Testad produkt: Hyperx Pulsefire Haste

Pris: 588 kronor hos Proshop.se

Hyperx är kanske främst kända för stabila gamingheadsets, men tillverkar också såväl tangentbord som möss. En klar favorit hos oss är det minimala gamingtangentbordet Alloy Origins 60, som är riktigt stadigt trots sin storlek. En annan produkt som också går i minimalismens tecken är gamingmusen Pulsefire Haste, en av lättaste mössen vi hittills testat.

Betyg 3 av 5 Omdöme Pulsefire Haste är en bekväm gamingmus av den lättare sorten. Trots sin lätta vikt lyckas den förbli stabil oavsett underlag, i såväl spel som i vårt dagliga arbete. Den enda riktiga nackdelen är greppgummit vars klister ger vika efter drygt en månads användning. Positivt Bekväm att använda

Många inställningsmöjligheter

En av de lättaste mössen för gaming Negativt Låg kvalitet på greppgummit

Marknadsförs som konsolkompatibel, men saknar appar för det ändamålet

Foto: Raphael Cano Felix

Inledningsvis känns den någorlunda plastig att hålla i. Dess otaliga hål, som är anledningen till den fjäderlätta vikten, får den dessutom att kännas billig. Med i paketet finns dock en omsättning grepptejt i gummi, som efter montering gör gamingmusen både estetiskt tilltalande och riktigt greppvänlig.

Dess något enkla form gör att den också passar bra för vardagligt bruk. Under testperioden använde vi den för såväl långa gamingsessioner som långa arbetspass i Photoshop. Därav har vi haft möjlighet att hårdtesta alla dess extrafunktioner under olika omständigheter. Alla inställningar och justeringar sker i Hyperx:s egen app Ngenuity.

Appen, som tro det eller ej fortfarande befinner sig i en betafas, låter oss fixa såväl ljusprofiler som makron och dpi-inställningar. Här var vi främst intresserade av det senare, då vi gärna vill ha möjligheten till snabba skiften beroende på användningsområde.

Under musens skrollhjul finns en knapp som växlar mellan tre olika dpi-lägen. Med hjälp av Ngenuity går det att ställa in den exakta ordningen på alla tre inställningar, deras respektive känslighet samt huruvida musens led ska lysa i olika färger beroende på läge. Processen är smidig och inställningarna kan sparas under olika profiler, vilket underlättar om du tänkt använda musen till annat än gaming.

En annan uppskattad funktion är att det går att mappa om samtliga av musens knappar. Vi testade detta med sidoknapparna, både för särskilda funktioner i spel samt för vardagligt arbete. Utöver den faktiska tiden det tar att vänja sig är själva registreringen av knapptrycken direkta. Även när vi mappade dit makron som “kopiera” och “klistra in”.

Som sista punkt måste vi dock nämna de små, rundade plastbitarna som finns monterade på undersidan av musen. Dessa är tillverkade av ptft-plast och är särskilt känt för sin låga friktion. Våra farhågor var att de skulle slitas ned under testet, då Pulsefire Haste till och med levereras med en extra uppsättning.

Foto: Raphael Cano Felix

Men istället var det grepptejpen som gav vika efter kort tid, och hur vi ska göra när den har lossnat helt har vi dessvärre ingen aning om. Den låga kvaliteten på dessa är också den enda riktiga nackdelen med en i övrigt stabil och lätt mus som lyder vår minsta vink.

Specifikationer

Produkt: Pulsefire Haste

Tillverkare: Hyperx

Typ: Kabelansluten gamingmus

Knappar: Sex programmerbara knappar

Anslutningar: Usb

Vikt: 59 g

Pris: 588 kronor hos Proshop.se