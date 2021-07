Testad dator: Samsung Galaxy Book

Pris: Kostar 9 490 kronor på Mediamarkt

Samsung har med förra årets Galaxy Book-modeller och med årets lilla fullträff Galaxy Book Pro visat att de kan bygga tunna och lyxiga bärbara datorer. Hur bra klarar de att leverera en mer prispressad 15-tummare? Det kan vi nu svara på, nu när vi har testat datorn som kort och gott heter Galaxy Book.

Betyg 3 av 5 Omdöme Det blir inte samma succé när Samsung ska göra en enklare laptop. Galaxy Book har rätta prestandan, praktisk mjukvara och snygg design, men mekaniska kompromisser, liten ssd och en halvbra bildskärm gör att det finns många starka konkurrenter till samma pris eller till och med lägre. 4g-modem är dock ett plus. Positivt Bra prestanda

Smart fläktkontroll

4g-modem

Många smarta extra program och funktioner Negativt Begränsat med minne och lagring

Något blek bildskärm

Trist tangentbord utan bakbelysning

Kylningen kan bli högljudd Stort test: Bärbara datorer i den lägsta viktklassen

Det är en enkelt byggd men fortfarande relativt tunn 15-tummare, med aluminium i skärmlocket för att ge extra styvhet, men mestadels byggd i aluminiumliknande matt plast. Den utmanar här till exempel Acers Aspire- och Asus Vivibook-datorer, med sin byggkvalitet och rena design, men med en del lyxkänsla bortbantad för att få ned priset.

Det märks både i ett stummare tangentbord, med svampig känsla i knapparna och utan bakbelysning, i ett svajigt gångjärn för skärmen och chassits allmänt plastiga känsla. Men då är vi petiga, för en laptop i lägre prisklass har den godkänd byggkvalitet och en stilren och avskalad design vi uppskattar.

Galaxy Book finns i en mängd olika konfigurationer, där de billigaste går på 6 990 kronor och de dyraste på 10 990 kronor. De finns med Core i3, i5 och i7-processor, med olika mycket minne och lagring, med eller utan inbyggt 4g-modem och med eller utan Geforce MX för bättre grafikprestanda.

Mobiluppkoppling och rätt prestanda

Vår testade modell har ett pris på 9 489 kronor och ligger också precis i mitten prestandamässigt. Den har en ny 11:e generationens lågenergi Intel Core i5-processor, åtta gigabyte ramminne samt en 256 gigabyte ssd. Den är också utrustad med 4g-modem (tillval) som ger stabil uppkoppling.

Snygg och ren design. Men plastigt yttre.

Vad den inte har är ett Gefoce MX 450-grafikkort. Men det saknar vi i ärlighetens namn inte, Intels egna Iris Xe-grafik är numera så pass snabb att du både kan spela enklare spel på det och få bra prestanda-boost i mediaredigeringsprogram som Photoshop.

Faktum är att den är snabbare än de tunnare Galaxy Book Pro-datorerna vi sett med samma processor. Med mer volym inne i datorn finns det bättre möjligheter till effektiv kylning och vi får inte samma så kallade throttling, nedstegning av prestanda, när processorn pressas till max en längre period. Den är dock på ett ungefär lika högljudd som 13 tums Galaxy Book Pro, vilket gör att vi inte vill pressa datorn till hög processorbelastning mer än tillfälligt.

Välj fläktläge själv

Vill du helt undvika fläktar har Samsung en behändig funktion med olika kylningsprofiler som du kan växla mellan, från full fläktkylning till fläktlös och passiv. I heltyst läge får du dock givetvis räkna med en markant prestandasänkning. Men det räcker gott och väl för vanlig surf och Word- och Excel-arbete.

Datorn har en bra och varierad samling externa anslutningar, dubbla usb c och dubbla usb a, bägge av typ 3.2 gen 1 med fem gigabits hastighet. Du laddar batteriet via en av usb c-portarna. Extern skärm ansluts inte via usb c utan med separat hdmi-kontakt.

Skärmen på 15,6 tum och 1080p-upplösning håller bra kvalitet, men är inte märkvärdig. En matt panel utan pek, med godkänd ljusstyrka på runt 300 cd/m2 och breda betraktningsvinklar. Kontrasten saknar skärpa och svarta ytor har en blek ton.

