Ibland behövs iso-filen med Windowsinstallationen, kanske för en ominstallation eller reparation av systemet. Microsofts nedladdningssida för Microsoft erbjuder dig Media Creation Tool, som kan användas för att uppgradera Windows 10, ladda ned Windows 10 iso lokalt eller skapa en usb-installationsenhet.

Även om MCT är det enda officiella sättet att hämta Windows 10 iso finns det andra sätt att ladda ned Windows 10 direkt, något som ofta kan vara önskvärt för att slippa gå igenom Microsofts något omständliga procedur. Ett sådant sätt har vi beskrivit tidigare i den här artikeln.

Nu har vi dock hittat ett som är ännu fiffigare. Det lilla gratisprogrammet Rufus har vi också rekommenderat tidigare. Det är förträffligt för att skapa startbara cd-skivor eller usb-minnen och i den senaste versionen är det också möjligt att hämta Windows direkt inifrån programmet. Sedan kan du skapa ett usb-minne med iso-filen utan att lämna programmet.

En ytterligare fördel är att du kan hämta äldre Windowsversioner om du skulle behöva.

1. Hämta Rufus

Hämta Rufus genom att surfa till rufus.ie. Starta programmet och klicka på nedåtpilen bredvid VÄLJ-knappen och välj NERLADDNING. Klicka sedan på NERLADDNING.

2. Välj version

Välj Windows 8.1 eller 10 och klicka på Fortsätt. Välj utgåva och klicka på Fortsätt. Välj språk och klicka på Fortsätt. Välj arkitektur och klicka på Nerladdning.

3. Lägg till

Bestäm var du vill spara filen. Nedladdningen tar en stund och sedan har du filen i din nedladdningsmapp. Men den finns också färdig för att skapa ett usb-minne i Rufus.

4. Usb

Sätt i ett usb-minne, så dyker detta upp under Enhet i övre delen av fönstret. Skriv in ett lämpligt namn under Volymetikett och klicka på STARTA. Klicka OK på varningen. Efter en stund har du ett färdigt usb-minne.