt kontrollerar alla systemkraven och meddelar om din dator tillfredsställer kraven eller inte. Efter en uppdatering kan programmet även tala om vad det är som saknas om du får meddelandet att datorn inte stödjer Windows 11. Tidigare fick du ingen information alls, men nu säger programmet till om det till exempel är processorn som inte är ny nog eller att en tpm 2.0-modul saknas.

Hämta programmet här.

Aktivera tpm och Secure Boot

Om hälsokontrollen klagar på att din dator saknar tpm-modul och/eller funktionen Secure Boot kan du testa att aktivera det i datorns biosinställningar. Det här är något som framför allt kommer gälla alla hemmabyggda datorer. Moderkortstillverkarna aktiverar normalt inte ptt/ftpm som standard utan det är något du själv får slå på om du vill använda det. Tidigare har en tpm-modul inte varit varken ett krav eller ens något riktigt användbart för hemanvändare, och därför har få brytt sig om att aktivera det.

För att aktivera ptt/ftpm behöver du starta datorn och öppna bios-inställningarna. Hur du gör det på just din dator varierar från tillverkare till tillverkare. Ofta trycker du på F2 eller Delete så fort du ser biosskärmen innan Windows drar igång. Enklast är att söka på datormodell eller moderkort plus ”bios settings” så bör du hitta rätt.

Väl inne i inställningarna ser det olika ut från tillverkare till tillverkare, och tyvärr har olika tillverkare placerat inställningen för tpm och ptt/ftpm på olika ställen. Du kan leta igenom menyerna själv tills du hittar rätt eller söka på datorn/moderkortet plus ”enable ptt” (om du har Intel-processor) eller ”enable ftpm” (med AMD). På undertecknads dator med Gigabyte Z390 Designare ligger det under Settings -> Miscellaneous men det kan ligga under till exempel Advanced, Security eller något annat.

Secure Boot är en annan funktion som krävs. Inställningen för det kan ligga intill den för ptt/ftpm eller någon annanstans. Om den inte syns kan du behöva stänga av något som kallas csm support först.

Andra systemkrav

Förutom modern processor och säkerhetsfunktioner kräver Windows 11 minst 4 gigabyte arbetsminne och 64 gigabyte utrymme på hårddisken. Det betyder inte att systemet faktiskt tar upp så mycket utrymme, men Microsoft säger att det faktiska utrymmet varierar och 64 gigabyte är minimum för att inte riskera att slå i taket och få en misslyckad installation.

Ditt grafikkort eller processorns inbyggda grafikkrets måste ha stöd för directx 12. Det gäller de flesta kort som har släppts sedan 2011. De äldsta korten som stödjer dx12 är AMD:s Radeon HD 7000-familj och Nvidias Geforce 400- och 500-familjer (som fick stöd för det med en uppdatering 2017 – från början var det bara 600-familjen och nyare som hade det).

De sista systemkraven är en skärm på minst nio tum med minst 720p-upplösning samt internetanslutning och ett Microsoft-konto för Windows 11 Home. Det går alltså inte längre att aktivera datorn utan ett Microsoft-konto om du inte har Pro- eller Enterprise-licens.

Windows 11 systemkrav

Processor: 1 gigahertz (GHz) eller snabbare med två eller fler kärnor på en kompatibel 64-bit processor eller system på chipp (SoC).

RAM: 4 gigabyte.

Lagring: 64 gigabyte eller mer.

TMP: Trusted Plattform Module (TPM) version 2.0. Intel PTT och AMD fTPM fungerar.

Grafikkort: Kompatibelt med Directx 12 eller senare med WDDM 2.0-drivrutin.

Skärm: Högupplöst 720p-skärm större än 9-tum på diagonalen och med 8 bits per färgkanal.

Internetuppkoppling och Microsoft-konto: Windows 11 Home kräver internetuppkoppling och ett Microsoft-konto för den inledande installationen. Internetuppkoppling krävs för uppdateringar och för att ladda ner och ta del av vissa funktioner. Ett Microsoft-konto krävs för vissa funktioner.

