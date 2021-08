Microsoft jobbar på en ny visuell design för inställningarna för Power Toys, rapporterar Onmsft. Den nya designen ska vara inspirerad av Windows 11 som släpps senare i år.

Microsofts Niels Laute har delat med sig av ett första smakprov på den nya designen via Twitter. Komplett med moderna ikoner och nya kontroller i användargränssnittet.

Wrapping up a PR with a new UX for #PowerToys Settings - fresh look and feel, replicating @windows 11 Settings, new @WindowsUI controls, accessibility improvements and easier to maintain :)!



For details:https://t.co/rv2CxZ4mE9#fluentdesign #fluentfriday #uwpdev #windev pic.twitter.com/LnhM4YKyoQ