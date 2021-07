Google är den självklara sökmotorn för de flesta och Gmail har länge varit den populäraste mejltjänsten.

Under coronapandemins distansarbete har vi även lärt oss använda videomötesprogrammet Google Meet och Google Presentationer som låter oss hålla presentationer online. Vi har även lärt oss med hur man jobbar tillsammans med andra i Google Drive och Google Dokument samt hur Google Kontakter och Kalender kan underlätta kommunikationen.

Vid sidan av de här etablerade tjänsterna finns det även ett antal mindre kända verktyg som gör distansjobbet effektivare och roligare.

Här är tio stycken du inte får missa.

Google Formulär fixar enkäter online

Om man inte kan träffa medlemmar, kunder eller kollegor kan det vara svårt att veta vad de tycker.

En lösning är skicka ut enkäter och undersökningar, och det här går smidigt i Google Formulär. Så här gör du:

Logga in på drive.google.com och välj Nytt, Fler, Google Formulär. Nu skapas dokumentet Namnlöst formulär. Ändra rubriken och lägg till en beskrivning (om du vill). Skriv din första fråga och välj svarsalternativ, exempelvis Kryssrutor eller Flerval. Tryck på bildikonen för att lägga till en bild och ta bort ett svarsalternativ med hjälp av krysset. Du kan också kasta hela frågan med papperskorgen längst ner. För att skapa nästa fråga klicka du på plus-knappen till höger. Det går också att skapa en kopia av den aktuella frågan med Duplicera-ikonen nere till vänster. Om du vill lägga till ett nytt block med rubrik och beskrivning klickar du på ikonen med bokstäver. Med verktygslådan till höger kan du även lägga till annat, exempelvis bilder och video. Vill du ändra utseende på din enkät klickar du på färgpalett högst upp. Du kan nu byta färg och typsnitt. För att förhandsgranska enkäten klickar du på ikonen med ett öga högst upp. Återgå till redigeringsläget med pennan nere till höger. Klicka på Skicka-knappen högst upp när du är nöjd. Du kan nu skapa en länk eller dela den på andra sätt med ikonerna högst upp. Det går förstås också att mejla enkäten genom att skriva e-postadresser och klicka på Skicka. Deltagarna klickar nu på länken och svarar på enkäten. Resultatet visas under fliken Svar. Välj Sammanfattning för att se hur svaren har fördelats eller Enskilda svar för att se vad var och en har svarat. Du kan även se dina frågor igen.

Skapa en egen sajt i Google Sites

Ett bra sätt att nå ut digitalt är förstås att ha en egen sajt och det här kan man skapa gratis i Google Sites.

Tjänsten kräver ingen kunskap om webbpublicering och du behöver inte ha någon egen domänadress. Som standard hamnar din sajt hos Google under adressen sites.google.com.

Så här kommer du igång.

Logga in på drive.google.com och välj Nytt, Fler, Google Sites. Du kan också surfa till sites.google.com och klicka på Tomt (eller använda en mall till höger). Nu visas det som blir din sajts förstasida, och du kan döpa den uppe till vänster. Skriv text i de färdiga textfälten och redigera med verktygsraden. Du kan också infoga exempelvis text, bilder och länkar från menyn till höger. Här finns även ett antal färdiga layoutmallar. Växla till fliken Sidor och tryck på plus-ikonen för att lägga till nya sidor. Det går också att låta musen vila ovanför en sida, trycka på de tre punkterna och lägga till en undersida. Härifrån går det även att exempelvis duplicera en sida och radera den. För att ändra sidans utseende växlar du till Teman och gör ditt val i listan. Du kan titta på resultatet med ikonen Förhandsgranska (bredvid ångra-pilarna) om när du är nöjd väljer du Publicera. Ge sajten ett namn och bestäm om den ska gå att hitta via olika sökmotorer. Bekräfta sedan med Publicera.

Jamboard fixar digitala skrivtavlor

Den digitala världen har sina motsvarigheter till mötesrummens skrivtavlor. Googles variant heter Jamboard och går enkelt att dela med andra. Ni kan alltså ha en gemensam tavla under exempelvis ett videomöte.

Att använda den är enkelt. Surfa till drive.google.com och tryck på Nytt, Fler, Google Jamboard. Det går också att surfa direkt till jamboard.google.com och trycka på plus-ikonen nere till höger.

Nu visas en ny anteckningstavla och till vänster ser du flera verktyg. Det viktigaste är pennan (a) som låter dig rita och skriva, precis som på en skrivtavla. Klicka två gånger på den för att byta färg och typ. Du som föredrar att skriva på tangentbordet kan använda textverktyget (b).

Vill du ta bort saker använder du radergummit (c) eller rensar hela tavlan på ett klick (d). Du kan även sätta upp gula ”fästis-lappar” med text (e) och bilder (f). Vill du rita cirklar och andra geometriska figurer går även detta bra (g) och det finns en laserpekare (h) som visar en röd punkt på tavlan.

