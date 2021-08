Apple har nu uppdaterat Icloud for Windows till version 12.5. Den senaste versionen lägger till en ny Icloud Passwords-app som låter Windows-användare söka upp sparade lösenord, uppdaterade existerande, lägga till nya och ta bort gamla inloggningar, rapporterar The Verge.

Ändringarna går därefter att synka med användarens Apple-enheter. Exempelvis om de använder en Windows-dator ihop med en Iphone.

Icloud for Window 12.5 finns ute nu och går att ladda ner via Microsoft Store. För att använda lösenordshanteraren krävs ett Apple-konto med tvåfaktorsautentisering, Apple-enheter som kör IOS 14, Mac OS 11 eller senare, samt någon variant av Windows Hello.

