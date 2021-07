Papperstidningen är inte död. Runt om i världen trycks det massor med intressanta tidningar, tidskrifter och magasin, men problemet är hur man ska få tag på dem. Visst kan vi gå till Pressbyrån eller biblioteket, men utbudet här är av naturliga skäl begränsat. En lösning kan i stället vara att använda Pressreader.

Pressreader är en tjänst som gör den vanliga papperstidningen digital. Den har med andra ord exakt samma tilltalande utseende som vanligt, men skillnaden är att du läser på skärmen.

En surfplatta är förstås läsvänligast, men det går även att använda dator och mobil. I det senare fallet kan du växla till textläge, vilket gör artiklarna läsbara även på en liten skärm.

Använd bibblakortet

I sin enklaste form låter Pressreader dig läsa gratistidningar. Här finns reklamfinansierade titlar av hög kvalitet, exempelvis flygbolagens inflight-magasin.

Men fokus ligger förstås på ”riktiga” tidningar och du kan läsa allt från Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten till The Guardian, Washington Post och La Nacion. Det finns även tusentals magasin om allt du kan tänka dig. Språktidningen, Res, Gourmet, Forbes, Vogue och T3 är några exempel.

Den här sortens tidningar är inte gratis utan varje lösnummer kostar några tior. Du kan dock välja att betala 300 kronor i månaden för att få läsa hur mycket som helst.

Det bästa av allt är att många av oss kan använda tjänsten helt utan kostnad. En rad bibliotek erbjuder Pressreader gratis till alla som har ett bibliotekskort.

Så funkar Pressreader

1. Förslag

Du får förslag på lämpliga tidningar utifrån vad du läser.

2. Bläddra

Bläddra dig genom hela utbudet. Du kan filtrera med hjälp av exempelvis land, språk och kategori.

3. Nedladdade

Genom att ladda ned en tidning kan du läsa den utan uppkoppling.

4. Bokmärken

Sidor som du har sparat som bokmärken (Save to collection) visas här.

5. Hotspot

Visa en tillgänglig hotspot (se fråga 4).

6. Inställningar

Ändra tekniska inställningar för appen.

7. Konto

Klicka här för att komma åt ditt Pressreader-konto.

8. Prenumerera

Följ en tidning så får du information om när det kommer nya nummer.

9. Information

Här visas mer information om tidningen. Tryck på den utgåva du vill läsa och välj Read. Du kan också spara den i offline-läge.

10. Läsläge

I läsläget ser du enbart själva tidningen. Svep med fingrarna för att bläddra eller tryck snabbt för att ta fram miniatyrer av hela tidningen

11. Alternativ

Genom att trycka länge på skärmen visas en meny där du bland annat kan få texten uppläst och se den som ren text. Du kan också spara bokmärken till sidan.

Frågor och svar om Pressreader

1. Hur installerar jag?

Öppna Google Play (Android) eller App Store (Ipad), sök efter PressReader och installera. För att köra Pressreader i datorn surfar du till www.pressreader.com.

2. Vad läser jag gratis?

Under Free Titles/Top Free Publications hittar du sådant som du läser gratis utan någon registrering. Det är som regel reklamfinansierade gratistidningar – och det finns titlar från hela världen. Nöjesguiden och Mitt i är exempelvis två svenska gratistidningar som finns i Pressreader.

3. Hur betalar jag?

För att läsa annat än gratistidningar kan du köpa enskilda tidningar styckevis. Läser du mycket lönar det sig dock att teckna en prenumeration för att få fri tillgång. Det kostar 29,90 euro (cirka 300 kronor) i månaden, och du kan testa gratis i en vecka. För att prenumerera trycker du på Sign in och följer instruktionerna.

4. Vad är hotspot?

På hotell, kaféer, flygplatslounger och liknande platser kan du ibland använda Pressreader gratis. Det räcker ofta att du använder deras nätverk för att komma in. Tryck på HotSpot Map i vänstermenyn för att hitta ställen i närheten. Om du tillåter lokalisering hittar Pressreader automatiskt närmaste hotspot.

5. Hur gör jag på biblioteket?

Många bibliotek är en hotspot, så om du går dit kan du läsa din tidning gratis. Ofta kan du fortsätta läsa i 72 timmar – oavsett var du är.

En del bibliotek låter dig även läsa tidningar på distans med hjälp av bibliotekskortet. Som regel loggar du in på bibliotekets sajt i webbläsaren och går till en meny som heter något i still med Tidningar, Tidskrifter eller Pressreader. Använder du surfplattan kan du växla från webbläsaren till appen genom att välja Open this issue in PressReader App när du har öppnat en tidning.

Observera att upplägget för registrering och inloggning varierar, så du bör läsa instruktionerna på ditt biblioteks webbplats. Tänk också på att alla bibliotek inte erbjuder Pressreader.