Många av oss har mer än en e-postadress. Det kan till exempel handla om en privat adress, en jobbadress och en som kommer från internetoperatören. Man kan också skaffa några extra ”skräpadresser” för att hålla standardadressen fri från spam.

Ett smidigt sätt att samla all e-post på ett ställe är att använda Windows 10:s inbyggda verktyg E-post.

Windows har länge haft någon form av inbyggt mejlprogram. Redan 1996 kom Internet Mail och sedan har programmet hetat Outlook Express, Windows Mail och Windows Live Mail.

Numera kallas det bara för appen E-post (Mail på engelska) och ingår som standard i Windows 10.

Mejl med automatik

Du som använder ett Microsoft-konto (exempelvis en Outlook-, Hotmail- eller Live-adress) för att logga in på din dator behöver inte tänka på några krångliga inställningar. Din Microsoft-adress läggs automatiskt in när du loggar in och du kan utan krångel skicka och ta emot e-post direkt i E-post.

Det går dock även att lägga till fler adresser om du vill. Du kan både komplettera med ytterligare Microsoft-konton och med e-post från konkurrenter som Google Gmail, Yahoo och Apple Icloud. Att lägga till dessa är busenkelt.

Ja, även adresser som du har fått från företag, föreningar eller internetleverantörer går som regel också att lägga till utan speciellt mycket krångel. I värsta fall kan du behöva komplettera med uppgifter om vilka servar ”din” mejlleverantör använder, men många gånger går det här med automatik.

Tänk dock på att appen E-post är ganska funktionsfattig. Det här gör att många föredrar det kraftfullare gratisalternativet Thunderbird från Firefox-utvecklaren Mozilla. Läs mer i vår guide här.

1. Öppna inställningar

Öppna programmet genom att klicka på Start-knappen och välj E-post. Det finns både i den alfabetiska listan och i panelen till höger. För att lägga till nya konton och hantera dem, tryck på Inställningar (kugghjulet) och välj Hantera konton.

2. Fixa Outlook och Gmail

Att lägga till ett Microsoft-konto (Outlook och Hotmail) i E-post är lätt. Tryck bara på Outlook.com och logga in med mejladress och lösenord. Du kan på nästan samma okomplicerade sätt även lägga till exempelvis Gmail- eller Icloud-adresser.

3. Lägg till andra konton...

För att lägga till ett konto som du har fått exempelvis från din internetleverantör (pop eller imap) trycker du på Annat konto. Skriv in din mejladress och lösenord och välj ett valfritt avsändarnamn. Bekräfta med Logga in.

4. ... och ange rätt server

Beroende på adress kan du behöva ange pop- och imap-server. Dessa uppgifter får du från din leverantör. Skulle denna metod inte lyckas kan du välja Avancerad installation, Internet e-post. Du får då manuellt fylla i alla nödvändiga uppgifter.

5. Länka konton

Som standard får varje mejladress sin egen inkorg. Det går dock att länka ihop flera konton till en gemensam inkorg. Under Hantera konton väljer du Länkade konton. Nu visas alla mejladresser, och du markerar de som ska länkas ihop och bekräftar med Spara.

6. Ändra

Vill du ta bort en länkning eller göra någon ändring av ett konto gör du det också under Hantera konton. Klicka på det konto eller den inkorg du vill ändra så öppnas Kontoinställningar. Här kan du ta bort länkningar och konton och göra andra inställningar.

Så skräddarsyr du synkroniseringen

Du behöver sällan göra något mer än att lägga till dina mejlkonton i appen E-post. De standardinställningar som används passar de flesta. Du kan dock även förändra vissa inställningar om du vill. Tryck bara på Inställningar (kugghjulet), Hantera konton och välj det du vill ändra. Under Alternativ för att synka innehållet kan du ändra flera saker:

Hur ofta vill du ladda hem ny e-post?

Vill du även ladda hem bilder?

Hur gamla mejl ska du hämta hem?

Vad ska du ha för avsändarnamn?

Vill du hämta hem något mer än mejlen, exempelvis kalenderuppdateringar?

För vissa konton kan du även klicka på Serverinfo för att göra tekniska förändringar.