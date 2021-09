Testad produkt: Garda Alarm

Pris: Kostar från (baspaket) 24 882 kronor hos Garda

Garda Alarm är Sveriges fjärde största larmföretag, detta trots att de grundades så sent som 2012. Liksom de flesta övriga larmleverantörer fokuserar de på enkla lösningar, något som återspeglas i deras utbud och app. Sedan mars 2021 har de uppgraderat sina larmanordningar, med fokus på moderna och smidiga lösningar. En till trygghetsskapande faktor är att deras kundservice och servicepersonal, de som kommer för att montera larmet, är in house, det vill säga de hyr inte in vilken närliggande firma som helst för att montera ditt larm.

Betyg 4 av 5 Omdöme Garda Alarm har snygga produkter som monteras och förklaras av kunnig personal. I och med att du äger prylarna blir den initiala kostnaden hög, men det går att avbetala räntefritt upp till 78 månader. Handhavandet är enkelt med appen. Funktioner som styrs av gps eller bluetooth gör att du kan slippa larma på eller av, då detta går att göra per automatik. Det enda smolket i larmbägaren är avsaknaden av integration med redan befintliga smarta hem-produkter. Positivt Snygga produkter

Enkelt handhavande

Geofence Negativt Saknar integrering med befintliga smarta hem-produkter

Initialt hög kostnad Stort test av olika larmsystem för hemmet

Priset för ett standardpaket är något lägre än det vi testade och kostar 24 882 kronor. En initialt hög summa, men då äger du grejerna. Det går att delbetala 319 kronor i månaden räntefritt i max 78 månader. Garda Alarm har även ett alternativ där du delbetalar 217 kronor i månaden i max 144 månader, men då det är räntebaserat.

Paketet vi testade har ett pris på 24 997 kronor. Då ingår en centralenhet med inbyggd kamera och glaskrossdetektor inklusive sim-kort, en manöverpanel med tre stycken tags, en magnetkontakt, två stycken ir-kameror, en rökdetektor, en smart plug och en ip-kamera. Installation ingår och en tekniker går igenom systemet och funktioner med dig. Även om de inte går igenom alla funktioner är det ett system som är lätt att sätta sig in i.

Foto: Petter Ahrnstedt Centralenheten tar en bild på personen när larmet avaktiveras. Enheten kan även detektera ljudet av krossat glas.

Manöverpanelen är enkel med tydliga bakbelysta knappar. Du kan välja mellan att larma på hela huset eller bara ett så kallad skalskyddslarm, där larmet bara aktiveras om en dörr försedd med magnetkontakt öppnas. Väljer du hela huset, till exempel om du ska åka iväg till jobbet, aktiveras även ir-kameror.

Foto: Petter Ahrnstedt Manöverpanelen är enkel att tyda.

Garda Alarms centralenhet har flera riktigt användbara funktioner. Du kan para din telefon via bluetooth och sedan använda dig av geofencing eller automatisk avlarmning. Geofence aktiveras när du befinner dig dryga kilometern därifrån.

Detta för att larmet inte ska aktiveras när du hämtar posten eller lånar en kopp socker hos grannen. Bluetooth-funktionen kan även användas för automatisk avlarmning. Den känner av när du kommer inom räckhåll och stänger av larmet.

Ip-kameran tar bra bilder i mörker och är utrustad med mikrofon och högtalare.

Du kan också para telefoner över bluetooth med användare som inte är registrerade användare. Smidigt om du inte vill att dina festbenägna tonåringar ska kunna kontrollera kamerorna när de är ensamma hemma. De kan larma av och på, men du förblir det allseende ögat.

Smart app

Appen Garda Home bygger på Alarm.com, vilket även Säkra Larm gör. Den är funktionell och enkel att använda. Du kan lägga till användare, larma av eller på, använda ip-kameran, prata med personer som befinner sig i ditt hus (ip-kameran har mikrofon och högtalare) och mycket mer. Om du har en Iphone kan du integrera funktionen Larma av och sedan be Siri att ”stäng av larmet” och det funkar även med Google Assistent. Har du en Android-telefon kan du dessutom lägga till widgets på hemskärmen.

Appen är föredömligt enkelt att använda.

Appen är föredömligt enkel att förstå. Du slipper larmkoder utan trycker på en grön knapp för att larma av och en röd för att larma på. Du kan också skapa olika scener. Till exempel att lampor (om de är uppkopplade via Garda Alarms prylar) ska tändas eller släckas beroende på om du går eller kommer hem.

Larmet går

”Jamen, hur är larmen?” kanske du frågar dig nu. Högljudda, kan vi svara. Såväl inbrottslarm som brandlarm avskräcker och väcker de flesta. Brandlarmet drar även igång om inbrottslarmet aktiveras. Centralenheten har en inbyggd glaskrossdetektor som aktiverar larmet när ljudet av krossad ruta uppfattas. När ett larm utlöses skickas väktare ut som kontrollerar fastigheten utvändigt.

Inte så smart hem

När det gäller koppling till smarta prylar står det sämre till. Liksom flera andra larmleverantörer använder Garda Alarm stöd för Z-Wave. Det fungerar alldeles utmärkt, men det lirar inte med Apples eller Googles smarta hem-lösningar.

Dessutom kan du inte gå och köpa vilken Z-Wave-certifierad produkt som helst, utan bara de som säljs och är godkända av Garda Alarm. Visserligen kan du investera i smarta kontakter och styra allehanda grejer med dem, men återigen, dessa måste du köpa från Garda Alarm. Som tur är har de ett stort utbud av smarta produkter, som till exempel videoringklockor och dörrlås.

Själva abonnemanget, det så kallade säkerhetsavtalet, kostar 1 199 kronor/år och då har du larmcentral dygnet runt med fria utryckningar vid inbrott eller brand, sim-kort, snygga produkter och en riktigt schysst app.

Specifikationer

Testat: September 2021

Tillverkare: Garda Alarm

Testat paket: Grundpaket

Inkluderad hårdvara och tjänst grundpaket: 1 Centralenhet med inbyggd kamera och glaskrossdetektor inkl. sim-kort, 1 st manöverpanel (samt 3 Tags om så önskas), 1 st magnetkontakt, 2 st ir-kamera, 1 rökdetektor samt skyltar & dekaler i valfri mängd

Urval av tjänster: Åtgärd vid brand och inbrott. Trygghetslarm. Personlig kontakt dygnet runt

Kopplat till: Lövestad Larmcentral. Fria utryckningar

Extrautrustning i testat paket: Ip-kamera

Kommunikation: Ip/LTE (kortet täcker alla operatörer)

Väktartjänst: Fria utryckningar med inre och yttre kontroll

Startkostnad: Kontakta Garda Alarm för att få rätt pris för dina behov

Kostnadsfri installation: Ingår i startpaketet

Övrigt: Fria utryckningar, 3 år bindningstid, första året kostnadsfritt. För 695 kronor/år ingår serviceavtal, självrisk reducering och förlängd garanti