Dessutom är färgomfånget i typisk kontorslaptop-klass, det vill säga en bit under srgb-standard, vilket resulterar i att vissa färgtoner blir bleka. Den är behaglig att titta på för surf och kontorsjobb, men saknar det lilla extra för att både konsumera och redigera media.

Mikro sd- och simkort hanteras på samma sätt som i en mobil, med en liten släde. Det är en bra lösning för simkortet, men gör det bökigt om du vill kunna byta eller bara tillfälligt plugga in minneskort, till exempel för att tömma innehåll från en kamera.

Godkända högtalare, bättre mikrofon

Ljudet har inte riktigt renheten som du kan njuta av i Galaxy Pro-modellerna, dessutom är maxvolymen är relativt låg, men det är fin detaljnivå i diskanten och det passar bra för att återge röster. Det blir ett plus vid videosamtal, där du också låter bra själv tack vare en högklassig mikrofon med pålitlig brusreducering. Själva webbkameran är mer medelmåttig, men levererar godkänd kvalitet.

Här får du hjälp av en av många mjukvarufunktioner som Samsung slänger med i sina datorer, ett ”studio-läge” som du kan välja att datorn automatiskt drar igång när du använder webbkameran. Det ger dig en kontrollpanel med en handfull filter och kontroller av bland annat ljus, som kan förbättra hur du presenteras.

Det finns många sådana funktioner och appar att utforska i Samsungs datorer. Galaxy Book har mer eller mindre samma uppsättning som tidigare Samsung-datorer vi testat i år. Från onödigheter som Samsungs egna bildgalleri och anteckningsbok, samt en del ren tredjeparts bloatware, till smarta bonusprogram som videoredigerare, skärminspelare och bra egna systemunderhåll- och säkerhetsappar. Har du en Samsung-mobil, Galaxy Buds och Smartthings-prylar i hemmet finns det också bonusfunktioner som gör det enkelt att koppla samman allting med datorn.

Liten men bra laddare

För att vara en 15-tummare är batteritiden godkänd. Vi kan jobba intensivt, till exempel redigera video eller spela ett spel, i ungefär två timmar. En faktor som påverkar stort är då en skärm på max ljusstyrka. Dämpar vi den och bara kör ordbehandling, då är en full arbetsdag fullt möjlig. Behöver du fylla på kan du glädjas av att laddaren är trevligt liten och lätt. Den har upp till 65 watts effekt, så det går godkänt snabbt att ladda batteriet.

Skärmen är godkänt ljusstark men har inte rätt lyster i färgerna.

Det här är inte en lika spännande och uppfriskande upplevelse som Galaxy Book Pro-datorerna, med sin lyxiga design och oled-skärmar, men den är klart godkänt som 15-tums vardags-laptop. Vi vet dock inte om den har samma potential att bli en succé. Det finns konkurrerande modeller från framför allt Asus, Acer och Lenovo som ger dig mer för pengarna, antingen med solidare byggkvalitet och metallchassi eller med mer hårdvara under huven, till exempel 16 gigabyte ramminne eller 512 gigabyte ssd, med prislappar mellan 7 000 och 10 000 kronor.

Vår testade Galaxy Book-modells pluspoäng kommer främst från 4g-modemet, som också gör att den hamnar närmare 10 000-kronorsstrecket, samt de många finurliga mjukvarulösningarna. Men dessa kan också ligga datorn i fatet, om det är funktioner du inte är intresserad av och bara vill ha en enkel men fungerande Windows-enhet.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Book 4G NP755XDA-KA1SE

Testad: Juni 2021

Tillverkare: Samsung

Processor: Intel Core i5-1135G7, 2,4 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs

Minne: 8 GB ddr4x

Lagring: 256 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter, 16:9 bildförhållande

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2 st usb 3 gen 1 typ c, 2 st usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: 4g, wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10 Home

Ljudnivå: 0-38 dBa

Batteritid: 1 tim 45 min (hög belastning), 15 tim 50min (låg belastning)

Storlek: 35,7 x 22,9 x 1,55 cm

Vikt: 1,61 kg

Rek. pris: 9 490 kr

Pris: Kostar 9 490 kronor på Mediamarkt

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 5 089 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 363 poäng

Geekbench 5, cpu: 5 199 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 411 poäng

Geekbench 5, grafik: 14 690 poäng

Disk, läsning: upp till 2 001 MB/s

Disk, skrivning: upp till 1 613 MB/s