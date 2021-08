Den finns inte i dagens betaversion av Windows 11, men när systemet släpps skarpt kommer det innehålla en modern uppdatering av gamla trotjänaren Paint.

Nya Paint får ett gränssnitt med ett verktygsfält istället för dagens menyfliksområde. De flesta verktyg och funktioner ser ut att finnas kvar. Utöver det får vi också veta att programmet får ett mörkt läge för de som föredrar det.

Vissa verktyg har fått en flytande panel med inställningar som visas under verktygsfältet när du klickar på dem. För textverktyget visas till exempel inställningar för typsnitt, stil och justering.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV