Archer AX10 är TP-Links billigaste wifi 6-router. Tillsammans med ett gäng liknande routrar, en del nysläppta i år och en del prissänkta sedan 2020, öppnar den upp för att få de viktigaste fördelarna med wifi 6 i ett mindre hem och med en budget under 1 000 kronor. Bland dessa hör Archer AX10 även till de billigare, med prislapp på 799 kronor i ett flertal stora butiker.

Betyg 4 av 5 Omdöme Att Archer AX10 är snabbast i sin klass låter imponerade, men skillnaden till nummer två är inte så stor att det avgör till TP-Links fördel. Däremot vinner den på snabbt och smidigt gränssnitt, hög kvalitet på de bonusfunktioner den har, och ett pressat pris. Positivt Goda prestanda och räckvidd.

Hög användarvänlighet.

Mesh-stöd med bra utbud.

Bra pris. Negativt Låg bandbredd på 2,4 GHz.

Få extra funktioner. Bäst i test: Billiga Wifi 6-routrar

På pappret levererar Archer X10 precis det enklaste vi förväntar oss i prisklassen. Fyra gigabit-portar för fast nätverk internet och en för bredbandsanslutning, wifi 6 med 300 megabit per sekund på 2,4 GHz-bandet och 1,2 gigabit på 5 GHz. En del konkurrenter har mer kapacitet på 2,4 GHz och det finns även enstaka billiga routrar med högre bandbredd på 5 GHz, men det är sällsynt om du inte går upp i pris.

Archer X10 har en diskret design med svart plastskal, låg profil, och ett chassi som är relativt kort på djupet, men bredare än flertalet andra liknande routrar. Det sitter en tydlig rad statusdioder på framsidan och fyra rejäla antenner som är färdigmonterade vid leverans och sitter på rad på baksidan. Den går att väggmontera med sladdar och antenner antingen uppåt- eller nedåtriktade.

Installation är enkel tack vare säkert förkonfigurerat wifi, så det enda du behöver göra är att plugga in och logga in. För att konfigurera routern använder vi TP-Links mobilapp Tether. Där får vi välja ett lösenord för administration och vid ett tillfälle behöver vi manuellt logga in på dess wifi.

Har du ett konto hos TP-Link, om du till exempel har haft en av deras routrar tidigare, kan du binda Archer AX10 till det kontot och få tillgång till sömlös fjärradministration. Eller så registrerar du ett nytt. Det är dock fritt att skippa det och köra utan konto.

TP-Link Archer AX10

Snabbare än väntat

Av de routrar vi testat i ungefär samma klass, det vill säga de enklaste wifi 6-routrarna på svenska marknaden, är Archer AX10 den som ger oss de högsta hastigheterna till våra testenheter. Det innebär inte att det går bländande fort, men den levererar i snitt drygt 600 megabit per sekund till en testdator på nära håll, där konkurrenterna kommer upp i mellan 500 och precis under 600 megabit.

Även på längre avstånd, med en eller annan vägg mellan oss och routern, hänger den med bra. Med ett helt rum och två väggar emellan kommer vi fortfarande upp 200 megabit per sekund på 5 GHz. Det får anses vara bra. Du kan själv välja mellan att köra de två frekvensbanden separata eller slå ihop dem till ett ssid, men när vi gör det tycker vi att routern har en tendens att peta ner oss till 2,4 GHz och därmed lägre hastighet i onödan.

Annars är det relativt lite av routerns mer tekniska inställningar som du kommer åt. Du kan inte välja mellan olika typer av kryptering, utan routern väljer själv den som är säkrast för en klient, wpa2 eller wpa 3. Så här tror vi i alla fall, vi hittar inget sätt att se vad den har valt. För full kontroll på det behöver du logga in i routerns webbgränssnitt. Även det är snyggt och lättnavigerat, och till skillnad från appen kan du få det på svenska.

TP-Link Archer AX10

Kvalitet på grundfunktionerna

Routern har ett enkelt gästnätverk med en extra funktion, du kan välja eller välja bort om gästinloggning ska få tillgång till lokala nätet eller bara internet. Den har föräldrakontroll med surfschema, tidskvoter och manuell blockeringslista för url-er. Och den har en qos-funktion som gör att du kan prioritera en handfull enheter framför andra i nätverket.

Archer AX10 stöd har stöd för Onemesh, vilket är TP-Links system för mesh-koppling mellan vanliga routrar och wifi-extenders. Det finns en bra samling routrar, powerline-adaptrar och wifi-extenders som har Onemesh-stöd om du skulle behöva extra räckvidd på ditt wifi.

Slutligen kan du också koppla upp routern så att den kan röststyras via Amazon Alexa. Utöver det är det tunt på funktioner. De som finns är bra, men vi hade hoppats att Archer AX10 också hade haft TP-Links Homeshield-system, så att man kunde utöka med sådant som antivirus. För att få tillgång till det behöver vi visst gå upp en prisklass.

TP-Link Tether

Specifkationer

Produktnamn: TP-Link Archer AX10

Testad: Augusti 2021

Kontakt: TP-Link

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 300 + 1 201 Mbps

Anslutningar: 1 st gigabit wan, 4 st gigabit lan

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Filserver/skrivarserver: Nej/nej

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, qos, stöd för mesh, stöd för Alexa

Användargränssnitt: Webb, app

Fjärradministration: Via app

Storlek inkl. antenner: 26,1 x 14,8 x 15,5 cm

Pris: 799 kronor på Elgiganten

Uppmätt hastighet, 5 GHz Wifi 6

3m: 602 Mbit/sek

10m + 1 innervägg: 381 Mbit/sek

15m + 2 innerväggar: 201 Mbit/sek