Uppdatering (2021-09-02):

Sedan en dryg månad tillbaka har medlemmar av Windows Insider Program kunnat testa förhandsversionen av Windows 11, men nu skärps kraven för vilka datorer som får lov att användas.

I fortsättningen kommer enbart nyare datorer som uppfyller de officiella systemkraven att tillåtas, något som innebär att de som har en äldre dator får byta tillbaka till Windows 10 för att få tillgång till uppdateringar och nya drivrutiner.

Om din dator inte uppfyller kraven kommer du att få ett meddelande när du använder dig av Windows Update. Hur det ser ut ser du i nedanstående Twitter-inlägg från Betawiki:

Microsoft has now dropped ineligible systems from the Insider program and tells them to install Windows 10. pic.twitter.com/zfALanmcuq