Som standard är tavlan vit, men du kan byta färg (i). Behöver du fler än en tavla kan du klicka på pilen (j) för att skapa fler ”sidor”.

Den skrivtavla som du har skapat får förstås att dela. Så här gör du:

Om du inte är nöjd med att tavlan heter Jam utan namn kan du döpa om den genom att klicka uppe till vänster. Tryck på Dela-knappen och fyll i en mejladress. Till höger kan du välja om personen ska bli Redigerare eller bara Läsbehörig. Skriv ett meddelande och tryck på Skicka. Ett alternativ är att trycka på Hämta länk. Det skapas då en länk som du kan dela via valfri kanal. För att välja vad deltagarna ska få göra trycker du på Begränsad och byter till rätt val. Vill du använda Jamboard i ett Google Meet-möte? Öppna Meet genom att surfa till meet.google.com. Tryck på de tre punkterna längst ned till höger och välj Whiteboard. Klicka på Starta nytt whiteboard eller Välj från Drive. I det senare alternativet kan du använda tavlor som du skapat tidigare.

Håll kurser med Google Classroom

Kurser, studiecirklar och internutbildningar har det senaste året tagit steget ut på nätet. Ett bra hjälpmedel är utbildningsplattformen Google Classroom. Upplägget är enkelt: ”Läraren” skapar en unik sida för varje kurs/klass och bjuder sedan in sina ”elever”. Här går det enkelt att dela olika sorters läromaterial oavsett om det är Google-dokument eller vanliga filer.

Läraren kan också använda Google Classroom för att skicka meddelanden till eleverna – i grupp eller individuellt. En annan viktig komponent är verktygen för att skapa hemuppgifter, övningar och frågesporter.

En fördel med Google Classroom är att allt samlas på samma ställe. Läraren kan med andra ord följa varje elev, vilket gör det lättare med feedback och omdömen.

Observera att ”vanliga” skolor inte kan använda gratisversionen av Google Classroom. Skolan måste i stället skaffa betalvarianten Google Workspace for Education .

Läs mer om hur man använder Google Classroom i vår guide här.

Dela bilder med andra i Google Foto

Google Foto är som namnet skvallrar om ett verktyg för att hålla ordning på digitala bilder. Den finns förinstallerad på många mobiler men går även att ladda hem genom att söka efter Google Foto i Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad).

Du kan även komma åt dem genom att surfa till photos.google.com i valfri webbläsare.

Dina bilder som ligger här lagras i Googles molntjänst - och de går att dela med andra. Öppna bara en eller flera bilder och tryck på Dela-knappen högst upp (i appen finns knappen under bilden). Skriv in mejladressen till den du vill dela med – eller välj Skapa länk för att dela bilden som en webbadress via valfri kanal. Även fotoalbum går att dela på samma sätt.

Du hittar dina delade bilder genom att trycka på Delning i menyn till vänster (i webbläsaren). Här kan du välja att ta bort delningen.

Gemensam anteckningsbok med Google Keep

Googles anteckningsverktyg heter Google Keep, och dess stora fördel är att det är enkelt att använda. För att komma igång installerar du helt enkelt appen Google Keep från Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad). Du kan också öppna dina anteckningar i valfri webbläsare genom att surfa till keep.google.com.

De anteckningar du har skapat kan du inte bara använda på egen hand. Du kan dela dem med andra. Tryck bara på knappen Redigeringsbehörig längst ned i anteckningen, fyll i personens mejladress och spara.

I appen hittar du funktionen genom att trycka på de tre punkterna längst ned till höger i anteckningen.

4 andra Google-verktyg för distansarbetare

Google Blogger. Google erbjuder ett populärt gratisverktyg som heter Blogger. För att komma igång surfar du till www.blogger.com, trycker på Skapa en blogg, loggar in och följer instruktionerna. Blogger finns också som en app för Android och du laddar hem den via Google Play Butik.

Google Duo. Det här är Googles tjänst för att ringa gratis till andra Duo-användare. En smart funktion är möjligheten att ringa hem till sina egna smarta högtalare – om de har stöd för Google Assistent/Home.

Duo-appen laddar du hem via Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad). Tjänsten nås även via duo.google.com.

Google Maps. Googles karttjänst kan inte bara användas för att hitta rätt när man är på resande fot. Det finns även gott om verktyg för att dela platsuppgifter och man kan skapa gemensamma kartor tillsammans med andra. Ladda hem Google Maps via Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad). Du kan också surfa till maps.google.com.

Google Messages. Tycker du det är smidigt att kommunicera med sms. Google har en kommunikationsapp som heter Messages. Den finns bara för Android och laddas hem via Google Play Butik. Om du har appen installerad kommer du även åt din sms i datorn via messages.google.com.